Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской к мемориалу на Майдане Независимости прибыли:

Президенты Финляндии, Латвии, Литвы

Премьер-министры Канады, Дании, Эстонии, Исландии, Норвегии, Испании, Швеции, Эстонии

Руководители Европейского совета и Еврокомиссии

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу

Министр по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад

Лидеры почтили память погибших украинских военных, поставив лампадки к их портретам. Символично, что во время церемонии в Киеве звучала воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара со стороны России.

Ответственность лежит на России

Руководители Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента выпустили совместное заявление, в котором отметили:

Полная ответственность за войну и «зверства, совершенные против украинского населения» лежит исключительно на Москве

Необходимость привлечения РФ к ответственности за все военные преступления и преступления против человечности

Важность поддержки Украины в достижении справедливого мира на основе украинской «формулы мира»

— Украинский народ продемонстрировал мужество, защищая свою страну и основные принципы международного права… Мы твердо стоим на стороне Украины, подтверждая, что мир, безопасность и справедливость победят, — подчеркнули лидеры ЕС.

Поддержка членства Украины в НАТО

Лидеры Латвии, Литвы, Финляндии, Украины, Дании, Эстонии, Исландии, Норвегии и Швеции подписали совместное заявление, в котором..:

Осудили «незаконное, неспровоцированное и неоправданное» вторжение России

Поддержали интеграцию Украины в ЕС

Выразили поддержку Украине «на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО»

— Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Укрепление Украины является нашим главным приоритетом. Мы будем продолжать усиливать нашу поддержку, — отмечается в заявлении.

Военная и финансовая помощь

Канада

Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о новом пакете помощи, который будет включать:

25 боевых машин пехоты LAV-3Б

Четыре тренажера для истребителей F-16Б

Систему посадки для истребителей

Трюдо подчеркнул, что Канада стоит с Украиной «сейчас и навсегда».

Литва

Президент Гитанас Науседа предложил:

Предоставить Украине дополнительное современное вооружение, особенно ПВО

Способствовать передаче военных технологий

Покупать в Украине для Украины для Украины

Расширить программы подготовки украинской армии

Обеспечить стабильный финансовый вклад на военные нужды Киева

Ускорить вступление Украины в ЕС, определив дедлайном 1 января 2030 года

Швеция

Премьер Ульф Кристерссон анонсировал:

Дополнительный пакет помощи на сумму 100 миллионов евро для усиления ПВО

Дальнейшую военную помощь, подготовка следующего пакета уже ведется

Кристерссон подчеркнул, что в этой войне «украинский народ борется за свободу и безопасность — свою и нашу».

Норвегия

Премьер-министр Йонас Гар Стьоре сообщил о выделении 3,5 миллиарда евро на помощь Украине в 2025 году

— Мы будем еще больше выделять все возможные средства, чтобы как можно лучше помочь вашим потребностям, — заверил норвежский лидер.

Эстония

Премьер Кристен Михал анонсировал:

Отправку в Украину больше снарядов для усиления давления на Россию

Участие в формировании украинской бригады странами Северо-Балтийской восьмерки

— Наша цель — сделать ее боеспособной уже в 2025 году, — отметил Михал

Исландия

Премьер Криструн Фростадоттир заявила о решении удвоить оборонную поддержку Украины в 2025 году

Испания

Премьер Педро Санчес объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1 миллиард евро

Санчес подчеркнул, что от условий мира в Украине «зависит свобода, безопасность и будущее всех европейцев».

Великобритания

Премьер-министр Кир Стармер объявил о выделении в 2025 году военной помощи для Украины на сумму 4,5 миллиарда фунтов

Другие важные заявления в поддержку Украины

Германия

Канцлер Олаф Шольц на украинском языке заверил, что Германия твердо стоит на стороне Украины «за справедливый и длительный мир».

Лидер оппозиции и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц подчеркнул: «Мы должны поставить Украину в сильную позицию» для достижения справедливого мира.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер в видеообращении заверил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине, пока война не завершится, а затем будет участвовать в восстановлении.

Польша

Президент Анджей Дуда заверил, что Польша «никогда не оставит независимую Украину», а Киев всегда может рассчитывать на Варшаву.

Чехия

Президент Петр Павел предостерег от уступок России: «История неоднократно показывала, что агрессора нельзя умиротворять».

Турция

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил на саммите онлайн и заверил в продолжении дипломатической поддержки: «Я искренне надеюсь, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир».