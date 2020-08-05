Эвакуируют машины и выписывают штрафы: патрульная полиция следит за нарушениями на Пушкинской (фото)

Новая разметка и знаки на этой улице вступили в силу со вчерашнего дня. Пушкинскую расширили, убрав полосу для стоянок и остановок. Водителям дали больше недели привыкнуть к новым правилам движения. Однако адаптационный период не оказался столь полезным и уже вчера множество остановившихся на крайних полосах получили штрафы.

Об этом сообщил нам наш корреспондент с места.

26 июля на участке улицы Пушкинской от Пантелеймоновской до Большой Арнаутской сотрудники КП «СМЭП» нанесли новую разметку и установили знаки, запрещающие остановку и стоянку на крайних полосах. С этого момента для автомобилистов начался адаптационный период, во время которого даже в случае нарушения не штрафовали. Как убедились мы лично, в этот период особых изменений на этом участке не было. Обочины были заставлены транспортными средствами, будто ничего не поменялось.

Вчера знаки и новая разметка вступили в силу – теперь за нарушения можно получить штраф. На этом участке уже стоят два экипажа патрульных полицейских на двух кварталах.

Полицейский Вадим, который патрулирует на участке от Пантелеймоновской до Б. Арнаутской рассказал, что нарушителей очень много.

– Как видите, почти каждые 10 минут кто-то останавливается. Тут находится ЦУМ и храм здесь рядом. Мы ждем 5 минут, может водитель высаживает пассажиров, не начинаем какие-то действия, пока не убедимся, что водитель именно стал на стоянку, –сказал патрульный.

Многие нарушители включают аварийную сигнализацию и сидят в машине или вообще уходят по своим делам. Но все же полицейские дожидаются водителей и штрафуют. Так что такой «маневр» не спасает.

Инспекторы на участке дороги от ул. Пантелеймоновской до Малой Арнаутской. Инспекторы на участке дороги от ул. Пантелеймоновской до Малой Арнаутской. IMG_2179 Инспекторы на участке дороги от ул. Пантелеймоновской до Малой Арнаутской. IMG_2170 Инспекторы на участке дороги от ул. Пантелеймоновской до Малой Арнаутской. Инспекторы на участке дороги от ул. Пантелеймоновской до Малой Арнаутской. Инспекторы на участке дороги от ул. Пантелеймоновской до Малой Арнаутской. Инспекторы на участке дороги от ул. Пантелеймоновской до Малой Арнаутской.

На участке от Малой Арнаутской до Большой Арнаутской совместно с экипажем полицейских работает эвакуатор, который забирает машины, чтобы быстрее освободить проезд и не дожидаться водителей.

– Вы тут что-то оставили, но этого уже нет на месте? – поинтересовалась женщина-полицейский у нашего корреспондента.

В ходе небольшого диалога, полисвумен рассказала, что уже потеряла счет эвакуированного транспорта и сказать точное количество не может, но утверждает, что не мало водителей вернулись домой без машины. Второпях договорив, она ушла в служебную машину и продолжила работу с документами, пока оператор эвакуатора фиксировал белый джип на платформе.

Эвакуация авто Эвакуация авто Эвакуация авто Эвакуация авто Эвакуация авто

Напомним, что согласно статье 122 части 1 КУоАП нарушение правил стоянки или остановки под знаками, запрещающими стоянку и/или остановку карается штрафом до 255 гривен. А согласно второй части этой же статьи, если при нарушении правил стоянки водитель создает преграду для проезда других транспортных средств, то его штрафуют на сумму до 510 гривен.

Фото: Артем Виноградов