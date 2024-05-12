Война, день 809: обстановка на Харьковщине остается напряженной

Россияне продолжают активизироваться на Харьковщине

Накануне стало известно, что ситуация в городе Волчанске и приграничной зоне Харьковской области очень тяжелая. Враг ведет обстрелы Волчанска как с использованием авиации, так и из ствольной и реактивной артиллерии.

Уничтожение Волчанска, вероятно, происходит целенаправленно, чтобы заставить гражданских уехать и создать из города «серую зону».

В то же время, как сообщает ресурс DeepState, враг продолжает активизацию на границе Харьковщины.

Так, в районе населенного пункта Липцы оккупанты фактически заняли села Стрелка-Красное-Пильная-Борисовка, они переходят в «красную зону».

Продолжаются бои за Глубокое, являющееся последним пунктом перед основной задачей в том районе для россиян – занять Липцы.

Россине заняли населенный пункт Плетеновка и двигаются в сторону Волчанска. Пытаются закрепиться в селах Огурцево-Гатище-Старица-Бугроватка. У последних двух сегодня было замечено большое количество пехоты, продолжаются бои. Также враг подобрался к северным окрестностям города Волчанска, пытаясь закрепиться. Наши бойцы встречают врага огнем.

Ситуация продолжает усложняться. Враг заводит постепенно на нашу территорию все больше сил, непрерывно заходит пехота, продвигается группами в населенные пункты и пытается там закрепляться и продолжать движение. На поддержке работает техника в небольшом количестве, артиллерия, авиация, а также присутствует большая активность БпЛА и РЭБ.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 108 боевых столкновений. В целом враг нанес 7 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 3 радиолокационных станциях и 4 районам сосредоточения личного состава противника.

За прошедшие сутки, 11 мая 2024 года, подразделениями противовоздушной обороны юга Украины уничтожено 5 российских разведывательных беспилотников – 4 «ZALA» в Херсонской области и «Орлан-10» в Николаевской области.

На россии подгорел очередной НПЗ

Сегодня утром беспилотник атаковал Волгоградский НПЗ, после чего там начался пожар.

«Возгорание возникло на территории Волгоградского НПЗ из-за падения БпЛА. Пожар ликвидирован, жертв нет», – отчитался волгоградский губернатор Бочаров.

Кстати, это уже вторая атака дронов на регион за последние сутки – в ночь на 11 мая беспилотники кошмарили Волгоградский НПЗ Лукойла.

Также сегодня утром БПЛА атаковали инфраструктуру в промышленной зоне Липецка.

Потери врага на утро 12 мая 2024

По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские военнослужащие уничтожили 1260 оккупантов. Кроме того, враг лишился: