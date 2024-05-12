Война, день 809: обстановка на Харьковщине остается напряженной

Сегодня, 12 мая 2024 года, начались восемьсот девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Коротко об основных событиях за прошедшие сутки – в сводке «Одесской жизни».
Россияне продолжают активизироваться на Харьковщине
Накануне стало известно, что ситуация в городе Волчанске и приграничной зоне Харьковской области очень тяжелая. Враг ведет обстрелы Волчанска как с использованием авиации, так и из ствольной и реактивной артиллерии.
Уничтожение Волчанска, вероятно, происходит целенаправленно, чтобы заставить гражданских уехать и создать из города «серую зону».
В то же время, как сообщает ресурс DeepState, враг продолжает активизацию на границе Харьковщины.
Так, в районе населенного пункта Липцы оккупанты фактически заняли села Стрелка-Красное-Пильная-Борисовка, они переходят в «красную зону».
Продолжаются бои за Глубокое, являющееся последним пунктом перед основной задачей в том районе для россиян – занять Липцы.
Россине заняли населенный пункт Плетеновка и двигаются в сторону Волчанска. Пытаются закрепиться в селах Огурцево-Гатище-Старица-Бугроватка. У последних двух сегодня было замечено большое количество пехоты, продолжаются бои. Также враг подобрался к северным окрестностям города Волчанска, пытаясь закрепиться. Наши бойцы встречают врага огнем.
Ситуация продолжает усложняться. Враг заводит постепенно на нашу территорию все больше сил, непрерывно заходит пехота, продвигается группами в населенные пункты и пытается там закрепляться и продолжать движение. На поддержке работает техника в небольшом количестве, артиллерия, авиация, а также присутствует большая активность БпЛА и РЭБ.
О ситуации на фронте
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 108 боевых столкновений. В целом враг нанес 7 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня.
В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 3 радиолокационных станциях и 4 районам сосредоточения личного состава противника.
За прошедшие сутки, 11 мая 2024 года, подразделениями противовоздушной обороны юга Украины уничтожено 5 российских разведывательных беспилотников – 4 «ZALA» в Херсонской области и «Орлан-10» в Николаевской области.
На россии подгорел очередной НПЗ
Сегодня утром беспилотник атаковал Волгоградский НПЗ, после чего там начался пожар.
«Возгорание возникло на территории Волгоградского НПЗ из-за падения БпЛА. Пожар ликвидирован, жертв нет», – отчитался волгоградский губернатор Бочаров.
Кстати, это уже вторая атака дронов на регион за последние сутки – в ночь на 11 мая беспилотники кошмарили Волгоградский НПЗ Лукойла.
Также сегодня утром БПЛА атаковали инфраструктуру в промышленной зоне Липецка.
Потери врага на утро 12 мая 2024
По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские военнослужащие уничтожили 1260 оккупантов. Кроме того, враг лишился:
- 5 танков;
- 22 бронемашин;
- 30 артиллерийских систем;
- 2 РСЗО, 2 ПВО и 1 самолета;
- 42 беспилотников;
- 1 крылатой ракеты;
- 64 транспортных средств;
- 2 единиц спецтехники.