Новости Одессы и Одесской области

Война, день 809: обстановка на Харьковщине остается напряженной

Война, день 809: обстановка на Харьковщине остается напряженной

Сегодня, 12 мая 2024 года, начались восемьсот девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Коротко об основных событиях за прошедшие сутки – в сводке «Одесской жизни».

Россияне продолжают активизироваться на Харьковщине

Накануне стало известно, что ситуация в городе Волчанске и приграничной зоне Харьковской области очень тяжелая. Враг ведет обстрелы Волчанска как с использованием авиации, так и из ствольной и реактивной артиллерии.

Уничтожение Волчанска, вероятно, происходит целенаправленно, чтобы заставить гражданских уехать и создать из города «серую зону».

В то же время, как сообщает ресурс DeepState, враг продолжает активизацию на границе Харьковщины.

Так, в районе населенного пункта Липцы оккупанты фактически заняли села Стрелка-Красное-Пильная-Борисовка, они переходят в «красную зону».

Продолжаются бои за Глубокое, являющееся последним пунктом перед основной задачей в том районе для россиян – занять Липцы.

Россине заняли населенный пункт Плетеновка и двигаются в сторону Волчанска. Пытаются закрепиться в селах Огурцево-Гатище-Старица-Бугроватка. У последних двух сегодня было замечено большое количество пехоты, продолжаются бои. Также враг подобрался к северным окрестностям города Волчанска, пытаясь закрепиться. Наши бойцы встречают врага огнем.

Ситуация продолжает усложняться. Враг заводит постепенно на нашу территорию все больше сил, непрерывно заходит пехота, продвигается группами в населенные пункты и пытается там закрепляться и продолжать движение. На поддержке работает техника в небольшом количестве, артиллерия, авиация, а также присутствует большая активность БпЛА и РЭБ.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 108 боевых столкновений. В целом враг нанес 7 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 3 радиолокационных станциях и 4 районам сосредоточения личного состава противника.

За прошедшие сутки, 11 мая 2024 года, подразделениями противовоздушной обороны юга Украины уничтожено 5 российских разведывательных беспилотников – 4 «ZALA» в Херсонской области и «Орлан-10» в Николаевской области.

На россии подгорел очередной НПЗ

Сегодня утром беспилотник атаковал Волгоградский НПЗ, после чего там начался пожар.

«Возгорание возникло на территории Волгоградского НПЗ из-за падения БпЛА. Пожар ликвидирован, жертв нет», – отчитался волгоградский губернатор Бочаров.

Кстати, это уже вторая атака дронов на регион за последние сутки – в ночь на 11 мая беспилотники кошмарили Волгоградский НПЗ Лукойла.

Также сегодня утром БПЛА атаковали инфраструктуру в промышленной зоне Липецка.

Потери врага на утро 12 мая 2024

Потери врага на утро 12 мая 2024

По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские военнослужащие уничтожили 1260 оккупантов. Кроме того, враг лишился:

  • 5 танков;
  • 22 бронемашин;
  • 30 артиллерийских систем;
  • 2 РСЗО, 2 ПВО и 1 самолета;
  • 42 беспилотников;
  • 1 крылатой ракеты;
  • 64 транспортных средств;
  • 2 единиц спецтехники.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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