Еще в октябре прошлого года Кабмин разрешил полиции штрафовать владельцев автомобилей на еврономерах, которые нарушили сроки растаможивания авто. Государственная таможенная служба напоминает как самостоятельно зарегистрировать автомобиль, чтобы избежать штрафов и проблем.
Шаг №1: подайте предварительную таможенную декларацию
Таможенное оформление машины на еврономерах необходимо начать в течение суток после ввоза авто в Украину. При оформлении «евробляхи» нужно подать предварительную таможенную декларацию в таможенный орган. Задекларировать автомобиль может сам декларант или уполномоченное им лицо.
Шаг №2: оплатите платежи – акцизный налог, пошлину и НДС
Для расчета платежей необходима информация о стоимости машины и ее параметры. С помощью этих данных подсчитывают таможенную стоимость автомобиля. Для этого нужно рассчитать и оплатить:
- акцизный налог – расчет по формуле: ставка (зависит от объема и типа двигателя) х объем двигателя в см3/1000 х количество полных лет авто. Например: 75 евро х 1,968 см3 х 5 = 738 евро;
- пошлину от заявленной стоимости машины (на все авто, кроме электрокаров, – 10%, для электрокаров – 0%.);
- НДС – 20% от суммы стоимости авто, пошлины и акцизного налога (на электромобили НДС не уплачивается до 2022 года).
Шаг №3: соберите пакет документов
Для таможенного оформления автомобиля необходимы документы, подтверждающие:
- стоимость автомобиля;
- право собственности на машину;
- технический паспорт авто;
- факт снятия машины с учета в стране регистрации;
- экологический стандарт машины (для новых автомобилей – не ниже уровня «Евро-5», для тех, что были в использовании, – не ниже «Евро-2»).
Далее подайте пакет документов в таможенный орган, заполните дополнительную таможенную декларацию и покажите авто представителям таможенного органа. Как только получите свидетельство о регистрации, поставьте автомобиль на учет в МВД.
Пугающие штрафы: за что и сколько нужно платить?
За просрочку регистрации автовладелец должен будет заплатить 8500 гривен. Превышение срока «временного ввоза» или «транзита» более чем на 30 суток, а также потеря автомобиля предусматривает штраф 170 тысяч гривен или его конфискацию. 34 тысячи гривен потребуют, если «нелегальное» авто использовалось в коммерческих целях.
Где растаможить авто?
Таможенное оформление можно осуществить на любой украинской таможне. Адреса и реквизиты можно найти на сайтах территориальных органов ГФС или на веб-портале customs.gov.ua.
Как растаможить авто в режиме «транзит»?
Законы №8487 и №8488 (вступили в силу с 25 ноября 2018 года) обязали автовладельцев также растаможить «евробляхи», которые уже находятся на территории Украины. При этом автовладельцам не нужно выезжать и въезжать через границу (как раньше), достаточно:
- собрать пакет документов;
- написать заявление о смене таможенного режима «транзит» или «временный ввоз» на таможенный режим «импорт»;
- доставить авто в ближайшую зону таможенного контроля;
- осуществить растаможку авто.
Для растаможки авто в режиме «транзит» необходимо предоставить:
- документы, которые подтверждают снятие авто с учета за границей;
- документы, которые подтверждают право собственности;
- паспорт и идентификационный код нового владельца; техпаспорт авто;
- номер заявления на имя руководителя местного управления Государственной фискальной службы (ГФС) про изменение таможенного режима «транзит» или «временный ввоз» на таможенный режим «импорт».
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