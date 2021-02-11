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Как растаможить «евробляху», чтобы не получить штраф

Как растаможить «евробляху», чтобы не получить штраф

Еще в октябре прошлого года Кабмин разрешил полиции штрафовать владельцев автомобилей на еврономерах, которые нарушили сроки растаможивания авто. Государственная таможенная служба напоминает как самостоятельно зарегистрировать автомобиль, чтобы избежать штрафов и проблем.

Шаг №1: подайте предварительную таможенную декларацию

Таможенное оформление машины на еврономерах необходимо начать в течение суток после ввоза авто в Украину. При оформлении «евробляхи» нужно подать предварительную таможенную декларацию в таможенный орган. Задекларировать автомобиль может сам декларант или уполномоченное им лицо.

Шаг №2: оплатите платежи – акцизный налог, пошлину и НДС

Для расчета платежей необходима информация о стоимости машины и ее параметры. С помощью этих данных подсчитывают таможенную стоимость автомобиля. Для этого нужно рассчитать и оплатить:

  • акцизный налог – расчет по формуле: ставка (зависит от объема и типа двигателя) х объем двигателя в см3/1000 х количество полных лет авто. Например: 75 евро х 1,968 см3 х 5 = 738 евро;
  • пошлину от заявленной стоимости машины (на все авто, кроме электрокаров, – 10%, для электрокаров – 0%.);
  • НДС – 20% от суммы стоимости авто, пошлины и акцизного налога (на электромобили НДС не уплачивается до 2022 года).

Шаг №3: соберите пакет документов

Для таможенного оформления автомобиля необходимы документы, подтверждающие:

  • стоимость автомобиля;
  • право собственности на машину;
  • технический паспорт авто;
  • факт снятия машины с учета в стране регистрации;
  • экологический стандарт машины (для новых автомобилей – не ниже уровня «Евро-5», для тех, что были в использовании, – не ниже «Евро-2»).

Далее подайте пакет документов в таможенный орган, заполните дополнительную таможенную декларацию и покажите авто представителям таможенного органа. Как только получите свидетельство о регистрации, поставьте автомобиль на учет в МВД.

Пугающие штрафы: за что и сколько нужно платить?

За просрочку регистрации автовладелец должен будет заплатить 8500 гривен. Превышение срока «временного ввоза» или «транзита» более чем на 30 суток, а также потеря автомобиля предусматривает штраф 170 тысяч гривен или его конфискацию. 34 тысячи гривен потребуют, если «нелегальное» авто использовалось в коммерческих целях.

Где растаможить авто?

Таможенное оформление можно осуществить на любой украинской таможне. Адреса и реквизиты можно найти на сайтах территориальных органов ГФС или на веб-портале customs.gov.ua.

Как растаможить авто в режиме «транзит»?

Законы №8487 и №8488 (вступили в силу с 25 ноября 2018 года) обязали автовладельцев также растаможить «евробляхи», которые уже находятся на территории Украины. При этом автовладельцам не нужно выезжать и въезжать через границу (как раньше), достаточно:

  • собрать пакет документов;
  • написать заявление о смене таможенного режима «транзит» или «временный ввоз» на таможенный режим «импорт»;
  • доставить авто в ближайшую зону таможенного контроля;
  • осуществить растаможку авто.

Для растаможки авто в режиме «транзит» необходимо предоставить:

  • документы, которые подтверждают снятие авто с учета за границей;
  • документы, которые подтверждают право собственности;
  • паспорт и идентификационный код нового владельца; техпаспорт авто;
  • номер заявления на имя руководителя местного управления Государственной фискальной службы (ГФС) про изменение таможенного режима «транзит» или «временный ввоз» на таможенный режим «импорт».

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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