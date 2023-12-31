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В Одессе волонтеры из Херсона устроили новогоднее чудо особенным детям (фоторепортаж)

В Одессе волонтеры из Херсона устроили новогоднее чудо особенным детям (фоторепортаж)

Новый год — пора чудес! И в такие сложные дни не стоит забывать о сиротах и брошенных детях. Так, в преддверии праздника, херсонские волонтеры из «Службы поддержки и интеграции военнослужащих и ветеранов «Альвис» при информационной поддержке «Одесской жизни», устроили новогоднее чудо воспитанникам Одесского городского специализированного дома ребенка №1.

«Чужих детей не бывает»

За годы войны в Украине появилось много волонтеров, помогающих военнослужащим, ветеранам и их семьям. Добровольческое объединение «Служба поддержки и интеграции военнослужащих и ветеранов «Альвис», штаб которого находится в Одессе, одна из таких организаций.

Часть волонтерской команды — это обычные жители Херсонской области, которые хорошо знают, что такое война, массовые обстрелы и оккупация. Херсонцы помогают не только нашим защитникам, но и людям в сложной жизненной ситуации. 

Недавно команда «Альвис» побывала в гостях в Городском специализированном доме ребенка №1. Волонтерам показали паллиативное отделение с лежачими детками. И те приняли решение организовать настоящий праздник для малышей, лишенных семейного тепла. Штаб обратился за помощью к людям, информационную поддержку (и не только) обеспечила «Одесская жизнь». 

Одесский детский дом

Дом ребенка №1 в Одессе

– Мы хотели сделать праздник для деток без семьи. За месяц до Нового года без приглашения приехали в детский дом и сказали, что будем готовить праздник. В социальных сетях объявили о нашей идее и нам стали помогать люди, предприятия, торговые сети: игрушками, конфетами, средствами гигиены, даже нашлись аниматоры. Вот так общими силами подготовили новогоднюю сказку. Спасибо «Одесской жизни» за информационную поддержку и помощь в организации, – рассказывает Елена Ульянова, руководитель и основательница добровольческого объединения «Альвис».

Праздник, и правда, получился славным. Свидетельством этому стали смех и радость детей, которые, наконец, тоже приняли участие в новогодних развлечениях. Проводил их Санта-Клаус со своим помощником — эльфом. После веселых танцев и конкурсов детям вручили такие желанные подарки.

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Новогодний праздник в Доме ребенка №1 в Одессе
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«Не так страшна война, как жизнь без мамы»

Кстати, история детского дома №1 начинается с апреля 1944 года, после освобождения Одессы от фашистской оккупации. Он три раза менял свое местоположение: сначала Ванный переулок, затем Курортный, а с 1969 года – Монастырский.

Когда-то здесь находились дети репрессированных родителей и те, кто стал сиротой из-за войны. Сейчас дом ребенка опекает 116 детей возрастом от новорожденных до 15 лет, среди которых много таких, которым нужен паллиативный уход.

– У нас в Украине отсутствуют специальные учреждения для паллиативных деток, поэтому им приходится жить в таких домах. Слава Богу, они не понимают, что такое война. Малыши больше всего страдают по материнской заботе. Когда берешь ребенка на руки, а он тебя не знает и кричит: «Мама-мама!», очень больно, – делится переживаниями директор Валентина Карташова.

Все, что нужно для безопасности детей в приюте есть: большое обустроенное укрытие с кроватками, местами для кормления, вентиляцией и даже утепленным полом. Однако Валентина Александровна признается, что в начале войны детям пришлось пережить непростой переезд из-за угрозы нападения десанта с моря. Часть их эвакуировали в Черновцы, другую — в литовский город Каунас (город-побратим Одессы). Там они стоят на консульском учете и их права максимально защищены.

Директор одесского детдома

Валентина Карташова

– Дом ребенка опекает даже деток-переселенцев из Николаева, Очакова и Херсона. К сожалению, нерадивые мамы есть везде. Например, у нас есть девочка из Львова, на которую мама написала отказ, будучи в Одессе, – говорит Валентина Александровна.

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В мирное время жизнь воспитанников интерната была намного ярче. Каждый день был расписан – театры, зоопарки, прогулки. Сейчас, из-за постоянных тревог и атак россии, они не выходят с территории детского дома. В выходные к детям могут приехать волонтеры. А вообще, в гости к малышам приглашают всех желающих.

Справка

Паллиативная помощь – это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов, в том числе детей, имеющих неизлечимые заболевания. Метод предполагает психологическую, социальную поддержку, облегчение страданий, устранение боли.

Термин «паллиативный» происходит от греческого слова паллиатив – и означает временное решение, полумеру, которая как «плащ» закрывает саму проблему. Это отражает принцип паллиативной помощи: создание защиты от тягостных проявлений болезни, но не лечение самой болезни.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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