Международный день светофора: кто командует светофорами в Одессе

Мы так привыкли к светофорам, что замечаем их, в лучшем случае, только тогда, когда нужно перейти дорогу. При этом многие ворчат, что красный свет горит слишком долго, а когда загорается зеленый приходится спешить, чтобы уложиться в отведенное время. Однако мало кто знает, что работа всей сети городских светофоров — очень сложная система, которая регулируется из единого центра и зависит от многих факторов. Мы побеседовали с теми, кто «руководит» работой одесских светофоров. На наши вопросы ответил заместитель директора КУ «СМЭП» ОГС Виктор Иосифович Войтович.

Почему разные сигналы на разных светофорах горят разное время?

— Все светофоры у нас работают согласно ГОСТу Украины и настроены на определенное количество транспорта и пешеходов с разных направлений. На светофорном объекте установлено специальное устройство — дорожный контроллер, который программируется в зависимости от количества транспорта. В одном направлении может быть больше транспорта, в другом — меньше, поэтому наши специалисты ведут подсчет трафика по каждому направлению, и только исходя из этого разрабатывают пофазный разъезд. Кроме того, у нас имеется видеонаблюдение, специалисты постоянно отслеживают дорожную обстановку, а при необходимости выезжают на место. Обслуживание светофоров — это сложный процесс, требующий незамедлительного реагирования квалифицированных специалистов. Достаточно сказать, что в их ведении находятся более 347 перекрестков со светофорами.

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Правда ли, что пешеходам приходится долго ждать зеленого света, который очень быстро снова сменяется красным?

— Такое случается крайне редко. Жалоб на работу светофоров у нас нет, по всем сообщениям, поступающим на телефон диспетчера, мы обязательно проверяем информацию. Кроме того, интервал времени для перехода проезжей части пешеходами предусмотрен ГОСТом. Есть ширина дороги, есть коэффициент, и по специальной формуле высчитывается, сколько нужно времени, чтобы перейти дорогу. Есть минимальное расчетное время по ГОСТу, оно просто не может быть меньше. Не бывает такого, что, если нужно четырнадцать секунд, зеленый свет горит одиннадцать. Больше — может, но не меньше.

К примеру, если ширина дороги 14 метров, для перехода отводится минимум 15 секунд. И если кто-то не успевает перейти дорогу, вступают в силу Правила дорожного движения, когда водители должны пропустить пешехода. Ведь дело не всегда в светофоре. Многие пожилые люди или мамочки с колясками, которые недовольны, что на переход отводится мало времени, не учитывают, что, к примеру, тротуар может иметь высокий бордюр или другие препятствия, из-за которых им времени и не хватает. А это уже вопрос не к нам.

Кто управляет городской системой светофоров и следит за ее бесперебойной работой?

— Система светофоров города взаимосвязана. Управление ею — очень сложный процесс. Многие считают, что светофор включили, он моргает разными цветами, и больше никто ничего не делает. Однако, чтобы вся эта система работала слаженно, необходимо приложить немало усилий, хотя со стороны это не всегда заметно. Можно сказать, это ежедневный кропотливый труд. Светофорами управляют из компьютерного центра, а все большие магистрали заведены в автоматизированную систему управления дорожным движением. Управлять ими, например, менять пофазный разъезд, то есть изменять время зеленого или красного сигнала, диспетчер может из центра управления, но это все зависит от изменения дорожной ситуации. Например, застроили жилой комплекс или микрорайон, и количество транспорта увеличилось, в этом случае работу светофоров приходится пересматривать.

Кто и как ремонтирует светофоры?

— У нас есть специалисты, которые этим занимаются. Они работают много лет и знают свое дело. Если на объекте происходит сбой, диспетчер может перезапустить светофор с пульта, но сбои бывают разные, например, перепады напряжения. И если у диспетчера не получается перезапустить или наладить работу светофора, тогда на объект выезжает бригада и устраняет неполадки. Какая бы проблема со светофором ни возникла, ремонтники выезжают круглосуточно.

Что означает сигнал светофора с постоянно мигающим желтым светом?

— Желтый мигающий сигнал или два желтых мигающих сигнала разрешают движение и информируют о наличии опасного нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода. Этот режим работы светофора — предупреждающий. Таких объектов в городе немного, светофоры переводятся на такой режим в ночное время — там, где мало пешеходов и незначительное движение транспорта. Например, на улице Атамана Головатого.

Зачем нужны лунно-белые светофоры?

— Лунно-белые светофоры устанавливают для регулировки трамвайного или железнодорожного движения. Последний наш проект с установкой такого светофора был на перекрестке Ицхака Рабина — Генерала Петрова. Мы делали объект под регулирование движения трамваев: ставили отсчетники времени, детекторы для вызывной фазы. Трамвайная фаза включается только при подъезде вагона, срабатывает датчик и включается светофор. Если вагона нет — движение трамвая на перекрестке не регулируется. Это был пилотный проект, который успешно реализовали в прошлом году. Он позволил сократить задержки в движении транспорта и увеличить пропускную способность перекрестка.

Что такое реверсивные светофоры?

— Это светофоры с красным X-образным сигналом и зеленым сигналом в виде стрелы, направленной вниз. Их устанавливают в местах реверсивного движения, то есть там, где направление движения может изменяться на противоположное в определенный промежуток времени либо по установленным дням недели. Такие светофоры установлены на Николаевской дороге.

Страдают ли светофоры от рук вандалов?

— В основном, такое случается в центре города. Дело в том, что высота светофоров прописана в ГОСТе, и разместить их так высоко, чтобы никто не достал, мы не можем. Фонари светофоров закрашивают из баллончиков, обклеивают чем-то, ухудшая при этом видимость сигналов. Нужно понимать, что подобные выходки добром не заканчиваются, а приводят к тяжким последствиям: авариям, человеческим жертвам. Кроме того, все мы — налогоплательщики, и все устранения последствий вандализма ложатся на наши плечи.

Напомним, в Одессе патрульная полиция начала следить за нарушениями на Пушкинской.