Всадники соревнуются на «пауках»

Начал традицию житель Победы, учитель трудового обучения местной школы Константин Волков.

— Сначала в гонках принимали участие всадники. Более пятидесяти наездников из разных мест Одесской области приезжали на соревнования. В самой Победе были ребята, которые разводили элитных лошадей и профессионально занимались верховой ездой, участвовали во всеукраинских соревнованиях и в соседней Молдове.

С начала двухтысячных в гонках начали соревноваться уже наездники на качалках — это двухколесные качели или, как их называют, «паук». Сегодня мы продолжаем эту традицию. Вместе со мной организацией занимался Степан Иванов из Елизаветовки, — рассказал Константин.

13 наездников с красавцами лошадьми

В этом году в гонках приняли участие 13 наездников на беговых скакалках из Болградского района — из сел Дмитровка, Победа, Вознесеновка, Яровое, Мирнополье, и из Белгород-Днестровского района — города Татарбунары и села Негровое.

Наездники готовили своих любимцев. Среди них лошади пород украинская верховая, арабская, орловский рысак.

А потом началось яркое зрелище — двенадцать заездов, в которых на дорожке длиной 2000 метров соревновались по три наездника.

Призы получили не только победители

Два часа пролетели незаметно.

Евдокия Кирович, староста Перемогивского старостата, объявила результаты.

Первое место заняли лошади и наездники Результат — Александр Грищук, Кардинал — Александр Кичук, Прибыль — Иван Иванов, Оренбург — Вадим Кальнев и Руан — Иван Юсюк. Однако денежные призы и ценные подарки получили не только победители, а все участники. Об этом позаботились руководство громады, базовое сельхозпредприятие «Победа» и инициаторы праздника.

Дмитрий Куруч, заместитель председателя Бородинской громады, вручил победителям газонокосилки, тем, кто занял второе место, — опрыскиватели и шуруповерты и бронзовым призерам — автомобильные компрессоры. Евдокия Кирович вручила всем дипломы участников соревнований, Степан Иванов — кубки и медали, хозяйство «Победа» — денежные призы.

После награждения участники и гости собрались за богатым национальными блюдами столом, который накрыли хозяева соревнований. Участники делились впечатлениями, историями о своих любимцах, опытом их воспитания. А музыканты — барабанщица Полина Куруч из Победы, которой недавно исполнилось семьдесят лет, и Генчу Кара из Твардицы, Молдова, игравший на свирели, — радовали гостей музыкальными композициями.

Познакомимся с некоторыми участниками

Анатолий Грищук, с. Негрово, Плахтиевская громада:

— Лошади — это любовь моей жизни. Конным спортом занимаюсь около двадцати лет. Раньше разводил племенных — до войны имел десять лошадей. Но началась война, и я вместе с сыном ушел на фронт. Лошадей пришлось продать. Остался только один — мой любимец Ходкий. Ему уже десять лет, однако он до сих пор показывает хорошие результаты. Его я не продам никогда — лучше женщину поменять, чем лошадь (смеется). Из-за ранения сначала домой вернулся я, потом сын. Мы вместе участвуем в гонках.

Александр Грищук, сын Анатолия:

— Сегодня я соревнуюсь на лошади моего друга Вячеслава Першина — он повредил ногу, поэтому попросил меня проверить его лошадь на скорость. Результат — лошадь хорошая, из Запорожского конного племенного завода. Со мной приехали жена и сыночек. Жена разделяет мое хобби и всегда ездит со мной на соревнования. Был уверен, что Результат покажет хороший результат.

Иван Кара, с. Яровое, Бессарабская община:

— Гонками увлекаюсь с детства. Хорошо, что в Победе эта традиция остается неизменной. Мой Пиар хорошо себя показывает на таких соревнованиях, так что без приза не остались.

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