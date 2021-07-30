Новости Одессы и Одесской области

Люди с инвалидностью смогут получить удобное жилье: но есть одно условие

Люди с инвалидностью смогут получить удобное жилье: но есть одно условие

Президент Владимир Зеленский 29 июля подписал закон, который упрощает порядок обеспечения людей с инвалидностью жильем. Давайте посмотрим, какие изменения прописаны в документе.

Что изменилось?

Люди с инвалидностью смогут получить жилье, которое учитывает их потребности. Правда, для этого им придется произвести обмен. Заменить жилье на более подходящее можно на условиях социального найма, а также если квартира находится в собственности. Обмен делают только в том случае, если жилье не соответствует потребностям человека с инвалидностью и это невозможно исправить. Предоставляемое жилье должно быть оборудовано для удобства человека с инвалидностью. Подъезд, лестничные марши, сама квартира — везде должен быть беспрепятственный доступ. И телефонная связь.

А разве до этого нельзя было поменять жилье?

Можно. Вот только схема была запутанной. Согласно Жилищному кодексу, право на получение квартиры имели люди, которые нуждались в улучшении жилищных условий. Чтобы человек с инвалидностью мог получить жилье, его нужно было сперва признать лицом, нуждающимся в улучшении жилищных условий. После этого давали место в так называемой «квартирной очереди». На общих основаниях, вместе со всеми остальными нуждающимися. Эта норма осталась еще с советских времен, потому что Жилищный кодекс мы используем от 1983 года, хотя и с множеством поправок.

Теперь бюрократии будет поменьше. Не нужно вставать в очередь и проходить специальные комиссии. Если жилье не соответствует потребностям человека с инвалидностью, то заменить его станет проще. Достаточно написать заявление.

На кого должно быть оформлено жилье?

Это не имеет значения. В законе говорится о жилье для людей с инвалидностью, а также о семьях, в составе которых есть такие люди. Инвалидность ведь может быть и у ребенка. Поэтому совершенно не важно кто наниматель или собственник квартиры. Закон не предполагает, что нужно переоформлять право собственности для замены жилья на более подходящее.

Обмен будет равноценным?

А вот об этом ничего не сказано. Пока неясно, как это будет происходить на практике и где возьмут жилье, оборудованное по всем правилам. Должны ли условия в новом жилье быть не хуже предыдущих? Должна ли общая площадь быть такой же? Если оценочная стоимость квартир будет отличаться, выплатят ли разницу деньгами? В законе об этом не говорится.

Читайте также: О чем мечтают «солнечные дети» и как им живется. «Одесская жизнь» узнавала об особенностях воспитания детей с синдромом Дауна.

 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить