Личное мнение: в плену расхожих извещений

Молодая женщина и пожилой мужчина в униформе дворников усердно сдирали объявления, наклеенные на металлический ящик электрощитовой. Не стесняясь в выражениях, они ругали их авторов.

Женщина прочитала вслух: «Помогу купить, продать, снять, обменять квартиру, занять деньги без проблем». А мужчина резюмировал: «Разыскать бы ту менялу та штрафонуть, шоб не гадила где попало». И с ним нельзя не согласиться. Потому, что многочисленные объявления нисколько не украшают лицо нашего города. Произведения этого своеобразного эпистолярного жанра сплошь и рядом «украшают» нашу красавицу у моря на стенах домов, на киосках, на водосточных трубах, столбах и бордюрах, на скамейках, урнах для мусора. К деревьям перлы самодеятельной рекламы прикрепляют скотчем, проволокой и даже прибивают гвоздями.

Как писал в свое время Владимир Маяковский, на то грамота и есть, чтобы вывеску прочесть, и я по пути к «Привозу» занес в блокнот некоторые из увиденных извещений: «Куплю кварт от хоз без пос», «Могу работать няней с любым полом», «Кампютерный мастер, ремобслуга», «Пропала авчарка, маладая, окликается на рекс. За награду», «Непьющий сантехник, все виды работ по евростандарту», «Покупаю бивни мамонта, янтарь, манеты, шинельное сукно, гэдеэровские ковры», «Работа для креактивных работников, бабулям и дедулям не звонить», «Привозим и увозим все без исключения».

Ранее мы публиковали авторскую колонку Таи Найдено: Однако, как мы повзрослели.

Сам по себе возникает вопрос: «Почему такое творится и кто в этом виноват?». Я задавал его многим одесситам. Некоторые высказывали упрек в адрес власти, мол, она должна побеспокоиться, чтобы авторов объявлений, вывешенных в неположенном месте, наказывали как, к примеру, тех, кто нарушает правила парковки автомобилей. Некоторые сетовали на то, что жители сами не следят за чистотой, не делают замечаний расклейщикам.

Что касается лично моего мнения, то считаю — во всех дворах надо оборудовать специальные большие щиты для размещения таких извещений. И небольшие — на остановках городского транспорта. И на них люди спокойно будут вывешивать свои объявления.

Если рекламу принято считать ускорителем развития всех сфер общества, то, значит, и такой ее «дикий» вид имеет право на существование. Но в рамках цивилизованного приличия, без нанесения вреда кому-либо и чему-либо. И тут, полагаю, будет уместно напомнить о сказанном незабвенным Мопассаном: «С помощью письма лучше всего проникаешь в человека… Черные слова на белой бумаге — это душа нараспашку…». Именно на это, очевидно, и рассчитывают распространители бесплатных домобудкотрубостолбовых объявлений.

…Когда возвратился с «Привоза», щитовая была очищена от извещений и выкрашена в ласкающий глаз желтый цвет. А утром следующего дня на ней появились новые произведения свое­образного эпистолярного жанра.

Виктор Мамаонтов

Ранее мы рассуждали о том, что поход на пляж в Одессе может быть связан с экстримом, а оползни на склонах угрожают не только отдыхающим.