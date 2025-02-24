третья годовщина
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской к мемориалу на Майдане Независимости прибыли:

  • Президенты Финляндии, Латвии, Литвы
  • Премьер-министры Канады, Дании, Эстонии, Исландии, Норвегии, Испании, Швеции, Эстонии
  • Руководители Европейского совета и Еврокомиссии
  • Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу
  • Министр по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад

Лидеры почтили память погибших украинских военных, поставив лампадки к их портретам. Символично, что во время церемонии в Киеве звучала воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара со стороны России.

Ответственность лежит на России

Руководители Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента выпустили совместное заявление, в котором отметили:

  • Полная ответственность за войну и «зверства, совершенные против украинского населения» лежит исключительно на Москве
  • Необходимость привлечения РФ к ответственности за все военные преступления и преступления против человечности
  • Важность поддержки Украины в достижении справедливого мира на основе украинской «формулы мира»

— Украинский народ продемонстрировал мужество, защищая свою страну и основные принципы международного права… Мы твердо стоим на стороне Украины, подтверждая, что мир, безопасность и справедливость победят, — подчеркнули лидеры ЕС.

Поддержка членства Украины в НАТО

Лидеры Латвии, Литвы, Финляндии, Украины, Дании, Эстонии, Исландии, Норвегии и Швеции подписали совместное заявление, в котором..:

  • Осудили «незаконное, неспровоцированное и неоправданное» вторжение России
  • Поддержали интеграцию Украины в ЕС
  • Выразили поддержку Украине «на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО»

— Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Укрепление Украины является нашим главным приоритетом. Мы будем продолжать усиливать нашу поддержку, — отмечается в заявлении.

Военная и финансовая помощь

Канада

Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о новом пакете помощи, который будет включать:

  • 25 боевых машин пехоты LAV-3Б
  • Четыре тренажера для истребителей F-16Б
  • Систему посадки для истребителей

Трюдо подчеркнул, что Канада стоит с Украиной «сейчас и навсегда».

Литва

Президент Гитанас Науседа предложил:

  • Предоставить Украине дополнительное современное вооружение, особенно ПВО
  • Способствовать передаче военных технологий
  • Покупать в Украине для Украины для Украины
  • Расширить программы подготовки украинской армии
  • Обеспечить стабильный финансовый вклад на военные нужды Киева
  • Ускорить вступление Украины в ЕС, определив дедлайном 1 января 2030 года

Швеция

Премьер Ульф Кристерссон анонсировал:

  • Дополнительный пакет помощи на сумму 100 миллионов евро для усиления ПВО
  • Дальнейшую военную помощь, подготовка следующего пакета уже ведется

Кристерссон подчеркнул, что в этой войне «украинский народ борется за свободу и безопасность — свою и нашу».

Норвегия

Премьер-министр Йонас Гар Стьоре сообщил о выделении 3,5 миллиарда евро на помощь Украине в 2025 году

— Мы будем еще больше выделять все возможные средства, чтобы как можно лучше помочь вашим потребностям, — заверил норвежский лидер.

Эстония

Премьер Кристен Михал анонсировал:

  • Отправку в Украину больше снарядов для усиления давления на Россию
  • Участие в формировании украинской бригады странами Северо-Балтийской восьмерки

— Наша цель — сделать ее боеспособной уже в 2025 году, — отметил Михал

Исландия

Премьер Криструн Фростадоттир заявила о решении удвоить оборонную поддержку Украины в 2025 году

Испания

Премьер Педро Санчес объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1 миллиард евро

Санчес подчеркнул, что от условий мира в Украине «зависит свобода, безопасность и будущее всех европейцев».

Великобритания

Премьер-министр Кир Стармер объявил о выделении в 2025 году военной помощи для Украины на сумму 4,5 миллиарда фунтов

Другие важные заявления в поддержку Украины

Германия

  • Канцлер Олаф Шольц на украинском языке заверил, что Германия твердо стоит на стороне Украины «за справедливый и длительный мир».
  • Лидер оппозиции и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц подчеркнул: «Мы должны поставить Украину в сильную позицию» для достижения справедливого мира.
  • Президент Франк-Вальтер Штайнмайер в видеообращении заверил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине, пока война не завершится, а затем будет участвовать в восстановлении.

Польша

Президент Анджей Дуда заверил, что Польша «никогда не оставит независимую Украину», а Киев всегда может рассчитывать на Варшаву.

Чехия

Президент Петр Павел предостерег от уступок России: «История неоднократно показывала, что агрессора нельзя умиротворять».

Турция

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил на саммите онлайн и заверил в продолжении дипломатической поддержки: «Я искренне надеюсь, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир».

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме