Новости Одессы и Одесской области

Медики могут бесплатно посетить одесскую оперу

Медики могут бесплатно посетить одесскую оперу

Одесский оперный театр открыл социальный проект, чтобы поддержать медиков, которые борются с коронавирусом.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Врачи могут посетить все спектакли оперного в декабре бесплатно. Для этого сотрудники театра выделили шесть удобных отдельных лож, которые, при желании, можно заменить на 20 мест.

Таким образом одесская опера выражает глубокую благодарность всем медицинским работникам, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией, и проводит акцию «#дякуємо_лікарю». За билетами необходимо обращаться в соответствующий профсоюз медучреждения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить