Медики могут бесплатно посетить одесскую оперу

Одесский оперный театр открыл социальный проект, чтобы поддержать медиков, которые борются с коронавирусом.

Врачи могут посетить все спектакли оперного в декабре бесплатно. Для этого сотрудники театра выделили шесть удобных отдельных лож, которые, при желании, можно заменить на 20 мест.

Таким образом одесская опера выражает глубокую благодарность всем медицинским работникам, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией, и проводит акцию «#дякуємо_лікарю». За билетами необходимо обращаться в соответствующий профсоюз медучреждения.