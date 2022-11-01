Легендарный детский писатель из Одессы: про что писал и почему дети до сих пор в восторге

Детский писатель Владимир Рутковский более полувека прожил в Одессе. Сегодня его книги дети учат в школе, по его романам снимают кино. Он — лауреат многочисленных литературных премий, в том числе высшего вознаграждения в области литературы — Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Помня, как трудно молодым авторам, Рутковский учредил собственную премию «Джуры» в поддержку талантливым начинающим.

У меня еще в детстве было очень много приключений. Ко мне они прилипали, «как блохи к Жучке». Поэтому я считал, что детям нужно рассказать о том, что я пережил. Книги, которые я читал, рассказывали о других приключениях. Подобных моим историям никто не писал, поэтому, когда я подрос, мне пришлось самому об этом написать.

Свое творчество я начинал в журналах. А потом, когда передо мной встал красный свет, пришлось искать другие ниши в литературе. Почему власть считала меня украинским буржуазным националистом, несмотря на то, что я работал в таких идеологически зашоренных органах, как Областное радио и Одесское областное телевидение. Дело в том, что я начинал почти одновременно и как взрослый поэт и как детский писатель.

Не получалось у меня в те времена писать так, как требовали от писателей: ведущая роль партии и социалистический реализм. От нас хотели мажорных историй о рабочем классе. Мне хотелось писать о том, что я видел и что у меня на душе лежало. Хотя, написал однажды о колхозниках. Так мне говорят: «Что-то у вас не те колхозники выходят». Когда же выходили в свет стихи, то их редактировали так, что одно и то же произведение могло выйти в разных комбинациях. Иногда я и сам не мог узнать своего стиха.

С культовым издателем и писателем Иваном Малковичем меня познакомил мой товарищ, известный детский писатель Анатолий Качан (который тоже считает себя наполовину одесситом). Малкович сначала ко мне отнесся с недоверием: что можно ожидать от писателя моего возраста (мне уже было под 70 лет), ну разве что пенсионные воспоминания или мемуары. Мою рукопись «Джуры казака Швайки» он долгое время не читал, а дал прочитать его своему старшему сыну (ему тогда было 16-17 лет). Потом звонит мне ночью и говорит: «Я вас поздравляю, это — гениально! Сын сказал, отец, это будет лучшая книга, которую ты издавал!». Потом и младший, 14-летний сын Малковича прочел и тоже был в восторге. Я схватился за голову. Потому что на тот момент Малкович выдал всю Поттериану, даже Гоголя издавал и здесь моя книга — самая лучшая.

Когда «Джуры казака Швайки» готовились к печати, Малкович мне сказал, что надо писать продолжение, потому что всем книга понравилась, а я всегда был против продолжений, потому что в первую книгу автор вкладывает всю свою душу и знания. Я ему говорю: «Господин Иван, побойтесь Бога, у меня никакого мнения нет, что же я буду писать?». Через полгода снова мне звонит по телефону Малкович. Спрашивает: «О чем вы пишете сейчас?». Говорю: «Да пишу о характерщиках». Он спрашивает: «Нельзя ли назвать «Джуры и характерники»?». Я думаю, почему бы и нет? И тогда вышла книга о том, как 12-13-летние ребята-джуры через пять лет становятся настоящими казаками и учатся характерному делу. Это, так сказать, украинские ниндзя. Так появилась вторая книга трилогии «Джуры-характерники».

Когда в 2012 году я получил премию имени Шевченко, решил так: половину денег от премии я отдам жене за то, что варила борщи, ухаживала и терпела меня, пока я писал книги. А вторую часть премии я положу на депозит и сделаю премию своего имени под названием «Джуры». Денежные средства пойдут для детских писателей, пишущих на историческую тематику. И вот, когда я дам им премию, у них после написания книги будет еще время поработать над новой книгой. Награждены ею уже три писателя. Два года она не присуждается, потому что я не вижу каких-то произведений, которые бы привлекли к себе мое внимание.

Награды и кино Владимира Рутковского

За трилогию «Джуры» Владимир Рутковский в 2012 году получил Шевченковскую премию. В 2015 году вышла незапланированная часть «Джуры и Кудлатик». Так трилогия стала тетралогией. И на приключениях джур автор окончательно поставил точку.

В 2015 году вышла незапланированная часть «Джуры и Кудлатик». Так трилогия стала тетралогией. И на приключениях джур автор окончательно поставил точку. Другие награды и премии Владимира Рутковского: Премии имени Леси Украинки, Николая Трублаини, Виктора Близнеца, рейтинга «ЛитАкцент 2009 года» и литературной премии «Книга года BBC 2011» (за историческую дилогию «Синие воды»).

В 2013 году кинопроект по роману Владимира Рутковского «Сторожевая застава» победил в пятом конкурсе Госагентства по кино, получив частичное госфинансирование. Фильм вышел в кинотеатрах в 2017году. Сценарий писал Саша Дерманский, режиссер — Юрий Ковалев.

В 2016 году компания Star Media начала работу над полнометражным историко-приключенческим фильмом «Джури казака Швайки» по мотивам романа Владимира Рутковского. Сценарий вместе с Рутковским написала Ирэн Роздобудько. Режиссер-постановщик – Анатолий Григорьев, продюсеры – Галина Храпко и Влад Ряшин.

СОВЕТ МАСТЕРА

Пишите больше!

Когда надо мной очень «гремело», в 1973 году, я с помощью украинского поэта Бориса Олейника сбежал из Одессы (из областного радио) на высшие литературные курсы в Москву. Там меня научили нескольким практическим вещам: никогда не бегайте по издательствам с одной-единственной книгой. Пишите как можно больше. Ситуация может быть такова: вы приносите эту книгу редактору, а он говорит: знаете, издательству это не нравится, издательство это не принимает, если бы у вас была книга о чем-то другом. И вы говорите, а у меня она есть. Тогда редактору неудобно будет вам отказывать. Поэтому я следовал этому совету.

Словарик «ОЖ»:

Джуры — казацкие ученики, в основном – сироты. Такие мальчишки ухаживали за лошадьми, чистили оружие, выполняли мелкие поручения, заодно учились казацкому делу. В конце XIII — начале XIV века дети шли в джуры от несчастной судьбы, чтобы не умереть от голода. Из таких учеников росли лучшие воины.

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