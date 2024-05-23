«Могу возить людей по всей Украине!»: о жителе Любашевки, который таксует с переломанным позвоночником

Как непристегнутый ремень изменил жизнь

Десять лет назад, 8 апреля 2014-го, 24-летний Александр спешил домой в село Боково со смены — он трудился на заправке на трассе Киев-Одесса, неподалеку от Демидовки. Вдруг колесо его машины попало в глубокую яму. Он потерял управление, машину перевернуло несколько раз. К сожалению, водитель пренебрег ремнем безопасности. Очнулся он только в больнице. Диагноз был неутешительным: «перелом позвоночника с полным разрывом нервного ствола». Кстати, отец Саши, который трудился колхозным чабаном, погиб в автокатастрофе, когда парню не исполнилось и шести лет.

После лечения сыном занималась мама, сельский фельдшер Нина Яковлевна. Парень изыскивал все возможности, чтобы стать на ноги. В Израиле могли бы сделать операцию за сто тысяч «зеленых», но нейрохирурги не давали гарантий из-за возможных побочных реакций.

— Я смирился со своей бедой. Освоил коляску, приспособился жить с мочеприемником и обходиться без посторонней помощи. К сожалению, родное село неприспособлено для людей с инвалидностью: больница далеко, да и аптеки нет. Поэтому мы переехали в Любашевку, где приобрели домик, — рассказал Александр Войко, — Государственная помощь по инвалидности — чуть больше двух с половиной тысяч гривен, из которых половина идет на приобретение необходимых медицинских устройств. Чтобы не быть обузой для семьи, я решил стать таксистом.

«Могу возить людей по всей Украине!»

Авто Александр приобрел у друга Андрея Чижа по доступной цене. Мастер-земляк помог установить портативное ручное управление, позволяющее человеку с нарушением функций нижних конечностей легко управлять автомобилем.

В начале декабря 2023 года Александр впервые вышел на работу. Рассказал, что коллеги восприняли его хорошо. Правда, в первую смену клиентов не было. Помог добросердечный таксист Вадим Боцун, который позвонил Саше, сказав, что есть клиент. И так выручает очень часто.

— Вадим Боцун — золотой человек. Без его поддержки было бы нелегко. А сидеть без дела тяжело. Можно даже разувериться в жизни или спиться от отчаяния, — говорит Александр. — Я уже шесть месяцев за рулем. Принимаю заказы. Могу возить людей по всей Украине. Частенько езжу в Одессу. Самой дальней была поездка в Черкассы.

Доброжелательный и коммуникабельный таксист Александр страха со стороны пассажиров, которые узнают, что их везет человек с инвалидностью, не испытывает. Только удивление.

Когда сын начал работать таксистом, мама очень волновалась за него. Но его уверенность и самостоятельность ее успокоили. Она старается не жалеть своего Сашу, чтобы не ухудшить его эмоционально-психологическое состояние.

Александр Войко мечтает о семье. Своим примером он доказал, что нужен обществу, как и оно ему.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»