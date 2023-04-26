Новости Одессы и Одесской области

Выпускники лицея на Балтщине высадили настоящий розарий мира

Выпускники лицея на Балтщине высадили настоящий розарий мира

Выпускники нынешнего, военного 2023 подарили Немировскому лицею имени Ивана Кураса Балтской общины розарий.

В цветник вошли особенно популярные сегодня розы сорта «Мир», вселяющие веру в то, что с ними зацветает мир в Украине.

Этим красивым жестом одиннадцатиклассники положили начало хорошей традиции по озеленению территории учебного заведения на хорошее упоминание о себе.

– Розовые кусты – как символ любви к родному краю. Это как частицы сердец нашей молодежи, оставленные в родной школе. Это вера в победу и мир в Украине, – рассказала классный руководитель выпускников Ирина Кузенко.

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Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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