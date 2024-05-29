Можно ли подарить земельный пай несовершеннолетнему ?

Предпосылки получения сертификата на право собственности

Статьей 2 Закона Украины «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)» (редакция от 31.03.2023), далее – Закон, предусматривает, что основным документом является удостоверяет право на земельную долю (пай), есть сертификат на право на земельную долю (пай), выданный районной (городской) государственной администрацией.

Документами, удостоверяющими право на земельную долю (пай), также являются:

свидетельство о праве на наследство;

удостоверенные в установленном законом порядке договоры купли-продажи, дарения, мены, к которым прилагается сертификат на право на земельную долю (пай);

решение суда о признании права на земельную долю (пай).

Документом, удостоверяющим право на земельную долю (пай) граждан Украины, указанных в абзаце пятом части первой статьи 1 настоящего Закона, является трудовая книжка члена коллективного или другого сельскохозяйственного предприятия (при наличии) или нотариально заверенная выписка из нее (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Таким образом, один из этих базовых документов является основанием для того, чтобы свое право собственности было подарено другому.

Важно знать следующее.

В соответствии с Земельным кодексом Украины (Переходные положения), п.16, гражданам — владельцам земельных долей (паев) по их желанию выделяются в натуре (на местности) земельные участки с выдачей государственных актов на право собственности на землю.

И согласно п.17, сертификаты на право на земельную долю (пай), полученные гражданами, считаются правоустанавливающими документами при реализации ими права требования на отвод земельной доли (пая) в натуре (на местности) соответственно к законодательству. Сертификаты на право на земельную долю (пай) действительны до выделения владельцам земельных долей (паев) в натуре (на местности) земельных участков и выдаче им государственных актов на право собственности на землю.

Как подарить право собственности на землю

В соответствии с ч.3 статьи 131 Земельного кодекса Украины, земельные участки сельскохозяйственного назначения частной собственности могут быть отчуждены только по договорам купли-продажи, дарения, пожизненного содержания (ухода), наследственного договора, мены, путем внесения в уставный (складочный) капитал или путем их передачи в доверительную собственность (в случае если в соответствии с законом право собственности лица, передавшего свое имущество в доверительную собственность, прекращается), или путем обращения взыскания на них.

Кроме того, важно знать, что в соответствии с ч.1 ст. 1241 ГК Украины малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля). >

Это касается также и приобретения несовершеннолетним права собственности на земельный пай.

Как проходит процедура оформления дарения пая

Процедура дарения земельного пая состоит из следующих шагов:

1. Даритель пая и законный представитель одаренного ребенка должны обратиться к нотариусу по месту нахождения земельного участка (пая) для удостоверения договора дарения, предоставляя собственные паспорта и номера ИНН.

2. Если кроме владельца пая есть совладелец должен дать согласие на дарение пая, удостоверенное нотариусом.

3. Нотариусу представляются документы, подтверждающие право собственности дарителя на пай, указанные в части 2 Закона, о которой говорилось в статье.

4. Паспорт или свидетельство о рождении ребенка.

5. Нотариальное письменное согласие родителей (усыновителей) или попечителя.

3) совершать сделки по: объекту жилой недвижимости и /или земельного участка, на котором размещен такой объект, владельцем или пользователем которых является подопечный;

2. Попечитель имеет право дать согласие на совершение сделок, предусмотренных частью первой настоящей статьи, только с разрешения органа опеки и попечительства.

6. Письменное согласие и орган опеки и попечительства в соответствии с законом.

В соответствии с ч.2 статьи 32 Гражданского кодекса Украины, несовершеннолетняя лицо совершает другие сделки с согласия родителей (усыновителей) или попечителей.

Согласно ч.3 ст.203 ГК Украины волеизъявление участника сделка должна быть свободной и соответствовать ее внутренней воле.

Если несовершеннолетний желает отказаться от подарка

В соответствии с ч.2 статьи 724 Гражданского кодекса Украины, одаренный имеет право в любое время до принятия подарка на основании договора дарения с обязанностью передать подарок в будущем отказаться от него.

Нотариальное удостоверение обязательно!

Согласно ст. 220 ГК Украины в случае несоблюдения сторонами требования закона о нотариальном удостоверении такой договор ничтожен. Если стороны договорились по всем существенным условиям договора, подтверждаемым письменными доказательствами, и произошло полное или частичное исполнение договора, но одна из сторон уклонилась от его нотариального удостоверения, суд может признать такой договор действительным.

После того, как несовершеннолетнему исполнится 18 лет, он приобретет полностью права распоряжения своим паем, по собственному усмотрению.