Мероприятие провели на базе автотранспортного подразделения Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Основная цель — повышение эффективности, слаженности и профессионализма медиков в сложных условиях.

Организаторами выступили Одесская областная государственная (военная) администрация и Департамент здравоохранения. Во время официальной части председатель ОГА Олег Кипер вручил медикам ключи от 11 новых автомобилей экстренной помощи. Они пополнят автопарк Центра и будут распределены между шестью районами области и городом Одесса.

В рамках программы «Здоровье Одесской области» работникам службы также передали сертификаты на новую специализированную форменную одежду. Присутствующие представители Национальной полиции и ГСЧС поблагодарили за эффективное сотрудничество при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

После вручения состоялся практический этап соревнований. Команды работали в максимально приближенных к реальности условиях. Завершающим стал масштабный симуляционный сценарий чрезвычайной ситуации, в котором приняли участие представители Красного Креста Украины.

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