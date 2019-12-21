Нас решили посчитать: как и когда проведут перепись населения в Украине

В декабре в Оболонском районе Киева и Песковской ОТГ Киевской области началась пробная перепись населения. Госстат тестирует методику и механизмы сбора информации. Между тем Кабмин проводит «электронную» перепись и обещает завершить ее уже до конца года. Зачем переписывать украинцев и можно ли заменить традиционные опросы электронным подсчетом?

В рамках традиции было так

Традиционная перепись населения собирает информацию о возрасте, поле, дате и месте рождения людей, семейных отношениях, гражданстве, этническом происхождении, семейном положении, образовании, источниках доходов, занятости, миграционной активности и другую. Эту информацию фиксируют специальные переписчики, которые ходят по домам. Все данные собираются анонимно, а затем тщательно анализируются социологами.

Предварительно Государственная служба статистики собиралась провести всеобщую перепись населения с 10 ноября по 23 декабря 2020 года. Для этого она планировала привлечь 100 тысяч переписчиков с планшетами. Опросы должны были проводиться в электронной и традиционной формах. То есть украинцы смогли бы предоставить информацию о себе онлайн или же ждать личного визита переписчиков.

По данным Госстата на 1 ноября 2019 года, в Украине проживает 41,94 млн. человек.

Электронная инициатива Дубилета

В конце ноября министр Кабинета Министров Украины Александр Дубилет предложил посчитать украинцев с помощью электронных реестров. Идея министра заключается в том, чтобы собрать анонимную информацию у мобильных операторов (о количестве и местонахождении пользователей), данные из реестров Пенсионного фонда (о пенсионерах) и ЗАГСов (о детях). Затем провести «калибровочные» социологические опросы (например, о количестве SIM-карт у одного человека) и вставить информацию в математическую модель.

Дубилет убежден, что этот метод позволит получить результаты очень быстро – уже к концу этого года – и удовлетворит основной запрос министерств. Прежде всего это количество жителей, их пол и возраст.

– Мы приняли непростое решение: пока мы традиционную перепись проводить не будем, потому что банально в бюджете на это нет денег. Мы смотрели, как можно выкрутиться из этой ситуации, и разработали достаточно, как мне кажется, крутую методику, которая позволит ответить на 95% вопросов, которые есть у заказчиков традиционной переписи, – заявил он.

По словам Дубилета, электронная перепись потребует из бюджета 1,4 млрд. грн. – на 2 млрд. меньше, чем традиционная.

Электронную перепись поддержали министр цифровой трансформации Михаил Федоров и президент Владимир Зеленский.

Мнение социологов

Во многих странах Европы перепись населения проходит на основе данных различных цифровых реестров. Эти реестры охватывают всех жителей страны и исключают возможность посчитать человека дважды. При этом дополнительные демографические данные получают через выборочные опросы. Так что электронная перепись не является чем-то уникальным.

Однако эксперты сомневаются, что украинские реестры смогут обеспечить такую же точность данных, как средства традиционной переписи. В Институте демографии и социальных исследований НАН Украины электронную перепись Дмитрия Дубилета называют «оценкой численности населения косвенными методами» и отмечают, что для дальнейших социологических исследований эта информация будет слишком приблизительной.

Зачем нужна перепись?

В любом из вариантов – традиционном или электронном – перепись населения остро необходима сегодня. Ведь последний раз украинцев считали еще в 2001 году. С тех пор структура украинского населения существенно изменилась. Сегодня не известно, сколько людей эмигрировало за границу, сколько переехало из оккупированных Россией территорий, какая настоящая занятость населения и тому подобное.

Точная и подробная информация о населении – это залог эффективного государственного управления и распределения бюджета между регионами. Перепись позволит скорректировать социальную политику (начисления пенсий, субсидий и так далее), а также перенаправить средства в те области, которые в них действительно нуждаются.

Кроме того, точный подсчет граждан поможет удалить «мертвые души» из избирательных списков, а следовательно, избежать фальсификаций на следующих выборах. Поэтому эксперты надеются, что власть прислушивается к советам социологов и не ограничится только электронной переписью украинцев.

Фото: 24tv.ua

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