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Лайфхаки для дома: куда деть старые газеты 

Лайфхаки для дома: куда деть старые газеты 

У каждого из нас дома найдется несколько прочитанных газет, которые некуда деть. Не спешите выбрасывать их, ведь старая и ненужная бумага может принести в быту большую пользу.

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Сушилка для обуви

Скомкайте старые газеты и положите в мокрую обувь. Они отлично впитывают влагу. Газетная бумага также уберет неприятный запах. Если вдруг резко похолодало, то ноги можно обернуть все теми же газетами. Газета сохранит тепло и не даст ногам замерзнуть.

Удобрение для рассады

Газетами можно пользоваться в качестве мульчи — это поверхностное покрытие почвы, которое помогает бороться с сорняками. Для этого несколько слоев мокрых газет нужно положить на землю, а сверху засыпать древесной мульчей. В жару такое покрытие защитит растения от гибели — не даст перегреться верхнему слою почвы и сохранит оптимальную для роста растений температуру. Мелко измельченную газету можно добавлять в компостную кучу.

Хранилище для овощей

При помощи газеты можно ускорить дозревание помидоров. Для этого зеленые овощи нужно завернуть в газету и положить в темное место. Например, в кладовку. Поскольку газета очень гигроскопична, ее можно использовать для поглощения влаги при хранении фруктов и овощей. Ее можно постелить в деревянный ящик, где хранятся овощи, или в ящик для хранения в холодильнике.

Убийца моли

Не все знают, что моль боится газет. В карманы и в рукава зимней одежды можно натолкать газет. Это не гарантирует 100% защиты от моли, но эффективно для профилактики. Также в газеты можно завернуть меховые шапки и шерстяные изделия.

Помощь автомобилистам

Многие автомобилисты знают, что газета – хорошее антипробуксовочное средство. Трение дает достаточную силу сцепления между колесом и газетой, помогая вытолкать автомобиль из колеи.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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