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Маршрутки по 10 гривен: подорожает ли проезд в Одессе?

Маршрутки по 10 гривен: подорожает ли проезд в Одессе?

«Одесская жизнь» разбиралась, подорожает ли проезд в городском транспорте Одессы этим летом?

Последний раз цену за проезд в одесских маршрутках подняли с пяти до семи гривен в январе 2018 года. И необходимость повышения тарифа назрела уже давно, считают эксперты. Причина — все больше одесситов предпочитают пользоваться городским электротранспортом. Соответственно — падает объем перевозок пассажиров на маршрутках.

Что говорят специалисты?

Экономическое обоснование тарифов разрабатывают специалисты научно-производственного центра (НПЦ) «Экоинформ». А решение о поднятии стоимости проезда принимается перевозчиком по согласованию с департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Стоимость проезда в 10-11 гривен была рассчитана специалистами Центра еще в октябре пошлого года. А по новым данным разработчики и вовсе выходят на расчетный тариф на уровне 14-15 гривен. Но в таком размере городские власти его, конечно, не утвердят, считает директор НПЦ Сергей Черноиваненко. В мэрии и так понимают, что приняв стоимость проезда в 10 гривен, столкнутся с недовольством горожан.

— Тариф надо было поднимать давно, — убежден Сергей Черноиваненко. — И 10 гривен — это «тариф выживания». Очередное поднятие цены проблемы не решит. Необходимо полностью менять подход к организации общественного транспорта в городе. Это и введение электронного билета, и реорганизация всей городской маршрутной сети. А в итоге — переход от количественного показателя работы перевозчиков к качественному. На самом деле, чтобы провести модернизацию маршрутной сети, город должен быть единым муниципальным оператором электронного билета. Именно он должен решать, какая стоимость проезда экономически выгодна на сегодняшний день. В современных городах любая транспортная система дотируется непосредственно городом. И тарифы не должны стопроцентно ложиться на плечи жителей.

Что будет с ценой на проезд в маршрутках?

Для получения более детальной информации об изменении стоимости проезда на маршрутках «Одесская жизнь» обратилась в департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета. А именно — в отдел организации пассажирских перевозок, который занимается вопросами тарифов. Нам сообщили, что начальник отдела Игорь Барбул находится на больничном, а для его подчиненных пока никаких распоряжений по поводу повышения стоимости проезда не было.

То есть озвучивать информацию о подорожании проезда в мэрии не торопятся. Впрочем, не знают о повышении тарифов и в транспортной комиссии Одесского горсовета.

Ранее мы рассказывали, что за проезд в электротранспорте Одессы можно расплатиться карточкой.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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