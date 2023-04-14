Экзотика на Привозе: пасочки «Мама испекла» и яйца «не для кушать»

Готовые паски (ну не принято у нас, к счастью, называть их куличами!) и экзотика – вещи, вроде как несовместимые. Какая может быть экзотика в готовых пасочках, которыми торгуют и на самом Привозе, и рядом? Не торопитесь…

Почем готовые паски на Привозе?

Да, пасочек на Привозе много. Могу даже назвать ценовую «вилку» – от 20 грн до 450 (попалась, представьте, и такая).

В чем же экзотика? В чисто одесском подходе. Потому как я еще не видела, чтобы пасочки продавались, созданные одновременно из теста и творога. В привычку же вошло с детства: это – классическая пасочка, эта – творожная. А тут – два в одном. Ну а когда увидела паски с маршмеллоу, то даже рот от удивления приоткрыла…

Нет, конечно, есть и «классика» (с цукатами, изюмом): такие стоят в среднем 40-70 гривен, и продавец не устает радостно призывать покупателей:

– Ну и зачем вам с тестом возиться, если тут такая вкуснейшая свежайшая красота!

Они ж только что еще дымились, они ж прямо из пекарни!

Тут же продаются пасхальные корзины, причем, какие хочешь, некоторые – уже с рушниками внутри.

Привоз: букет из яиц на палочках

А вот две девули в ярких украинских веночках торгуют тоже почти экзотикой – пасочками, которые уже упакованы в корзины, еще и с пасхальными украшениями и прочими необходимыми атрибутами. Хотите пасочку отдельно, прекрасно упакованную – пожалуйста.

Прямо не продажа, а настоящий праздник с инсталляцией, еще и название какое – «Мама испекла»!

– А это что за крашенки такие красивые?! Такие большие!.. – не удерживаюсь от восторга, увидев очередную экзотику.

– Это яйца не для кушать. Это для украшения и хорошего настроения! Некоторые сразу несколько штук покупают. Они ж на тонких палочках: букет из яиц получается, – громко поясняет продавец, привлекая таким образом внимание всех проходящих мимо, кто еще не заметил яйцеобразную необычность.

Ах, ну да, «не для кушать»… Мы же на Привозе, где в обязательном порядке напомнят (опять же, экзотически) про хорошее настроение – несмотря ни на что…

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