Муниципальная няня: кто сейчас может воспользоваться обновленной услугой

Что такое муниципальная няня?

Программа поддержки родителей «Муниципальная няня» действует в Украине уже несколько лет. Она помогает с уходом за ребенком до достижения 3-летнего или 6-летнего возраста определенным категориям семей, предоставляя компенсацию по найму няни. После полномасштабного вторжения России услуга стала актуальной среди семей внутренних переселенцев. По анализу Министерства соцполитики, ВПЛ требуют больше времени для трудоустройства и интеграции в новых общинах, а большое количество учреждений дошкольного образования (садики) закрыты. Поэтому, согласно постановлению №664 Кабмина, на период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения действует новая программа муниципальной няни. Теперь ею могут воспользоваться:

семьи внутренних переселенцев с детьми до 3 лет;

семьи с детьми до 6 лет, которые нуждаются в особом уходе;

семьи с детьми до 6 лет, у которых один из родителей является лицом с инвалидностью I или II группы;

семьи с детьми до 6 лет, проживающие в регионах, где из-за военных действий невозможно обеспечить работу детских садов.

Обратите внимание! Право на услугу имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые являются родителями ребенка, нуждающегося в дополнительном уходе, или являются лицами с инвалидностью.

Кто может стать няней?

Муниципальной няней может стать любое физическое или юридическое лицо, которое предоставляет услуги по уходу за детьми. Няня должна быть зарегистрирована как предприниматель или работать на упрощенной системе налогообложения. При этом человек не может быть работником государственных или коммунальных детских садов, а также отцом или опекуном ребенка.

Какая компенсация от государства?

Компенсацию могут получить родители или опекуны, если они трудоустроены и не находятся в отпуске. Размер возмещения услуги в 2024 году — 7100 гривен на осуществление ухода за одним ребенком в месяц. Но это при полной загруженности, а если количество рабочих часов меньше, то и сумма возмещения будет меньше.

Где оформить услугу?

Документы принимают в управлениях социальной защиты населения в Одессе:

Киевский район

адрес: улица Академика Королева, 9;

телефоны: (048) 705-41-75, (048) 705-41-76.

Приморский район

адрес: улица Армейская, 9;

телефон: (048) 705-13-09.

Пересыпский район

адрес: проспект Добровольского, 120-а;

телефон: (048) 705-59-71.

Хаджибейский район

адрес: улица Косовская, 2-д;

телефоны: (048) 705-16-60, (048) 705-16-68.

Также заявление и необходимые документы можно подать в ЦПАУ, исполнительные органы сельского, поселкового совета или территориальных общин.