«Могу возить людей по всей Украине!»: о жителе Любашевки, который таксует с переломанным позвоночником

Александр Войко из Любашевки в течение десяти лет передвигается на инвалидной коляске, но сумел стать таксистом. Говорит, что его жизнь приобрела новый смысл. Ведь, начав работать, снова почувствовал себя важным для социума.
Как непристегнутый ремень изменил жизнь
Десять лет назад, 8 апреля 2014-го, 24-летний Александр спешил домой в село Боково со смены — он трудился на заправке на трассе Киев-Одесса, неподалеку от Демидовки. Вдруг колесо его машины попало в глубокую яму. Он потерял управление, машину перевернуло несколько раз. К сожалению, водитель пренебрег ремнем безопасности. Очнулся он только в больнице. Диагноз был неутешительным: «перелом позвоночника с полным разрывом нервного ствола». Кстати, отец Саши, который трудился колхозным чабаном, погиб в автокатастрофе, когда парню не исполнилось и шести лет.
После лечения сыном занималась мама, сельский фельдшер Нина Яковлевна. Парень изыскивал все возможности, чтобы стать на ноги. В Израиле могли бы сделать операцию за сто тысяч «зеленых», но нейрохирурги не давали гарантий из-за возможных побочных реакций.
— Я смирился со своей бедой. Освоил коляску, приспособился жить с мочеприемником и обходиться без посторонней помощи. К сожалению, родное село неприспособлено для людей с инвалидностью: больница далеко, да и аптеки нет. Поэтому мы переехали в Любашевку, где приобрели домик, — рассказал Александр Войко, — Государственная помощь по инвалидности — чуть больше двух с половиной тысяч гривен, из которых половина идет на приобретение необходимых медицинских устройств. Чтобы не быть обузой для семьи, я решил стать таксистом.
«Могу возить людей по всей Украине!»
Авто Александр приобрел у друга Андрея Чижа по доступной цене. Мастер-земляк помог установить портативное ручное управление, позволяющее человеку с нарушением функций нижних конечностей легко управлять автомобилем.
В начале декабря 2023 года Александр впервые вышел на работу. Рассказал, что коллеги восприняли его хорошо. Правда, в первую смену клиентов не было. Помог добросердечный таксист Вадим Боцун, который позвонил Саше, сказав, что есть клиент. И так выручает очень часто.
— Вадим Боцун — золотой человек. Без его поддержки было бы нелегко. А сидеть без дела тяжело. Можно даже разувериться в жизни или спиться от отчаяния, — говорит Александр. — Я уже шесть месяцев за рулем. Принимаю заказы. Могу возить людей по всей Украине. Частенько езжу в Одессу. Самой дальней была поездка в Черкассы.
Доброжелательный и коммуникабельный таксист Александр страха со стороны пассажиров, которые узнают, что их везет человек с инвалидностью, не испытывает. Только удивление.
Когда сын начал работать таксистом, мама очень волновалась за него. Но его уверенность и самостоятельность ее успокоили. Она старается не жалеть своего Сашу, чтобы не ухудшить его эмоционально-психологическое состояние.
Александр Войко мечтает о семье. Своим примером он доказал, что нужен обществу, как и оно ему.
Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»