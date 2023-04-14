Новости Одессы и Одесской области

Экзотика на Привозе: пасочки «Мама испекла» и яйца «не для кушать»

Экзотика на Привозе: пасочки «Мама испекла» и яйца «не для кушать»

Готовые паски (ну не принято у нас, к счастью, называть их куличами!) и экзотика – вещи, вроде как несовместимые. Какая может быть экзотика в готовых пасочках, которыми торгуют и на самом Привозе, и рядом? Не торопитесь…

Почем готовые паски на Привозе?

Да, пасочек на Привозе много. Могу даже назвать ценовую «вилку» – от 20 грн до 450 (попалась, представьте, и такая).

В чем же экзотика? В чисто одесском подходе. Потому как я еще не видела, чтобы пасочки продавались, созданные одновременно из теста и творога. В привычку же вошло с детства: это – классическая пасочка, эта – творожная. А тут – два в одном. Ну а когда увидела паски с маршмеллоу, то даже рот от удивления приоткрыла…

Торговля пасками на одесском Привозе
Торговля пасками
Привоз, паски
Какими пасками торгуют на Привозе

Нет, конечно, есть и «классика» (с цукатами, изюмом): такие стоят в среднем 40-70 гривен, и продавец не устает радостно призывать покупателей:

– Ну и зачем вам с тестом возиться, если тут такая вкуснейшая свежайшая красота!

Они ж только что еще дымились, они ж прямо из пекарни!

Тут же продаются пасхальные корзины, причем, какие хочешь, некоторые – уже с рушниками внутри.

Одесский Привоз, пасхальная атрибутика
Пасхальные корзины, Одесса, Привоз

Привоз: букет из яиц на палочках

А вот две девули в ярких украинских веночках торгуют тоже почти экзотикой – пасочками, которые уже упакованы в корзины, еще и с пасхальными украшениями и прочими необходимыми атрибутами. Хотите пасочку отдельно, прекрасно упакованную – пожалуйста.

Прямо не продажа, а настоящий праздник с инсталляцией, еще и название какое – «Мама испекла»!

Какие паски продают на Привозе
Одесский Привоз накануне пасхи

– А это что за крашенки такие красивые?! Такие большие!.. – не удерживаюсь от восторга, увидев очередную экзотику.

– Это яйца не для кушать. Это для украшения и хорошего настроения! Некоторые сразу несколько штук покупают. Они ж на тонких палочках: букет из яиц получается, – громко поясняет продавец, привлекая таким образом внимание всех проходящих мимо, кто еще не заметил яйцеобразную необычность.

Одесский Привоз, яйца на палочках
Яйца "не для кушать" на Привозе

Ах, ну да, «не для кушать»… Мы же на Привозе, где в обязательном порядке напомнят (опять же, экзотически) про хорошее настроение – несмотря ни на что…

Читайте также: Предпасхальный ажиотаж на Привозе: какие цены на продукты?

Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить