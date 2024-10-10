Новости Одессы и Одесской области

На выходных в Одессе состоятся бесплатные концерты, выставки и презентации: афиша 11-13 октября

На выходных в Одессе состоятся бесплатные концерты, выставки и презентации: афиша 11-13 октября

После насыщенной недели, организаторы событий дали нам немного отдыха на выходные. Впрочем, интересно, культурно и с пользой провести время в Одессе можно всегда. Вниманию читателей «Одесской Жизни» новая подборка событий.

Что: Концерт класса тромбона
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 11 октября, 16:00
афишаЧто: Открытие выставки ко Дню художника
Где: Торговая, 2, Галерея ОНСХУ
Когда: 11 октября, 16:00
афишаЧто: Огненные праздники народов Пиренейского полуострова
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 11 октября, 16:00
афишаЧто: Выставка-концерт живописи Игоря Потоцкого
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 11 октября, 17:00
афишаЧто: Занятия по взаимной помощи
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 12 октября, 10:00
афишаЧто: Моно спектакль в стихах или музыкально-литературный вечер об истории одной любви
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского Регистрация 
Когда: 12 октября, 15:30
афиша
Что: Презентация книги Владислава Китика
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 12 октября, 16:00
афиша

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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