В центре Одессы светофор подвергает опасности участников дорожного движения (фото)

Светофор на углу улиц Старопортофранковской и Академика Ясинского вводит в заблуждение одесситов.

Об этом сообщает 048.ua.

Так, оптическое устройство для пешеходов одновременно горит и зеленым, и красным цветами. А бывает такое, что может и вовсе не загореться.

Очевидцы сообщают, что на этом участке сложно сориентироваться. Горожанам приходится лавировать в потоке движущегося транспорта, подвергая себя опасности.

Фото: 048.ua

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