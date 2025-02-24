Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской к мемориалу на Майдане Независимости прибыли:
- Президенты Финляндии, Латвии, Литвы
- Премьер-министры Канады, Дании, Эстонии, Исландии, Норвегии, Испании, Швеции, Эстонии
- Руководители Европейского совета и Еврокомиссии
- Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу
- Министр по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад
Лидеры почтили память погибших украинских военных, поставив лампадки к их портретам. Символично, что во время церемонии в Киеве звучала воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара со стороны России.
Ответственность лежит на России
Руководители Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента выпустили совместное заявление, в котором отметили:
- Полная ответственность за войну и «зверства, совершенные против украинского населения» лежит исключительно на Москве
- Необходимость привлечения РФ к ответственности за все военные преступления и преступления против человечности
- Важность поддержки Украины в достижении справедливого мира на основе украинской «формулы мира»
— Украинский народ продемонстрировал мужество, защищая свою страну и основные принципы международного права… Мы твердо стоим на стороне Украины, подтверждая, что мир, безопасность и справедливость победят, — подчеркнули лидеры ЕС.
Поддержка членства Украины в НАТО
Лидеры Латвии, Литвы, Финляндии, Украины, Дании, Эстонии, Исландии, Норвегии и Швеции подписали совместное заявление, в котором..:
- Осудили «незаконное, неспровоцированное и неоправданное» вторжение России
- Поддержали интеграцию Украины в ЕС
- Выразили поддержку Украине «на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО»
— Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Укрепление Украины является нашим главным приоритетом. Мы будем продолжать усиливать нашу поддержку, — отмечается в заявлении.
Военная и финансовая помощь
Канада
Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о новом пакете помощи, который будет включать:
- 25 боевых машин пехоты LAV-3Б
- Четыре тренажера для истребителей F-16Б
- Систему посадки для истребителей
Трюдо подчеркнул, что Канада стоит с Украиной «сейчас и навсегда».
Литва
Президент Гитанас Науседа предложил:
- Предоставить Украине дополнительное современное вооружение, особенно ПВО
- Способствовать передаче военных технологий
- Покупать в Украине для Украины для Украины
- Расширить программы подготовки украинской армии
- Обеспечить стабильный финансовый вклад на военные нужды Киева
- Ускорить вступление Украины в ЕС, определив дедлайном 1 января 2030 года
Швеция
Премьер Ульф Кристерссон анонсировал:
- Дополнительный пакет помощи на сумму 100 миллионов евро для усиления ПВО
- Дальнейшую военную помощь, подготовка следующего пакета уже ведется
Кристерссон подчеркнул, что в этой войне «украинский народ борется за свободу и безопасность — свою и нашу».
Норвегия
Премьер-министр Йонас Гар Стьоре сообщил о выделении 3,5 миллиарда евро на помощь Украине в 2025 году
— Мы будем еще больше выделять все возможные средства, чтобы как можно лучше помочь вашим потребностям, — заверил норвежский лидер.
Эстония
Премьер Кристен Михал анонсировал:
- Отправку в Украину больше снарядов для усиления давления на Россию
- Участие в формировании украинской бригады странами Северо-Балтийской восьмерки
— Наша цель — сделать ее боеспособной уже в 2025 году, — отметил Михал
Исландия
Премьер Криструн Фростадоттир заявила о решении удвоить оборонную поддержку Украины в 2025 году
Испания
Премьер Педро Санчес объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1 миллиард евро
Санчес подчеркнул, что от условий мира в Украине «зависит свобода, безопасность и будущее всех европейцев».
Великобритания
Премьер-министр Кир Стармер объявил о выделении в 2025 году военной помощи для Украины на сумму 4,5 миллиарда фунтов
Другие важные заявления в поддержку Украины
Германия
- Канцлер Олаф Шольц на украинском языке заверил, что Германия твердо стоит на стороне Украины «за справедливый и длительный мир».
- Лидер оппозиции и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц подчеркнул: «Мы должны поставить Украину в сильную позицию» для достижения справедливого мира.
- Президент Франк-Вальтер Штайнмайер в видеообращении заверил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине, пока война не завершится, а затем будет участвовать в восстановлении.
Польша
Президент Анджей Дуда заверил, что Польша «никогда не оставит независимую Украину», а Киев всегда может рассчитывать на Варшаву.
Чехия
Президент Петр Павел предостерег от уступок России: «История неоднократно показывала, что агрессора нельзя умиротворять».
Турция
Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил на саммите онлайн и заверил в продолжении дипломатической поддержки: «Я искренне надеюсь, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир».