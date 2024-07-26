Муніципальна няня: хто зараз може скористатися оновленою послугою

Муніципальна няня: хто зараз може скористатися оновленою послугою

Нещодавно Кабмін розширив категорії родин з дітьми, на яких поширюватиметься держана послуга «Муніципальна няня». Тепер нею можуть скористатися внутрішньо переміщені особи.

Що таке муніципальна няня?

Програма підтримки батьків «Муніципальна няня» діє в Україні вже кілька років. Вона допомагає з доглядом за дитиною до досягнення 3-річного або 6-річного віку певним категоріям сімей, надаючи компенсацію з найму няні. Після повномасштабного вторгнення росії послуга стала актуальною серед родин внутрішніх переселенців. За аналізом Міністерства соцполітики, ВПО потребують більше часу для працевлаштування та інтеграції в нових громадах, а велика кількість закладів дошкільної освіти (садочки) зачинені. Тому, згідно з постановою №664 Кабміну, на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення діє нова програма муніципальної няні. Тепер нею можуть скористатися:

  • сім’ї внутрішніх переселенців з дітьми до 3 років;
  • сім’ї з дітьми до 6 років, які потребують особливого догляду;
  • сім’ї з дітьми до 6 років, у яких один із батьків є особою з інвалідністю I чи II групи;
  • сім’ї з дітьми до 6 років, що проживають у регіонах, де через воєнні дії неможливо забезпечити роботу дитячих садків.

Зверніть увагу! Право на послугу мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками дитини, яка потребує додаткового догляду, або є особами з інвалідністю.

Хто може стати нянею?

Муніципальною нянею може стати будь-яка фізична або юридична особа, яка надає послуги з догляду за дітьми. Няня повинна бути зареєстрована як підприємець або працювати на спрощеній системі оподаткування. При цьому людина не може бути працівником державних або комунальних дитячих садків, а також батьком чи опікуном дитини.

Яка компенсація від держави?

Компенсацію можуть отримати батьки або опікуни, якщо вони працевлаштовані та не перебувають у відпустці. Розмір відшкодування послуги у 2024 році — 7100 гривень на здійснення догляду за однією дитиною в місяць. Але це при повній завантаженості, а якщо кількість робочих годин менше, то і сума відшкодування буде менша.

Де оформити послугу?

Документи приймають в управліннях соціального захисту населення в Одесі:

Київський район

  • адреса: вулиця Академіка Корольова, 9;
  • телефони: (048) 705-41-75, (048) 705-41-76.

Приморський район

  • адреса: вулиця Армійська, 9;
  • телефон: (048) 705-13-09.

Пересипський район

  • адреса: проспект Добровольського, 120-а;
  • телефон: (048) 705-59-71.

Хаджибейський район

  • адреса: вулиця Косовська, 2-д;
  • телефони: (048) 705-16-60, (048) 705-16-68.

Також заяву та необхідні документи можна подати до ЦНАПів, виконавчих органів сільської, селищної ради або територіальних громад.

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Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
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