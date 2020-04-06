Наталья Кустинская: «русская Брижит Бардо» с ужасным характером

Наталья Кустинская была звездой первой величины, ее считали секс-символом страны, а один из французских журналов включил ее в десятку самых красивых актрис мира. Роли в фильмах «Три плюс два» и «Иван Васильевич меняет профессию», в которых снялась актриса, стали ее визитной карточкой. В начале апреля Наталье Кустинской исполнилось бы 82 года.

«Путевку в жизнь» дал Григорий Рошаль

Наталья Николаевна родилась в Москве в семье артистов. Ее отец по происхождению был настоящим князем, а на эстраде он выступал как куплетист-чечеточник, иногда в партнерстве с Мироновой и Менакером. Мать Кустинской была певицей.

С детства Наталья привыкла к тому, что в доме полно знаменитостей, — к ним запросто приходили Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Изабелла Юрьева. Родители часто брали девочку с собой на концерты, где она за кулисами ожидала окончания выступления. Компанию ей часто составлял маленький Андрюша Миронов, которого родители также брали с собой.

Наталью отдали в музыкальную десятилетку имени Гнесиных, которую она окончила по классу рояля. Но в роли музыканта Наталья Николаевна себя не видела, она хотела быть только актрисой. Документы она подала сразу в два вуза — во ВГИК и Вахтанговское театральное училище. Приняли ее сразу в оба института, поэтому пришлось выбирать, и она выбрала ВГИК.

Однажды, когда Кустинская была на четвертом курсе, ее увидел режиссер Григорий Рошаль, который снимал «Хождение по мукам», и решил во что бы то ни стало снять в своем фильме красивую студентку. И хотя студентам ВГИКа строго-настрого было запрещено сниматься в кино, знаменитому режиссеру руководство института отказать не решилось. И Кустинская сыграла Марусю в третьей части трилогии Алексея Толстого — «Хмурое утро». После выхода фильма критики очень хвалили работу молодой актрисы, на нее стали обращать внимание режиссеры, однако всенародная известность к ней пришла немного позднее.

Познакомились, и сразу в ЗАГС

К тому времени, как Кустинская снялась в своем первом фильме, она уже была замужем за режиссером Юрием Чулюкиным. Познакомились они в коридорах киностудии, где Чулюкин проводил отбор актеров для своего нового фильма. Уже на следующий день после знакомства режиссер безапелляционно заявил Наталье, что они идут «в ЗАГС жениться». «Предложение» было неожиданным и совсем не романтическим, но девушка не очень-то сопротивлялась — режиссер ей понравился, и она согласилась. После свадьбы выяснилось, что снимать ее муж не собирается — он ужасно ревновал Наталью и мечтал, чтобы она сидела дома.

Узнав, что муж собирается снимать новую комедию «Девчата», Наталья Николаевна стала просить взять ее на главную роль. Однако Чулюкин расхохотался ей в лицо: «Если бы в леспромхозе такая девушка появилась, все мужики сошли бы с ума!». Тем не менее Кустинская уговорила его, и он даже дал ей «честное партийное», что роль Тоси достанется ей. Каково же было разочарование актрисы, когда она узнала, что героиню уже играет Румянцева. Чтобы избежать семейной сцены, муж предложил ей сыграть Анфису, но Наталья Николаевна посоветовала ему взять Светлану Дружинину. Чулюкин так и сделал. В результате Кустинская не получила ни одной, ни другой роли. Позже Чулюкин снял жену только в одном фильме — «Королевская регата».

Однако свою часть славы Наталья Кустинская все же получила. В 1963 году начались съемки комедии «Три плюс два». Сюжет фильма был необычным для того времени — молодые люди, не обремененные заботами о выполнении производственного плана, беззаботно отдыхают на берегу моря и ухаживают за девушками. Новый фильм собирал у кинотеатров огромные очереди, все молодые актеры сразу перешли в разряд звезд, а Кустинскую за рубежом стали называть «русской Брижит Бардо».

Актриса была нарасхват у режиссеров. Одновременно она получала множество приглашений, однако иногда чутье изменяло ей. Леонид Гайдай предложил ей роль Нины в «Кавказской пленнице», но Кустинская отказалась ради того, чтобы сняться у Владимира Мотыля в фильме «Женя, Женечка и «катюша». Буквально перед началом съемок Кустинская сильно заболела, и в итоге не снялась ни в одном, ни в другом фильме.

А еще Наталья Кустинская имела все шансы стать звездой мировой величины. Немецкие кинематографисты пригласили ее на одну из ролей в фильме «Волшебная гора», в котором принимали участие Шон Коннери и Шарль Азнавур. Однако всемогущие спецслужбы запретили ей сниматься в Германии.

Актриса «сходила замуж» шесть раз

Кустинской было уже под пятьдесят, когда одно за другим с ней стали происходить несчастья. На репетиции в музыкальной комедии «Целуй меня, Кэт» она неудачно спрыгнула с лестницы и сломала бедро. Едва оправившись от травмы, она пошла гулять со своим сенбернаром, но собака дернула поводок и протащила ее по лестнице. Результат — перелом основания черепа и лечение в клинике Склифосовского.

Постепенно имя Кустинской стало забываться, ее не приглашали сниматься. Журналисты вспоминали о ней только изредка, когда нужен был скандальный материал — Кустинская без смущения выкладывала как подробности собственной жизни, так и секреты известных актеров, с которыми ей приходилось работать, дружить или общаться. Самым большим своим врагом она считала Наталью Фатееву, у которой когда-то увела мужа — летчика-космонавта Бориса Егорова.

Замужем актриса побывала шесть раз. После Юрия Чулюкина ее мужем стал дипломат, затем космонавт Борис Егоров, после него актриса вышла замуж за профессора МГИМО. Пятым мужем актрисы стал режиссер Владимир Масленников, а последним — некий Стас Ванин, с которым она развелась за год до смерти.

Учитывая непростой характер Кустинской, участие в ее судьбе принимали немногие, среди них были Кристина Орбакайте и Наталья Варлей. В декабре 2012 года актриса попала в больницу с запущенным воспалением легких, уже без сознания. Через несколько дней у нее случился инсульт, а еще через три дня — 13 декабря — она умерла.

Трагическая судьба и ранняя смерть

У Кустинской был единственный сын Дмитрий. В детстве он снялся в фильме «Чучело», потом окончил экономический факультет МГИМО. Его жена работала юристом. У супругов родился мальчик, который в шестимесячном возрасте умер от гидроцефалии. После этого Дмитрий разошелся с женой, стал пить и употреблять наркотики. Осенью 2002 года 33-летнего Дмитрия не стало.

Фото: m.kino-teatr.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!