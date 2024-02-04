Восстание на Молдаванке, которое потрясло Одессу: что произошло 104 года назад

В восстании принимали участие вооруженные дружины большевиков, анархистов и других политических сил, которых в Одессе в то время было немало. Начались волнения с Молдаванки, и постепенно они, словно пожар, перекинулись на Косарку, в район Серединской площади, и Пересыпь. К восстанию, почуяв поживу, примкнули и криминальные элементы города — более 200 бандитов.

Вечером 4 февраля банды с Молдаванки появились в самом центре Одессы — на Тираспольской, Преображенской и Дерибасовской улицах. По дороге они останавливали офицеров и полицейских агентов, которых беспощадно убивали. «Революционеры» вместе с бандитами проводили «реквизиции» в магазинах, то есть занимались обыкновенным грабежом. Причем «реквизировали» абсолютно все — от продуктов до ювелирных изделий. Были разгромлены гостиница «Пассаж», аптека Гаевского, магазины братьев Пьявок, Клозмера, Бебеша.

Грабежам подвергались также и прохожие, которым не повезло оказаться на пути бандитов. Например, на Соборке с Карла Томского, известного одесского киноактера, днем сняли шубу, также ограбили инкассатора рабочего профсоюза и инженерное ведомство, откуда вынесли 900 тысяч рублей.

Усмирить «восстание» смогли только военные дружины с броневиками и пулеметами, при участии «малороссийского партизанского добровольческого крестьянского отряда» одиозного атамана Ильи Струка, который отступил в Одессу вместе с белыми из Киева. Банды удалось разогнать, при этом погибло около 40 бандитов. Командующий одесским укрепленным районом и начальник гарнизона полковник Стессель подтянул части к окраинам города и перекрыл бандитам путь к отступлению. После этого еще несколько дней, до 6 февраля включительно, проводились облавы и расстрелы подозрительных лиц.

Источники: porto-fr.odessa.ua, grad.ua