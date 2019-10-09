fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Мир или зрада: против чего выступают противники «формулы Штайнмайера»

Мир или зрада: против чего выступают противники «формулы Штайнмайера»

В Одессе, как и в других городах Украины, граждане выходили на акции протеста против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».

«Нет капитуляции» – утверждали активисты. По словам протестующих, недопустимо, чтобы ВСУ отступали, так как это можно приравнять к капитуляции Украины, тогда, по их мнению, солдаты зря гибли, отвоевывая территории.

Акция протеста продолжилась 6 октября на Приморском бульваре. Повод — все тот же. Участники митинга решили создать оргкомитет для противодействия капитуляции. Документ содержит ряд требований к Президенту и Верховной Раде касающихся «особого правового режима в восточных районах Донбасса», выборов на этой территории и контроля над границей. Лидеры общественных организаций Одессы решили создать оргкомитет для участия во всеукраинской акции «Движение сопротивления капитуляции», которая запланирована на 14 октября.

«Одесская жизнь» выясняла, с чем, собственно, согласился Киев и не согласны противники «формулы Штайнмайреа».

Предыстория

1 октября члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста «формулы Штайнмайера», которой, в частности, предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений.

Однако это вызвало волну недовольства у ряда украинских граждан и политических объединений.

При этом, дипломаты особо подчеркивают, что это только согласование документа, который будет передан «Нормандской четверке», лидеры стран которой и обсудят все нюансы. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет.

Что предусматривает формула Штайнмайера?

В конце 2015 года Франк-Вальтер Штайнмайер — тогда министр иностранных дел, а сегодня — президент ФРГ, предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, помимо Минских соглашений:

  • Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;
  • проходят местные выборы на Донбассе, а в случае их признания ОБСЕ, Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;
  • после происходит полный вывод боевиков и возвращение контроля Украине над государственной границей.

«Вопросов стало больше, чем было»

Но, по всей видимости, предложения немецкого политика устраивают не всех. В Киеве на вече «Остановим капитуляцию» митингующие выступили против любых решений, которые «могут привести к поражению в войне с Россией» и называют это «капитуляцией».

Подобные акции прошли в Запорожье, Харькове, Ивано-Франковске, Львове. «Зрадой» и капитуляцией перед Кремлем назвали согласование «формулы Штайнмайера» некоторые политики и эксперты. Подписание этого плана в глазах противников процесса выглядит как уступка Москве. Так как РФ всегда настаивала на первоочередности «политических пунктов» Минских соглашений. Для Украины же в приоритете стоят вопросы безопасности, а только потом — политические. То есть, сначала — вывод войск и контроль над границей, а потом выборы и обсуждение статуса Донбасса.

Однако представители команды Зеленского подчеркивают: Минские соглашения были подписаны лично Петром Порошенко, а закон об особом статусе «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» был принят еще в 2014 году. Что и стало частью «формулы Штайнмайера».

При этом, как митингующие, так и политики отмечают, что им не хватает информации о том, на что же именно Украина согласилась в Минске. Партия «Голос» потребовала проведения закрытого заседания Совета, во время которого Владимир Зеленский должен объяснить детали согласования «формулы Штайнмайера».

От первого лица

Он и объяснил. Президент выступил с обращением по урегулированию конфликта на Донбассе:
– Давайте разберемся, что это за формула. Предусматривает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса? Нет. Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе состоятся завтра и под дулом пулеметов? Нет. Почему три года назад предыдущий президент Украины заявлял о начале работы по имплементации этой формулы ?! Неужели он хотел предать Украину?

Эта формула говорит только одно — когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса. А именно — после проведения там местных выборов, которые состоятся по Конституции Украины, в соответствии с законодательством Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске.

Штайнмайер о формуле Штайнмайера

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его формула содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений и не была написана под влиянием России.

– Переговоры не продвигались. Шаги, которые должны быть сделаны обеими сторонами, были слишком большими. Именно поэтому формула не содержит ничего больше, чем попытку сделать из больших шагов (в Минских соглашениях. – прим. ред.), которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших шагов, которые, несмотря на их сущность и последствия, до сих пор надо согласовывать. Таким образом аргумент (о российском влиянии. – прим. ред.) меня удивляет, поскольку присутствовал один из представителей тогдашнего президента (Порошенко. – прим. ред.).

Капитуляция?

Противники «формулы Штайнмайера» требуют не допустить сдачи украинских интересов на временно оккупированных территориях и не допустить отвода войск. А лидер партии «Национальный корпус» и первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий, а также ряд ветеранов АТО лично отправились в село Золотое Луганской области, где как раз должно было состояться разведение войск. Добровольцы заявили о готовности «защищать поселок» даже в случае отвода регулярных украинских подразделений.

При этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что Украина «никуда не спешит» в решении конфликта на Донбассе, но задался вопросом, а чего ей предлагают дожидаться:
– Когда убьют «достаточно» наших солдат? Сколько конкретно мы должны потерять людей? Сейчас мы насчитываем до 14 тыс. Подождем до 28 тыс. и тогда начнем работать? Мы уже потеряли все то время, которое потратили на то, что вели переговоры, как я теперь выясняю, о том, что никогда не собирались выполнять, с самого начала», – отметил Вадим Пристайко.

О переговорах

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в Нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

P.S.: При этом, несмотря на принятие Украиной «формулы Штайнмайера», никаких обязательств от России мы получить не можем. Москва — по-прежнему не признает себя участником конфликта, а соответственно не собирается гарантировать, что боевики будут отведены от линии соприкосновения. Об этом свидетельствует заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря В.Путина:

– Мы говорим о регулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но они самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта. Кремль не является стороной конфликта.

Мол, признавайте «ЛДНР» и решайте сами свои проблемы, снимайте с РФ все юридические претензии и, конечно, санкции. По мнению ряда экспертов, именно этого добивается РФ.

Фото: Артем Виноградов

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Татьяна Сярова
Татьяна СяроваПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Перезагрузка одесской власти: что происходит на политической арене региона?

    Перезагрузка одесской власти: что происходит на политической арене региона?

    Президент Владимир Зеленский начал свою деятельность на главном посту в государстве с обновления правящих кругов: распустил Верховную Раду, назначил новых руководителей силовых структур, а теперь принялся и за местную власть. Первым, по инициативе Президента, покинул свой пост бывший мэр Киева Виталий Кличко. Сейчас ходят слухи о том, что очередным претендентом «на вылет» стал одесский городской голова Геннадий Труханов. Кроме того, вся Одесская область по-прежнему остается «обезглавленной». Ключевые посты, в том числе губернаторское кресло, все еще остаются вакантными.
    Будут ли досрочные выборы в нашем городе, когда назначат губернатора и что об этом говорят эксперты?

    ПОДРОБНЕЕ
  • «Нет капитуляции»: в Одессе протестовали против «формулы Штайнмайера»

    «Нет капитуляции»: в Одессе протестовали против «формулы Штайнмайера»

    Активисты приравняли «формулу Штайнмайера», согласно которой должны пройти выборы на Донбассе, к капитуляции Украины. Соглашение, позволяющее присвоить особый статус региону, назвали путинским.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Труханов против всех: кто будет мэром Одессы?

    Труханов против всех: кто будет мэром Одессы?

    Одной из главных интриг одесской политической жизни остается будущая борьба за пост мэра города. Причем вопросов здесь сразу два: когда собственно пройдут выборы и кто составит конкуренцию действующему городскому голове Геннадию Труханову?
    Эксперты-политологи, журналисты, да и сами возможные кандидаты строят версии и подкидывают хвороста в костер слухов и домыслов.
    «Одесская жизнь» решила проанализировать возможные сценарии развития политической обстановки в нашем городе. Что известно на данный момент и чем это может обернуться?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Середній вік – 39 років: український уряд є наймолодшим у Європі

    Середній вік – 39 років: український уряд є наймолодшим у Європі

    Середній вік українського уряду майже на 14 років менше, ніж у німецьких колег.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Эксперт о деле Труханова: украинская политическая телега подлетела на новом ухабе (мнение)

    Эксперт о деле Труханова: украинская политическая телега подлетела на новом ухабе (мнение)

    Украинская политическая телега в очередной раз подлетела на новом ухабе. Причём подлетела с треском и риском для дальнейшего существования.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить