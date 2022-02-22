Миролюбивый и непобедимый: все о контрольных матчах «Черноморца» в Турции

«Моряки» провели два учебно-тренировочных сбора в Белеке. Одесский «Черноморец» активно готовится старту весенней части чемпионата Украины: уже 27 февраля «моряки» примут на арене в парке Шевченко одного из прямых конкурентов в борьбе за сохранение «прописки» в Премьер-лиге на следующий сезон – ФК «Мариуполь». Кстати, начало этого матча весьма неожиданно было перенесено с 19:30 на 17:00.

Конечно же, мы призываем болельщиков посетить стадион и поддержать «перезапущенный» «Черноморец» Романа Григорчука, увидеть в деле многочисленных новичков команды и вспомнить о том, как это – болеть за амбициозный одесский клуб. Но сейчас хотелось бы поговорить не об этом, а о том, какой получилась подготовка «моряков» к весенней части сезона.

Первые сборы: самая крупная победа и три «мировые»

В рамках первых учебно-тренировочных сборов в турецком Белеке подопечные Романа Григорчука начали с двух 60-минутных контрольных матчей разными составами с польской «Лехией» из Гданська. Первый голов не принес (к слову, это единственный случай, когда «Черноморец» ни разу не огорчил соперника в нынешнем году), а второй завершился уверенной викторией «моряков» – 2:0. Голами отметились новичок Дмитрий Юсов и одессит Бека Вачиберадзе.

Самым результативным в январе-феврале 2022 года получился матч с «Приштиной» из Косово: одесситы уверенно победили соперника, отправив в его ворота четыре безответных мяча – 4:0. Забивали Георгий Цитаишвили и трио новобранцев команды – Борислав Цонев, Назарий Русин и Руди Пожег Ванцаш.

Завершили «черно-синие» первые сборы двумя боевыми ничьими с одинаковым счетом 1:1. В игре с «Дритой» из Косово им пришлось отыгрываться по ходу второго тайма (пенальти реализовал Владислав Ванат, который не будет выступать в «Черноморце» весной).

А в поединке со «Шкупи» из Северной Македонии одесситы могли побеждать, но после реализованного Назарием Русиным 11-метрового был пропущен совсем необязательный мяч.

Вторые сборы: «бронза» «winter cup» и уверенная победа

Вторые сборы получились более насыщенными и еще более результативными. Три матча в рамках товарищеского турнира «Winter Cup» принесли много эмоций. Как положительных, так и отрицательных. Во всех трех случаях «Черноморец» сыграл вничью, во всех трех вел в счете, но всякий раз пропускал на последних минутах и даже секундах. В игре с харьковским «Металлистом» была зафиксирована ничья 3:3 (дубль в свой актив записал Борислав Цонев, еще один мяч забил Дмитрий Юсов, реализовавший пенальти).

В поединке с житомирским «Полесьем» отметился Георгий Цитаишвили (1:1).

А в матче с «Вересом» из Ровно забили Николай Морозюк и Борислав Цонев (2:2).

Согласно Регламенту турнира, сразу после окончания двух таймов команды, при ничейном счете, пробивали пенальти. Первую и вторую серии «Черноморец» проиграл из-за ошибок Ивана Бобко, Мартина Петкова и Илии Мартиновича, а вот третью выиграл, в итоге став бронзовым призером Зимнего Кубка.

Ну и напоследок подопечные Романа Григоручка перед самым возвращением домой экспериментальным составом уверенно обыграли «Дордой» из Кыргызстана – 3:1. В составе «Черноморца» результативными ударами отметились Николай Морозюк, Илия Мартинович и Илья Путря, реализовавший пенальти.

Миролюбивые «моряки»

Таким образом, в рамках двух сборов «Черноморец» провел девять контрольных матчей, в которых одержал три победы при шести ничьих. Разница забитых/пропущенных мячей (17:9) говорит о том, что наблюдать за играми одесской команды в весенней части сезона будет очень интересно.

Опытный украинец и игрок сборной Канады

Не обошлось за последнюю неделю и без кадровых изменений. Одесский клуб наконец-то официально «подписал» опытного правого защитника-полузащитника Николая Морозюка (экс-футболиста сборной Украины), а также взял в годичную аренду игрока сборной Канады – 191-сантиметрового центрального защитника Джеймса Манджрекара, перебравшегося в Одессу из датского «Мидтьюлланна».

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что футбольный клуб «Черноморец», флагман одесского футбола, получил шанс на возрождение. Вкоманде обновились обновились состав игроков, тренерский штаб, руководство и пресс-служба клуба.

Леонид ФРАНЦЕСКЕВИЧ, специально для «Одесской жизни»

Фото с сайта ФК «Черноморец»

Цей матеріал також доступний українською