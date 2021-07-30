Что изменилось?

Люди с инвалидностью смогут получить жилье, которое учитывает их потребности. Правда, для этого им придется произвести обмен. Заменить жилье на более подходящее можно на условиях социального найма, а также если квартира находится в собственности. Обмен делают только в том случае, если жилье не соответствует потребностям человека с инвалидностью и это невозможно исправить. Предоставляемое жилье должно быть оборудовано для удобства человека с инвалидностью. Подъезд, лестничные марши, сама квартира — везде должен быть беспрепятственный доступ. И телефонная связь.

А разве до этого нельзя было поменять жилье?

Можно. Вот только схема была запутанной. Согласно Жилищному кодексу, право на получение квартиры имели люди, которые нуждались в улучшении жилищных условий. Чтобы человек с инвалидностью мог получить жилье, его нужно было сперва признать лицом, нуждающимся в улучшении жилищных условий. После этого давали место в так называемой «квартирной очереди». На общих основаниях, вместе со всеми остальными нуждающимися. Эта норма осталась еще с советских времен, потому что Жилищный кодекс мы используем от 1983 года, хотя и с множеством поправок.

Теперь бюрократии будет поменьше. Не нужно вставать в очередь и проходить специальные комиссии. Если жилье не соответствует потребностям человека с инвалидностью, то заменить его станет проще. Достаточно написать заявление.

На кого должно быть оформлено жилье?

Это не имеет значения. В законе говорится о жилье для людей с инвалидностью, а также о семьях, в составе которых есть такие люди. Инвалидность ведь может быть и у ребенка. Поэтому совершенно не важно кто наниматель или собственник квартиры. Закон не предполагает, что нужно переоформлять право собственности для замены жилья на более подходящее.

Обмен будет равноценным?

А вот об этом ничего не сказано. Пока неясно, как это будет происходить на практике и где возьмут жилье, оборудованное по всем правилам. Должны ли условия в новом жилье быть не хуже предыдущих? Должна ли общая площадь быть такой же? Если оценочная стоимость квартир будет отличаться, выплатят ли разницу деньгами? В законе об этом не говорится.

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