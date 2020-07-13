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Маленькие шедевры Большого Актера: сегодня Борису Новикову исполнилось бы 95 лет

Маленькие шедевры Большого Актера: сегодня Борису Новикову исполнилось бы 95 лет

Сегодня, 13 июля народному артисту Борису Новикову исполнилось бы 95 лет. Его называли «королем эпизода», а фразы, которые произносили сыгранные им герои, мгновенно становились крылатыми. Коллеги рассказывали, что в жизни он ничуть не походил на своих экранных героев. Образованный и скромный, Борис Новиков предпочитал держаться в тени, несмотря на то, что зрительская любовь обеспечивала ему место в авангарде отечественного актерского корпуса.

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За Теркина хотели дать Ленинскую премию

Борис Кузьмич был родом из Рязанской области. Его детство ничем особым не отличалось: он учился, в меру шалил, был любознательным и творческим ребенком. Когда началась война, Новикову было всего 16 лет. Дождавшись призывного возраста, он ушел воевать, и ему посчастливилось вернуться домой живым и невредимым. В 1948 году он уехал в Москву и поступил в Школу-студию Юрия Завадского. Во время учебы он познакомился с будущей актрисой ТЮЗа Надеждой Климович, вскоре они поженились и прожили в любви и согласии всю жизнь.

Когда Борис Кузьмич окончил студию, Завадский принял его в театр Моссовета, которым руководил. В театре Новикову поручали только небольшие роли второго плана. Так продолжалось до тех пор, пока в 1961 году известный театральный режиссер Александр Шапс не выбрал его для роли Василия Теркина. Эту роль Новиков сыграл в буквальном смысле гениально: постоянные аншлаги, овации, слезы на глазах у зрителей и признание самого автора поэмы Александра Твардовского. Обнимая Новикова, Твардовский повторял: «Это мой, мой Теркин!». Спектакль понравился даже чиновникам, и Новикова хотели  представить к Ленинской премии.

Однако Завадскому идея правительственной премии не понравилась, а вместе с ним против молодого актера выступили и корифеи — Раневская, Марецкая и Плятт, у которых такой награды не было. В театре начались интриги, Новикову стали давать все меньше ролей, и то преимущественно эпизодических. Однажды он набрался мужества, пошел к Завадскому и спросил, почему ему не дают работать. Художественный руководитель театра долго смотрел на Новикова тяжелым взглядом, а потом спросил: «А ты кто?». Подразумевалось, что молодой актер ничего из себя не представляет и главных ролей ему не видать.

После этого гордый Новиков уволился из театра Моссовета, его как раз приглашали в Малый театр. Однако «доброжелатели» позвонили руководству Малого театра, куда пригласили Новикова, и наговорили о нем гадостей. Конечно, после этого актера на работу не приняли. Зато руководитель Театра сатиры Валентин Плучек не стал слушать сплетников, а взял Новикова в свой театр и ни разу об этом не пожалел.

Борис Новиков

За любовь к спиртному разбирали на партсобраниях

В Театре сатиры Новикову пришлось не менее сложно, однако вовсе не из-за отсутствия таланта. Вредная привычка — чего греха таить, любил актер выпить — мешала ему в работе. Он мог опоздать на спектакль или вообще не прийти, за это его постоянно «песочили» на партсобраниях, хотя Новиков в партии не состоял, а потом брали на поруки. Больше всего не любила актера «главная бабушка страны» Татьяна Пельтцер. Она обладала острым языком и въедливым характером, и чаще других срамила актера. Во время одного такого собрания Новикову дали слово — чтобы он мог в очередной раз извиниться и пообещать исправиться. Он произнес дежурные обещания, а после сказал, обращаясь к Пельтцер: «А вы, Татьяна Ивановна, мне надоели. Вас все боятся, а я скажу прямо: вас никто не любит, кроме народа».

В 1972 году Борис Кузьмич ушел из театра по состоянию здоровья — у него обнаружили диабет. Однако в кино он все же снимался — в его послужном списке более 150 фильмов. Режиссеры предлагали ему небольшие роли пьяниц или дебоширов, хотя прекрасно знали, что актер способен на большее. А может, именно поэтому и занимали в эпизодах — понимая, что лучше никто не сыграет.

Впрочем, были у Новикова и большие роли — в экранизации пушкинской повести «Выстрел», фильмах «Тени исчезают в полдень», «Отец и сын», «Семь стариков и одна девушка». А последнюю роль — старого одессита — Новиков сыграл в ленте «Возвращение «Броненосца».

Деньги на памятник собирали поклонники

В последние годы семья Новикова жила очень трудно. Давали знать о себе проблемы со здоровьем — не только у Бориса Кузьмича, но и у его сына Сергея. Юноша хорошо окончил школу, поступил в институт, а в 20 лет у него начались проблемы с психикой. Лечение было недешевым, и пенсии Новикова и его жены еле-еле хватало на жизнь. Борис Кузьмич ни к кому не обращался за помощью, выживал как мог. Помогал актеру только Леонид Ярмольник, который знал о его беде. Сам он никогда к Новикову не приходил, но зато каждый месяц передавал актеру по двести долларов.

Умер Борис Новиков 25 июля 1997 года. Как раз в то время в стране проходил очередной кинофестиваль, и никто не хотел портить праздничную атмосферу некрологом. Коротенькая заметка о смерти актера появилась в прессе только спустя некоторое время. Во время похорон выяснилось, что не хватает одного человека, чтобы нести гроб. И вдова Бориса Новикова собиралась в очередной раз подставить свое плечо. Однако помочь вызвался водитель. Когда на могиле актера нужно было установить памятник, деньги на него собирали  почитатели таланта актера.

Крылатые фразы героев Бориса Новикова

  • «Тихий Дон», Митька Коршунов:

«По мне, хоть всю жизню воевай! Люблю энто дело!».

  • «Семь стариков и одна девушка», Степан Бубнов:

«И я, и все мои товарищи по спорту гневно клеймим позором и нехорошими словами нашего бывшего товарища!».

  • «Тени исчезают в полдень», Илья Юргин («Купи-продай»):

«Варька-то твоя к Егорке ушла! Зачем? Зачем… За энтим… за самым!»

«Загремим под панфары!»

«Погоди, я донос в комсомол напишу!»

«Пойдуть теперь девки, мальчики. Мальчики пойдуть, девки… и я пойду…»

«Сучат тут ногами всякие, словно их за голые коленки щупают!».

Фото: YouTube

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Ирина Валентинова ПРОФИЛЬ

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