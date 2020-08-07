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Мега-книга в 3D, она же выставка-лабиринт: в Одессе представили необычный проект

Мега-книга в 3D, она же выставка-лабиринт: в Одессе представили необычный проект

На фестивале «Зеленая волна»-2020 представили ну очень необычный проект.

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Это мега-книга в 3D, она же — выставка-лабиринт, она же — азбука-энциклопедия «Франко от А до Я» (Издательство Старого Льва). Представил ее Богдан Тихолоз — директор Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко.

Ну вот сами посудите. В тени аллей в парке им. Т.Г.Шевченко, где проходит фестиваль «Зеленая волна», стоит некий объект, целое сооружение. А перед тем, как он здесь появился, его монтировали.

Оказывается, что это выставка-лабиринт. Лабиринт самый настоящий. Нужно отыскать выход, и он есть, но все самое интересное — по пути.

Как рассказывает Богдан Тихолоз, мы «заходим в книгу», воплощенную в 3D формате, и по дороге знакомимся с фактами из жизни и творчества Ивана Франко.

Так книга стала и мега-энциклопедией, и мобильной выставкой, которая называется «Franko from A to Z». Это интерактивная англоязычная выставка-лабиринт, которая по принципу азбуки представляет классика.

Автор книги Богдан Тихолоз

Выставку уже демонстрировали в Венгрии, Австрии, Хорватии и Словении. Теперь вот диковинка приехала в Одессу, на фестиваль «Зеленая волна».

— Путешествующая выставка «Franko from A to Z» доступно, ненавязчиво, а еще весело и позитивно, в оригинальной визуально-пространственной форме рассказывает о жизни и творчестве Ивана Франко, — рассказывает Богдан Тихолоз, подчеркивая, что в лабиринте заблудиться невозможно. К тому же, к моменту выхода из него человек получает очень много интересной информации.

Кстати, сам Франко бывал в Одессе, хотя и тяжело больным, работал в местной библиотеке, у него здесь были друзья.

Больше фото с лабиринта смотрите в галерее:

Лаберинт-азбука-энциклопедия «Франко от А до Я»
Лаберинт-азбука-энциклопедия «Франко от А до Я»
Лаберинт-азбука-энциклопедия «Франко от А до Я»
Лаберинт-азбука-энциклопедия «Франко от А до Я»
Лаберинт-азбука-энциклопедия «Франко от А до Я»
Лаберинт-азбука-энциклопедия «Франко от А до Я»
Лаберинт-азбука-энциклопедия «Франко от А до Я»
Лаберинт-азбука-энциклопедия «Франко от А до Я»
Автор - Богдан Тихолоз
Автор - Богдан Тихолоз

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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