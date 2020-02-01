За чей счет проводится поверка водомеров: разъяснение юристов

“Одесская жизнь” недавно публиковала материал «Кто должен платить за поверку счетчиков: что говорит закон», который вызвал большой интерес и много вопросов читателей. В нем речь шла о том, что поверка водомеров, согласно Закону «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения»*, проводится за счет потребителей. Один из наших читателей – одессит Юрий высказал на этот счет свое мнение и обосновал его решением Верховного Суда №235/499/17 от 15 июля 2019 года и Законом «О метрологии и метрологической деятельности»**. Для прояснения ситуации мы обратились к юристам Первого одесского бюро правовой помощи.

Какой закон главнее?

Между Законами «О метрологии и метрологической деятельности» и «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» действительно существует противоречие. Коллизия может возникнуть вследствие того, что принятие новой нормы не всегда сопровождается отменой «устаревших» норм по одному и тому же вопросу. По словам юристов, при несогласованности между нормами, изданными одним и тем же органом, применяется акт, изданный позднее, даже если ранее принятый акт не потерял своей силы. Но есть и еще один документ.

В письме Министерства юстиции «О практике применения норм права в случае коллизии» № v0758323-08 от 26 декабря 2008 года отмечается, что при расхождении между общим и специальным нормативно-правовым актом предпочтение отдается специальному, если он не отменен изданным позднее общим актом. Таким образом, на сегодняшний день юридическую силу имеет Закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения». В соответствии с ним поверка водомеров производится за счет потребителя.

На чьей стороне преимущество?

Кроме названных выше законов, существует еще Постановление Кабинета Министров «Об утверждении перечня категорий законодательно регулируемых средств измерительной техники, подлежащих периодической поверке» №374 от 4 июня 2015 года (в редакции от 25.04.2019 г.). В нем речь идет о международных стандартах и поверке приборов учета за счет поставщика услуг. Этот документ потребители тоже часто называют, когда речь заходит об оплате за поверку водомеров. И здесь возникает вопрос: может ли постановление быть выше закона?

Юридическая сила закона закреплена в Конституции Украины. Одним из признаков, которые отличают закон от других нормативно-правовых актов, является принятие его законодательным органом государственной власти, то есть Верховной Радой (статья 85 Конституции Украины).

Мало того, статьей 92 Конституции Украины определен круг вопросов (общественных отношений), которые могут быть урегулированы исключительно законами Украины.

Высшая юридическая сила закона состоит также в том, что все подзаконные нормативно-правовые акты принимаются на основе законов и по своему содержанию не должны противоречить им. Согласно статье 113 Конституции Украины, Кабинет Министров в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, а также указами Президента Украины и постановлениями Верховной Рады Украины. Следовательно, при противоречии норм подзаконного акта нормам закона следует применять нормы закона, поскольку он имеет высшую юридическую силу.

А как же постановление суда?

Решение Верховного Суда № 235/499/17 от 15 июля 2019 года было принято на основании норм, которые действовали на момент возникновения спорных правоотношений.

Напомним, что на период подачи судебного иска поверка счетчиков регулировались Законом Украины «О метрологии и метрологической деятельности». Согласно документу, поверка должна была проводится за счет поставщика услуг, поэтому суд принял сторону истца и признал действия водоканала неправомерными.

Где проконсультироваться с юристом?

Контакт-центр системы бесплатной правовой помощи:

0-800-213-103 (звонки с мобильных и стационарных телефонов бесплатные).

*Закон Украины № 2119-VIII от 22 июня 2017 года (в редакции от 9.06.2018 г.).

**Закон Украины № 1314-VII от 5 июня 2014 года (в редакции от 03.07.2019 г.).

Напомним, ранее “Одесская жизнь” писала о том, кто должен платить за поверку счетчиков.

Фото: ldn.org.ua

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