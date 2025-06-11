Что больше не входит в сферу направлений семейного врача
Семейный врач больше не может направлять на:
- магнитно-резонансную томографию (МРТ);
- компьютерную томографию (КТ);
- некоторые сложные лабораторные исследования;
- оценку функции легких.
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А что осталось?
Как и раньше, семейный врач может выдать направление на:
- УЗИ (брюшной полости, щитовидной железы, мочевого пузыря и других органов);
- рентген (грудная клетка, конечности);
- эндоскопические исследования желудка, легких, мочевого пузыря, женских органов;
- базовые лабораторные анализы (общий анализ крови и мочи, сахар крови, общий холестерин).
Эти услуги остаются бесплатными в рамках Программы медицинских гарантий.
Зачем это нужно?
Таким образом хотят сократить количество необоснованных направлений на дорогие обследования.
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Диана БОРОВСКАЯ