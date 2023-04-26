Выпускники лицея на Балтщине высадили настоящий розарий мира

В цветник вошли особенно популярные сегодня розы сорта «Мир», вселяющие веру в то, что с ними зацветает мир в Украине.

Этим красивым жестом одиннадцатиклассники положили начало хорошей традиции по озеленению территории учебного заведения на хорошее упоминание о себе.

– Розовые кусты – как символ любви к родному краю. Это как частицы сердец нашей молодежи, оставленные в родной школе. Это вера в победу и мир в Украине, – рассказала классный руководитель выпускников Ирина Кузенко.