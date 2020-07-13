Маленькие шедевры Большого Актера: сегодня Борису Новикову исполнилось бы 95 лет

Сегодня, 13 июля народному артисту Борису Новикову исполнилось бы 95 лет. Его называли «королем эпизода», а фразы, которые произносили сыгранные им герои, мгновенно становились крылатыми. Коллеги рассказывали, что в жизни он ничуть не походил на своих экранных героев. Образованный и скромный, Борис Новиков предпочитал держаться в тени, несмотря на то, что зрительская любовь обеспечивала ему место в авангарде отечественного актерского корпуса.

За Теркина хотели дать Ленинскую премию

Борис Кузьмич был родом из Рязанской области. Его детство ничем особым не отличалось: он учился, в меру шалил, был любознательным и творческим ребенком. Когда началась война, Новикову было всего 16 лет. Дождавшись призывного возраста, он ушел воевать, и ему посчастливилось вернуться домой живым и невредимым. В 1948 году он уехал в Москву и поступил в Школу-студию Юрия Завадского. Во время учебы он познакомился с будущей актрисой ТЮЗа Надеждой Климович, вскоре они поженились и прожили в любви и согласии всю жизнь.

Когда Борис Кузьмич окончил студию, Завадский принял его в театр Моссовета, которым руководил. В театре Новикову поручали только небольшие роли второго плана. Так продолжалось до тех пор, пока в 1961 году известный театральный режиссер Александр Шапс не выбрал его для роли Василия Теркина. Эту роль Новиков сыграл в буквальном смысле гениально: постоянные аншлаги, овации, слезы на глазах у зрителей и признание самого автора поэмы Александра Твардовского. Обнимая Новикова, Твардовский повторял: «Это мой, мой Теркин!». Спектакль понравился даже чиновникам, и Новикова хотели представить к Ленинской премии.

Однако Завадскому идея правительственной премии не понравилась, а вместе с ним против молодого актера выступили и корифеи — Раневская, Марецкая и Плятт, у которых такой награды не было. В театре начались интриги, Новикову стали давать все меньше ролей, и то преимущественно эпизодических. Однажды он набрался мужества, пошел к Завадскому и спросил, почему ему не дают работать. Художественный руководитель театра долго смотрел на Новикова тяжелым взглядом, а потом спросил: «А ты кто?». Подразумевалось, что молодой актер ничего из себя не представляет и главных ролей ему не видать.

После этого гордый Новиков уволился из театра Моссовета, его как раз приглашали в Малый театр. Однако «доброжелатели» позвонили руководству Малого театра, куда пригласили Новикова, и наговорили о нем гадостей. Конечно, после этого актера на работу не приняли. Зато руководитель Театра сатиры Валентин Плучек не стал слушать сплетников, а взял Новикова в свой театр и ни разу об этом не пожалел.

За любовь к спиртному разбирали на партсобраниях

В Театре сатиры Новикову пришлось не менее сложно, однако вовсе не из-за отсутствия таланта. Вредная привычка — чего греха таить, любил актер выпить — мешала ему в работе. Он мог опоздать на спектакль или вообще не прийти, за это его постоянно «песочили» на партсобраниях, хотя Новиков в партии не состоял, а потом брали на поруки. Больше всего не любила актера «главная бабушка страны» Татьяна Пельтцер. Она обладала острым языком и въедливым характером, и чаще других срамила актера. Во время одного такого собрания Новикову дали слово — чтобы он мог в очередной раз извиниться и пообещать исправиться. Он произнес дежурные обещания, а после сказал, обращаясь к Пельтцер: «А вы, Татьяна Ивановна, мне надоели. Вас все боятся, а я скажу прямо: вас никто не любит, кроме народа».

В 1972 году Борис Кузьмич ушел из театра по состоянию здоровья — у него обнаружили диабет. Однако в кино он все же снимался — в его послужном списке более 150 фильмов. Режиссеры предлагали ему небольшие роли пьяниц или дебоширов, хотя прекрасно знали, что актер способен на большее. А может, именно поэтому и занимали в эпизодах — понимая, что лучше никто не сыграет.

Впрочем, были у Новикова и большие роли — в экранизации пушкинской повести «Выстрел», фильмах «Тени исчезают в полдень», «Отец и сын», «Семь стариков и одна девушка». А последнюю роль — старого одессита — Новиков сыграл в ленте «Возвращение «Броненосца».

Деньги на памятник собирали поклонники

В последние годы семья Новикова жила очень трудно. Давали знать о себе проблемы со здоровьем — не только у Бориса Кузьмича, но и у его сына Сергея. Юноша хорошо окончил школу, поступил в институт, а в 20 лет у него начались проблемы с психикой. Лечение было недешевым, и пенсии Новикова и его жены еле-еле хватало на жизнь. Борис Кузьмич ни к кому не обращался за помощью, выживал как мог. Помогал актеру только Леонид Ярмольник, который знал о его беде. Сам он никогда к Новикову не приходил, но зато каждый месяц передавал актеру по двести долларов.

Умер Борис Новиков 25 июля 1997 года. Как раз в то время в стране проходил очередной кинофестиваль, и никто не хотел портить праздничную атмосферу некрологом. Коротенькая заметка о смерти актера появилась в прессе только спустя некоторое время. Во время похорон выяснилось, что не хватает одного человека, чтобы нести гроб. И вдова Бориса Новикова собиралась в очередной раз подставить свое плечо. Однако помочь вызвался водитель. Когда на могиле актера нужно было установить памятник, деньги на него собирали почитатели таланта актера.

Крылатые фразы героев Бориса Новикова

«Тихий Дон», Митька Коршунов:

«По мне, хоть всю жизню воевай! Люблю энто дело!».

«Семь стариков и одна девушка», Степан Бубнов:

«И я, и все мои товарищи по спорту гневно клеймим позором и нехорошими словами нашего бывшего товарища!».

«Тени исчезают в полдень», Илья Юргин («Купи-продай»):

«Варька-то твоя к Егорке ушла! Зачем? Зачем… За энтим… за самым!» «Загремим под панфары!» «Погоди, я донос в комсомол напишу!» «Пойдуть теперь девки, мальчики. Мальчики пойдуть, девки… и я пойду…» «Сучат тут ногами всякие, словно их за голые коленки щупают!».

Фото: YouTube