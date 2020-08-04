Назначение пенсии: как не потерять страховой стаж?

Одним из важнейших факторов при назначении пенсии является страховой стаж. От его продолжительности зависит не только размер пенсионной выплаты, но и право человека на тот или иной вид пенсии. С 1 января 2004 года страховой стаж рассчитывают по данным персонифицированного учета, а до 1 января 2004 года – по записям в трудовой книжке. Чтобы эти записи приняли во внимание, они должны быть оформлены надлежащим образом. Что это значит?

Изучите записи в трудовой книжке

В практике Пенсионного фонда бывают такие ситуации, когда записи в трудовых книжках не отвечают требованиям нормативных документов. Итак, чтобы все периоды трудовой деятельности были засчитаны в стаж работы, желательно заранее проверить внесенные в трудовую книжку записи и обратить внимание на несколько обстоятельств.

Записи при увольнении или переводе на другую работу должны быть:

– проведены со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона;

– выполнены аккуратно, шариковой ручкой или пером, чернилами черного, синего или фиолетового цвета, арабскими цифрами (число и месяц двузначными).

Запись об увольнении заверяется подписью руководителя предприятия или специально уполномоченным им лицом и печатью предприятия или отдела кадров.

На первой странице (титульном листе) трудовой книжки вносятся сведения о работнике: фамилия, имя и отчество (полностью, без сокращения или замены имени или отчества инициалами) и дата рождения, соответствующие паспорту или свидетельству о рождении.

После указания даты заполнения трудовой книжки работник своей подписью заверяет правильность внесенных сведений.

Первая страница (титульный лист) трудовой книжки должна быть подписана лицом, ответственным за выдачу трудовых книжек, и заверена печатью предприятия (или печатью отдела кадров), на котором она впервые заполнялась.

Изменение записей о фамилии, имени, отчестве и дате рождения, если такие имели место, выполненные владельцем или уполномоченным им органом по последнему месту работы на основании документов (паспорта, свидетельства о рождении, о браке, о расторжении брака, об изменении фамилии, имени и отчества и тому подобное) и со ссылкой на номер и дату этих документов. Указанные изменения вносятся на первой странице (титульном листе) трудовой книжки. Одной чертой, например, зачеркивается прежняя фамилия или имя и записываются новые данные со ссылкой на соответствующие документы на внутренней стороне обложки и заверяются подписью руководителя предприятия или печатью отдела кадров.

Подготовьте документы для страховки

Если, анализируя свою трудовую книжку, будущий пенсионер обнаружил нарушения в ее заполнении или неточные записи, исправления, не заверенные печатью, и другое, для подтверждения страхового стажа можно предоставить:

справку с предприятия или его правопреемника, а в случае их отсутствия – архивных учреждений. При этом такая справка в обязательном порядке должна содержать ссылки на первичные документы, на основании которых она выдана;

выписки из приказов;

лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;

трудовые договоры и соглашения с отметкой об их выполнении;

членские билеты профсоюзов. Но при этом следует иметь в виду, что зачислению в страховой стаж подлежат только те периоды, по которым имеются отметки об уплате членских взносов;

сведения, имеющиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

Найдите свидетелей

В случае невозможности подтвердить стаж работы архивными документами из-за их отсутствия в связи с военными действиями, стихийными бедствиями, авариями, катастрофами или другими чрезвычайными ситуациями стаж работы, дающий право на пенсию, устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знали заявителя по совместной с ним роботе на одном предприятии (в том числе колхозе) или в одной системе. Свидетели также могут подтвердить стаж при отсутствии документов о периоде работы из-за ликвидации предприятия и отсутствии архивных данных. В таких случаях свидетель должен иметь документы о своей работе за время, в отношении которого они подтверждают работу заявителя.

От бумажной трудовой скоро откажутся

Сейчас Пенсионный фонд Украины занимается переводом трудовых книжек претендентов на пенсию в электронный вариант. Со временем информация о трудовой деятельности каждого работника и физлица-предпринимателя будет храниться только в электронных документах. Это избавит будущих пенсионеров от необходимости собирать справки для подтверждения стажа в случае потери бумажной трудовой книжки или расхождений в данных о работе.