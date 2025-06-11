Что больше не входит в сферу направлений семейного врача

Семейный врач больше не может направлять на:

  • магнитно-резонансную томографию (МРТ);
  • компьютерную томографию (КТ);
  • некоторые сложные лабораторные исследования;
  • оценку функции легких.
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А что осталось?

Как и раньше, семейный врач может выдать направление на:

  • УЗИ (брюшной полости, щитовидной железы, мочевого пузыря и других органов);
  • рентген (грудная клетка, конечности);
  • эндоскопические исследования желудка, легких, мочевого пузыря, женских органов;
  • базовые лабораторные анализы (общий анализ крови и мочи, сахар крови, общий холестерин).

Эти услуги остаются бесплатными в рамках Программы медицинских гарантий.

Зачем это нужно?

Таким образом хотят сократить количество необоснованных направлений на дорогие обследования.

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Диана БОРОВСКАЯ

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