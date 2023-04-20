На Привозе появились новые павильоны и «пустынная» площадь

Одесский Привоз продолжает удивлять новшествами. Особенно они бросаются в глаза на том месте рынка, где когда-то торговали рыбой. Впрочем, изменения наблюдаются и на других участках Привоза.

Что теперь под навесом на «площади» Привоза?

Если вы давненько не бывали на Привозе и попали на него с главного входа, не удивляйтесь: там, где когда-то торговали рыбой, образовалась целая площадь под навесом. На сегодняшний день – довольно «пустынная». Здесь теперь что-то вроде оптового рынка (торгуют овощами), с другой стороны – обещанная стоянка. Впрочем, все это пока – за ограждением со стороны «центральной» аллеи, ведущей от входа на рынок со стороны Преображенской.

Сама «аллея» полнится торговлей. Кстати, рыбку и здесь можно прикупить, если не хотите топать к рыбным рядам, которые еще до войны перебрались к соленьям. Здесь же торгуют «всякой всячиной» и овощами (их еще совсем недавно называли дешевыми овощными рядами), но всего этого здесь мало. Большая часть овощей-фруктов теперь тоже «переехала» вглубь Привоза.

Павильоны Привоза в «едином стиле»: чем торгуют?

Вдоль Привоза ближе к обновленному Новощепному ряду торгуют обувью в новых павильонах. Но и здесь появились перемены. Перед рядами с обувью вырос еще целый ряд таких же павильонов (все они – в едином стиле). Там теперь торгуют «всем», кстати, и продуктами питания тоже. Даже пришлось услышать по этому поводу что-то вроде «мягкого негодования»:

– А что, рыбой тоже в новых контейнерах теперь будут торговать?..

Ну, это вряд ли… Главное, не перепутать: теперь с этой стороны Привоза (кстати, ближе к новым рыбным рядам) уже образовались два длинных ряда тех самых новых торговых павильонов, которые еще пару-тройку лет тому назад казались для «главного» рынка диковинкой…

Ну а преображения и перестановки на Привозе продолжаются. Что же до привычных лотков-рядов, то тут можно пока не переживать: их на рынке еще достаточно.

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