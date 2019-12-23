В центре Одессы светофор подвергает опасности участников дорожного движения (фото)

Светофор на углу улиц Старопортофранковской и Академика Ясинского вводит в заблуждение одесситов.
Об этом сообщает 048.ua.
Так, оптическое устройство для пешеходов одновременно горит и зеленым, и красным цветами. А бывает такое, что может и вовсе не загореться.
Очевидцы сообщают, что на этом участке сложно сориентироваться. Горожанам приходится лавировать в потоке движущегося транспорта, подвергая себя опасности.
Фото: 048.ua
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