Наши кумиры: любовью к театру актрису Ольгу Волкову заразила Алиса Фрейндлих

15 апреля свой 81-й день рождения отмечает актриса Ольга Волкова. С юности постигать азы актерского мастерства ей пришлось самостоятельно. У нее не было профильного образования, однако даже самые маленькие ее роли запоминались зрителям и становились эталоном для коллег.

Из археологов в актрисы

Дед Ольги Волковой Иван Вольский был одним из создателей петербургских театров — «Кривой Джимми» и «Старинный водевиль», остальные родственники также были тесно связаны с миром кино и театра. Несмотря на это, Ольга Волкова об актерской судьбе не думала — ее заветной мечтой была нелегкая, но такая увлекательная профессия археолога. В то время Ольга была вовсе не «пай-девочкой», а скорее, похожа на мальчишку-сорванца. Училась не очень хорошо, хулиганила и никого не боялась, но зато обладала потрясающим талантом пародировать взрослых и сверстников.

Возможно, Ольга Волкова и стала бы прекрасным археологом, если бы не случай. В одной школе с ней училась Алиса Фрейндлих, которая была на несколько лет старше. Она-то и пригласила Ольгу в школьный драмкружок. Там оказалось настолько интересно, что девочка стала заниматься постоянно и очень увлеклась театром. После школы Ольга подала документы в театральный институт, но не прошла дальше первого тура. Девушка очень расстроилась, и родные подсуетились — договорились, что ее примут в мастерскую Леонида Макарьева при ленинградском ТЮЗе. При этом ее предупредили, что заниматься с ней никто не будет — все азы она должна осваивать сама. И Ольга Владимировна училась у ведущих актеров, наблюдала, запоминала, вырабатывала свой актерский почерк. Успехи были настолько очевидными, что ей даже стали предлагать ведущие роли в театре.

Не снимали… из-за лица

После окончания студии актриса осталась работать в детском театре, так как еще во время учебы вышла замуж за кинооператора Леонида Волкова. Этот брак продлился недолго, в нем родилась дочь Катя, которая позже тоже стала актрисой.

Ольга Владимировна продолжала служить в ТЮЗе до 1970 года, когда ее пригласили в Ленинградский театр комедии. Но через несколько лет в одном из спектаклей ее увидел знаменитый Георгий Товстоногов, и взял в свой Большой драматический театр. Больше всего он ценил в актрисе отсутствие страха и умение владеть собой. В одном из интервью Волкова рассказывала: «Я ничего не боялась. У меня не было страха перед начальством. Не было трепета и страха ни перед секретарем партбюро, ни перед главным режиссером. Меня было трудно задавить, потому что у меня никогда не пропадает чувство юмора». Театру Георгия Товстоногова актриса отдала более 20 лет.

Когда Ольге Волковой исполнилось пятьдесят, она решилась на кардинальные перемены в жизни и переехала в Москву. Ей больше нравилась суетная столичная жизнь, с ее сумасшедшим ритмом и скоростью. К этому времени в творческом багаже актрисы были не только театральные роли, но и яркие кинообразы.

До определенного времени Ольгу Волкову снимали только в небольших ролях, хотя сыграть она могла все что угодно. После распада Союза выяснилось, что в Госкино существовал список актеров, которых чиновники «не рекомендовали» приглашать на главные или ведущие роли. В этом списке было и имя Ольги Волковой. Рядом с ее фамилией, в графе «Причина» было указано: «Отсутствие социального здоровья в лице». Но несмотря на запреты чиновников, многие эпизоды с участием Волковой стали настоящими шедеврами, например, небольшая роль Лотты в «Летучей мыши» запомнилась зрителям не меньше, чем те, что сыграли признанные звезды. Кроме того, известность актрисе принесли роли в фильмах «Убить дракона», «Забытая мелодия для флейты», «Бедная Саша». А после роли в фильме «Небеса обетованные» она получила звание народной артистки. Участие в фильмах Эльдара Рязанова сделало из Ольги Волковой звезду первой величины. Сам режиссер рассказывал, что, когда работал над сценарием к фильму «Небеса обетованные», роль Кати Ивановой он написал специально для Волковой. После выхода фильма на экраны он восхищенно говорил об актрисе: «Гений, обойденный кинематографом. Смоктуновский в юбке!».

Два мужа — одна фамилия

Что касается личной жизни Ольги Волковой, то два ее мужа по невероятной случайности носили фамилию Волков. Вторым мужем актрисы, правда, неофициальным, стал актер Николай Волков. В этом союзе появился сын Иван, который в настоящее время известен как популярный композитор и актер. Женой Ивана и невесткой Ольги Волковой была Чулпан Хаматова.

Однако самым счастливым, по признанию Ольги Владимировны, стал ее третий брак с петербургским театральным художником Владимиром Ховралевым, за которого она вышла, когда ей было уже за сорок. Вместе они прожили более 30 лет. Несколько лет назад актриса овдовела, и очень тяжело перенесла утрату. Преодолеть тяжелое время ей помогла работа. Сейчас Ольга Владимировна мало снимается, но зато много работает в театре, а также устраивает творческие вечера и мастер-классы. Свое свободное время актриса любит проводить в кругу семьи – с детьми и внуками. Шестеро внуков (четыре девочки и два мальчика) всегда подзаряжают бабушку энергией и учат чему-то новому.

«Волчья стая» Ольги Волковой

Ольга Волкова считает, что в ее жизни много совпадений и неожиданностей, порой парадоксальных. Это касается и семьи, для которой она придумала название «волчья стая». Актриса так поясняет это: «В нашу семью можно войти, выйти уже нельзя». Всего в состав семьи входит 21 человек, среди них – бывшие мужья и жены, которые продолжают дружить и общаться. А Ольга Владимировна считает, что только так можно и нужно жить, это единственный возможный способ существования для нормальных людей.

Фото: Беларусь сегодня

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