Надежда Ленц: человек в кресле колесном может быть счастлив

Напомним, недавно Надежда рассказывала «Одесской жизни» о том, как живется в Балтской громаде людям с инвалидностью.

Любовь и трагедия

Надежда родилась на Луганщине, в городе Суходольск. Кроме нее в семье воспитывались еще две сестрички и брат. Надя — самая маленькая. Когда ей исполнилось восемь месяцев, на шахте погиб отец. С тех пор мама Раиса Абрамовна сама воспитывала детей.

Надя занималась плаванием, играла в шахматы, очень любила рисовать. Окончив в Горловке торговый техникум, переехала в город Балта, где и встретила свою любовь — военного Виталия.

На ее долю выпали страшные трагедии: женщина похоронила двух своих детей.

И все же Бог смилостивился и послал Надежде деток: сына Андрея и дочь Тоню. Девочка родилась с букетом болезней. Муж Надежды, в силу специфики военной службы, часто был в командировках, поэтому уход за детьми целиком лег на ее плечи. Постоянные лечения, непрерывное волнение и сильная усталость сказались на ее здоровье.

Падение перевернуло всю жизнь

Однажды летним днем Надежда забралась на вишню, чтобы нарвать ягод. Вдруг потеряла сознание и упала на землю. Это произошло на глазах маленькой Тони, от испуга она начала заикаться.

Результатом падения стал перелом позвоночника — парализовало нижнюю часть тела. Полгода за ней ухаживала мама. Но из-за сильного стресса у Раисы Абрамовны случился обширный инфаркт. Вскоре она умерла.

Надежда лежала неподвижно целый год. Это был чрезвычайно тяжелый период. Врачи отказались делать операцию. Муж был растерян.

Как вспоминает Надежда, тогда она даже не чувствовала себя человеком. Беспомощная, морально разбитая.

Но рядом с ней были дети, которые очень радовали ее, и было больно, что она не может заботиться о детях, что теперь ее пятилетний Андрюша вынужден заботиться о ней. К тому же трехлетняя дочь нуждалась в постоянной помощи.

— Как-то набрала в ладонь таблеток. И в этот момент услышала, как плачет дочь: «Мама! Мама!…». Дверь открылась, и забежала Тоня. «Мама, у меня очень болит спина!» — сказала дочь. Оказалось, что во время игры на площадке кто-то из детей толкнул ее с горки и она ушибла спину. Успокоив дочь, поклялась себе, что больше никогда не допущу мысли о самоубийстве. Не оставлю своих детей, которых так долго ждала и за здоровье которых так боролась. Я сказала себе, что должна жить! Сегодня осознаю, какой нужной тогда для меня была психологическая поддержка, — рассказывает Надежда.

Ожила, когда поняла, что не одна

Именно благодаря детям Надежда начала бороться за свое здоровье, хотя врачи не давали никаких положительных прогнозов. Преодолевая боль, женщина пробовала понемногу поворачиваться на диване, потом подтягиваться и держаться на руках. Первые попытки делала, чтобы включить телевизор палкой. Это были первые упражнения, которые впоследствии укрепили тело.

Потом муж купил для жены кресло. Через некоторое время она поехала на лечение в Славянск. Там Надежда увидела, что не одна такая. Что кресло колесное — это не приговор, с этим можно жить. И она ожила.

— Когда я впервые села на это кресло, ловила на себе взгляды, полные сочувствия или удивления. В те времена встречались на кресле колесном только мужчины. А тут я — села и выехала на улицы города. Общество не было готово к этому. Люди смотрели с сочувствием, некоторые знакомые обнимали и плакали. И я вместе с ними плакала, — вспоминает Надежда.

Тренировки и первые места по стрельбе

— Я много трудилась, тренировалась на брусьях и была уже хорошо накачана. Однажды в санатории разговорилась с Сергеем Чумаком — таким же «опорником», как и я. Он тогда спросил: «Почему спортом не занимаешься? Руки же сильные!». Я удивилась: «Да вы что? Какая из меня спортсменка?». Выяснилось, что Сергей возглавляет Комитет Всеукраинской организации «Союз лиц с инвалидностью Украины». Он пригласил меня в Полтаву в составе одесской команды на соревнования по баскетболу — это были мои первые соревнования. Тогда я осознала, что могу и хочу заниматься спортом, — рассказывает наша героиня.

Тренажерный зал был только на швейной фабрике. Она занималась там трижды в неделю. А во вторник и четверг ездила в Одессу. По сей день благодарна водителю маршрутки, который подвозил ее до самого дома. А в Одессе ее встречал тренер.

Надежда Ленц стала членом одесской команды, которая принимала участие в чемпионатах Украины по параспорту. По стрельбе из пневмовинтовки женщина дважды завоевывала первое место. Должна была бы получить мастера спорта. Однако перед очередным чемпионатом Надежду снова постигла беда — она во второй раз получила травму позвоночника.

Совет для всех — тренироваться

Как говорит Надежда, на этот раз ей было легче пережить недуг — рядом были друзья.

После операции все же приняла решение оставить спорт. Но тренироваться продолжает. И хоть она не чувствует ног, благодаря тренированным мышцам может встать.

— Физкультура и спорт важны при любом заболевании. Всем советую тренировать свое тело. Ведь и при болезнях сердца нужно много двигаться. Это необходимо и здоровым людям. Наверное, именно травма помогла мне это понять. Я могу стоять, если на что-то опираться. Могу идти, держась за поручни, — говорит Надежда.

Надежда постоянно организовывает соревнования, конкурсы. По ее инициативе проводятся спортивные мероприятия для людей с инвалидностью. Также она окончила университет по специальности «Правозащитник». Теперь помогает людям с инвалидностью защищать свои права.

За свой труд Надежда Ленц награждена орденом княгини Ольги.

Мечта управлять автомобилем осуществилась

Надежда очень довольна — она стала первой выпускницей автошколы для людей с инвалидностью. Десять лет назад Надежда уже обращалась в эту автошколу, но тогда здесь не было такой возможности. А когда она появилась, женщине позвонили.

— Проект начат в прошлом году в рамках инициативы Елены Зеленской «Без барьеров». Я счастлива, что наш регион присоединился к этой программе и люди с инвалидностью могут научиться управлять автомобилем и получить водительское удостоверение, — поделилась радостью Надежда.

Теорию женщина сдала на «отлично». Практические занятия проходила более месяца на специально оборудованном авто. Она первой в Одесской области сдала экзамен на новом автомобиле Hyundai i30, который оборудован для лиц с инвалидностью. Автомобиль стал еще одним шагом к расширению пространства.

— Теперь я могу ездить по районам Одесской области и активно заниматься общественной деятельностью, — говорит Надежда.

Во всем, что дается, есть смысл

Сегодня Надежда чувствует себя не только успешной, но и счастливой мамой и любимой женой. Она дарит любовь своим детям и мужу, который во всем помогает жене, оберегает и поддерживает ее. А это так много значит для женщины.

Несмотря на все испытания судьбы, Надежда Петровна Ленц благодарит Бога за все. Она говорит, что ничего не изменила бы в своей жизни. Ведь во всем, что с нами случается, есть смысл.

— Если бы я не села в кресло, не знаю, какими бы выросли мои дети. Помогая мне, они научились ответственности, отзывчивости. Я счастливый человек — у меня много друзей, я помогаю людям и сама становлюсь счастливее, — делится Надежда.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»