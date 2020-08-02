Наталья Могилевская: как побороть одиночество и не потерять себя в тяжелые времена

Сильная духом, грациозная и талантливая женщина учит других никогда не сдаваться и всегда идти к своей мечте.

Мужчины любят ярких, но женятся на хозяйственных. А я считаю, что трудолюбие, доброта, яркий ум и стремление к большему для меня важнее, чем идеальная внешность, сексуальность и количество денег. И в этом есть сила любой личности.

Быть счастливым и здоровым просто. Три главных составляющих здоровья – сон, питание и физические нагрузки. Вам не помогут никакие врачи и лекарства, пока вы будете есть бутерброд утром и три вечером и спать по 4 часа.

Окружайте себя людьми, которые верят в себя и в вас. Умейте смеяться над собой и над окружающим миром – это значительно облегчит жизнь. Не нужно себя ограничивать, загонять в рамки. И даже в неприятных событиях не забывайте искать светлые моменты.

Я верю в закономерность и последовательность событий. В ответ на гнев ты встретишь гнев, на любовь – любовь, на свободу – свободу. Единственная возможность жить счастливо – жить в согласии с собой и делать только то, что для тебя ценно. Тогда тебе откроются все врата и дороги.

Если человек не готов к правде – тогда не стоит ему об этом говорить. Это бесполезная работа, на которую многие тратят всю жизнь. Я считаю, что в лоб можно сказать все и что стоит всегда говорить правду, но только в одном случае: если тебя об этом просят. Сам никогда не давай советов, не говори, если не спрашивали, и ничего не предлагай.

Забудьте о слове «зависимость» и «одиночество». Сегодня я оказалась в уникальном положении, которое редко бывает у людей моего возраста: родителей не стало, мужа уже нет, а детей еще нет. В какой-то момент я осознала, что чувствую себя абсолютно неприкаянной и одинокой, а потом поняла, что получаю от этого потрясающую свободу.

Источники: kp.ua, liza.ua, maincream.com

Фото: Лига. Досье