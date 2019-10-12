Льготы на проезд: как защитить свои права?

Одна из самых болезненных тем для наших читателей – отказ водителей возить пассажиров льготных категорий бесплатно. Еще в июне в правительстве пообещали принять меры, чтобы снять напряжение в обществе. И вот на днях Рада внесла соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Что предполагают изменения и как льготникам в связи с этим отстоять свое право на бесплатный проезд?

О жалобах и штрафах

Новая формулировка статьи 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях теперь звучит так: «Безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан – субъектов предпринимательской деятельности в размере пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан».

Сейчас штраф за такое нарушение – 8 необлагаемых минимумов, или 136 гривен. Как только изменения подпишет президент и они будут опубликованы в правительственных изданиях, водителям и субъектам предпринимательской деятельности, нарушившим права льготников, придется раскошелиться на 850 гривен. Хотя в первой редакции законопроекта штраф предлагали установить в размере 150 необлагаемых минимумов, что на сегодня составило бы 2550 гривен.

В любом случае 136 гривен и 850 гривен, как говорят, – две большие разницы. Поэтому появилась надежда на изменение ситуации в лучшую сторону. Главное – знать, как правильно поступать в таких случаях человеку, которому отказали в льготном проезде.

Во-первых, обращаться с письменной жалобой на водителя следует в областное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, а также в горсовет (если маршрут городской) или в облгосадминистрацию (если пригородный).

Во-вторых, в жалобе нужно указать:

номер маршрута;

остановку, на которой садился льготник или не остановилась маршрутка;

дату и время инцидента.

Обратите внимание: водитель обязан обеспечить пассажиру льготный проезд только при наличии соответствующего удостоверения.

У кого есть право на льготный проезд?

Право на льготный проезд в соответствии с профильными законами (в зависимости от категории льготника речь идет о городском пассажирском транспорте, пригородных, межобластных или междугородных автомаршрутах), имеют:

лица с инвалидностью вследствие войны;

участники боевых действий;

родители погибших (умерших) военнослужащих;

ветераны воинской службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны налоговой милиции, ветераны государственной пожарной охраны, ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветераны службы гражданской защиты, ветераны Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

реабилитированные лица, ставшие инвалидами вследствие политических репрессий или являются пенсионерами;

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС 1-й, 2-й категории;

дети с инвалидностью, связанной с последствиями аварии на ЧАЭС;

лица с инвалидностью I, II групп, дети с инвалидностью;

сопровождающий лица с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью;

дети из многодетных семей;

пенсионеры по возрасту.

Местные власти вправе дополнять данный перечень другими категориями населения на свое усмотрение.

Напомним, что с 2015 года льготы для некоторых категорий населения привязали к совокупному доходу семьи. В результате права на льготный проезд лишились участники войны и дети войны; лица с особыми заслугами перед Родиной, жертвы нацистских преследований.

В настоящее время в Раде находится законопроект №1118, который предлагает вернуть льготы, транспортные в том числе, гражданам указанных выше категорий. Его уже успела изучить Ассоциация городов Украины (АГУ), которая предложила закрепить финансирование льготного проезда за счет субвенций из госбюджета. На сегодняшний день расходы перевозчикам должны покрывать местные власти, но там, где денег не хватает, льготники не могут воспользоваться правами, которые были гарантированы государством. АГУ предлагает доработать законопроект №1118 с тем, чтобы все льготники, независимо от места проживания, могли воспользоваться правом льготного проезда на городском, пригородном или междугородном автотранспорте.

Ассоциация городов Украины – объединение городских советов, которое участвует в разработке проектов общегосударственных программ по развитию регионов, а также проектов местного и регионального развития. Кроме того, ее деятельность направлена на защиту прав и интересов территориальных общин, органов местного самоуправления, их должностных лиц в органах государственной власти.

Фото: engels.me