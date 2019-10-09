Мир или зрада: против чего выступают противники «формулы Штайнмайера»

В Одессе, как и в других городах Украины, граждане выходили на акции протеста против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».

«Нет капитуляции» – утверждали активисты. По словам протестующих, недопустимо, чтобы ВСУ отступали, так как это можно приравнять к капитуляции Украины, тогда, по их мнению, солдаты зря гибли, отвоевывая территории.

Акция протеста продолжилась 6 октября на Приморском бульваре. Повод — все тот же. Участники митинга решили создать оргкомитет для противодействия капитуляции. Документ содержит ряд требований к Президенту и Верховной Раде касающихся «особого правового режима в восточных районах Донбасса», выборов на этой территории и контроля над границей. Лидеры общественных организаций Одессы решили создать оргкомитет для участия во всеукраинской акции «Движение сопротивления капитуляции», которая запланирована на 14 октября.

«Одесская жизнь» выясняла, с чем, собственно, согласился Киев и не согласны противники «формулы Штайнмайреа».

Предыстория

1 октября члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста «формулы Штайнмайера», которой, в частности, предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений.

Однако это вызвало волну недовольства у ряда украинских граждан и политических объединений.

При этом, дипломаты особо подчеркивают, что это только согласование документа, который будет передан «Нормандской четверке», лидеры стран которой и обсудят все нюансы. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет.

Что предусматривает формула Штайнмайера?

В конце 2015 года Франк-Вальтер Штайнмайер — тогда министр иностранных дел, а сегодня — президент ФРГ, предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, помимо Минских соглашений:

Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;

проходят местные выборы на Донбассе, а в случае их признания ОБСЕ, Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;

после происходит полный вывод боевиков и возвращение контроля Украине над государственной границей.

«Вопросов стало больше, чем было»

Но, по всей видимости, предложения немецкого политика устраивают не всех. В Киеве на вече «Остановим капитуляцию» митингующие выступили против любых решений, которые «могут привести к поражению в войне с Россией» и называют это «капитуляцией».

Подобные акции прошли в Запорожье, Харькове, Ивано-Франковске, Львове. «Зрадой» и капитуляцией перед Кремлем назвали согласование «формулы Штайнмайера» некоторые политики и эксперты. Подписание этого плана в глазах противников процесса выглядит как уступка Москве. Так как РФ всегда настаивала на первоочередности «политических пунктов» Минских соглашений. Для Украины же в приоритете стоят вопросы безопасности, а только потом — политические. То есть, сначала — вывод войск и контроль над границей, а потом выборы и обсуждение статуса Донбасса.

Однако представители команды Зеленского подчеркивают: Минские соглашения были подписаны лично Петром Порошенко, а закон об особом статусе «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» был принят еще в 2014 году. Что и стало частью «формулы Штайнмайера».

При этом, как митингующие, так и политики отмечают, что им не хватает информации о том, на что же именно Украина согласилась в Минске. Партия «Голос» потребовала проведения закрытого заседания Совета, во время которого Владимир Зеленский должен объяснить детали согласования «формулы Штайнмайера».

От первого лица

Он и объяснил. Президент выступил с обращением по урегулированию конфликта на Донбассе:

– Давайте разберемся, что это за формула. Предусматривает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса? Нет. Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе состоятся завтра и под дулом пулеметов? Нет. Почему три года назад предыдущий президент Украины заявлял о начале работы по имплементации этой формулы ?! Неужели он хотел предать Украину?

Эта формула говорит только одно — когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса. А именно — после проведения там местных выборов, которые состоятся по Конституции Украины, в соответствии с законодательством Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске.

Штайнмайер о формуле Штайнмайера

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его формула содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений и не была написана под влиянием России.

– Переговоры не продвигались. Шаги, которые должны быть сделаны обеими сторонами, были слишком большими. Именно поэтому формула не содержит ничего больше, чем попытку сделать из больших шагов (в Минских соглашениях. – прим. ред.), которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших шагов, которые, несмотря на их сущность и последствия, до сих пор надо согласовывать. Таким образом аргумент (о российском влиянии. – прим. ред.) меня удивляет, поскольку присутствовал один из представителей тогдашнего президента (Порошенко. – прим. ред.).

Капитуляция?

Противники «формулы Штайнмайера» требуют не допустить сдачи украинских интересов на временно оккупированных территориях и не допустить отвода войск. А лидер партии «Национальный корпус» и первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий, а также ряд ветеранов АТО лично отправились в село Золотое Луганской области, где как раз должно было состояться разведение войск. Добровольцы заявили о готовности «защищать поселок» даже в случае отвода регулярных украинских подразделений.

При этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что Украина «никуда не спешит» в решении конфликта на Донбассе, но задался вопросом, а чего ей предлагают дожидаться:

– Когда убьют «достаточно» наших солдат? Сколько конкретно мы должны потерять людей? Сейчас мы насчитываем до 14 тыс. Подождем до 28 тыс. и тогда начнем работать? Мы уже потеряли все то время, которое потратили на то, что вели переговоры, как я теперь выясняю, о том, что никогда не собирались выполнять, с самого начала», – отметил Вадим Пристайко.

О переговорах

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в Нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

P.S.: При этом, несмотря на принятие Украиной «формулы Штайнмайера», никаких обязательств от России мы получить не можем. Москва — по-прежнему не признает себя участником конфликта, а соответственно не собирается гарантировать, что боевики будут отведены от линии соприкосновения. Об этом свидетельствует заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря В.Путина:

– Мы говорим о регулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но они самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта. Кремль не является стороной конфликта.

Мол, признавайте «ЛДНР» и решайте сами свои проблемы, снимайте с РФ все юридические претензии и, конечно, санкции. По мнению ряда экспертов, именно этого добивается РФ.

Фото: Артем Виноградов