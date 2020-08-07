Мега-книга в 3D, она же выставка-лабиринт: в Одессе представили необычный проект

На фестивале «Зеленая волна»-2020 представили ну очень необычный проект.
Это мега-книга в 3D, она же — выставка-лабиринт, она же — азбука-энциклопедия «Франко от А до Я» (Издательство Старого Льва). Представил ее Богдан Тихолоз — директор Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко.
Ну вот сами посудите. В тени аллей в парке им. Т.Г.Шевченко, где проходит фестиваль «Зеленая волна», стоит некий объект, целое сооружение. А перед тем, как он здесь появился, его монтировали.
Оказывается, что это выставка-лабиринт. Лабиринт самый настоящий. Нужно отыскать выход, и он есть, но все самое интересное — по пути.
Как рассказывает Богдан Тихолоз, мы «заходим в книгу», воплощенную в 3D формате, и по дороге знакомимся с фактами из жизни и творчества Ивана Франко.
Так книга стала и мега-энциклопедией, и мобильной выставкой, которая называется «Franko from A to Z». Это интерактивная англоязычная выставка-лабиринт, которая по принципу азбуки представляет классика.
Выставку уже демонстрировали в Венгрии, Австрии, Хорватии и Словении. Теперь вот диковинка приехала в Одессу, на фестиваль «Зеленая волна».
— Путешествующая выставка «Franko from A to Z» доступно, ненавязчиво, а еще весело и позитивно, в оригинальной визуально-пространственной форме рассказывает о жизни и творчестве Ивана Франко, — рассказывает Богдан Тихолоз, подчеркивая, что в лабиринте заблудиться невозможно. К тому же, к моменту выхода из него человек получает очень много интересной информации.
Кстати, сам Франко бывал в Одессе, хотя и тяжело больным, работал в местной библиотеке, у него здесь были друзья.
Больше фото с лабиринта смотрите в галерее:
Фото: Мария Котова