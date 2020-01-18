Курить нельзя запретить: о нестрашных штрафах, табаке вместо прессы и сигаретах, как предмете роскоши

«Колумб Америку открыл — великий был моряк, но заодно он научил весь мир курить табак». С тех пор человечество разделилось на заядлых курильщиков и тех, кто табачный дым на дух не переносит. Чтобы примирить два враждующих лагеря и соблюсти требования директивы Европейского парламента об охране населения от вредного воздействия табака, в Украине был принят антитабачный закон. Как он выполняется на деле, какие «ущемления прав» и ценовые сюрпризы ожидают курильщиков в ближайшем будущем, выясняла «Одесская жизнь».

Давай, закурим… — только в отведенных местах!

Закон о запрете курения в общественных местах был принят в Украине в 2012 году. Кстати, относится он не только к обычным, но и к электронным сигаретам и кальянам. С этих пор курить запрещается:

в барах и ресторанах,

в лифтах и таксофонах,

в подъездах жилых домов и подземных переходах,

на стадионах и детских площадках,

на территориях объектов культурного назначения и здравоохранения,

в общественном транспорте и на его остановках.

В госучреждениях, вузах, предприятиях, гостиницах и общежитиях, вокзалах и аэропортах — разрешено «дымить» только в специально отведенных местах. «Курилкам» не положено превышать 10% общей площади объекта, а положено быть оснащенными пепельницами, вентиляцией и, устрашающей наглядной агитацией — о вреде курения.

Вокзальные облавы и шпионские видео

Чтобы сделать антитабачный закон по-настоящему действенным, в Ирландии и Турции, например, из бюджета оплатили подготовку специальных инспекторов. В Украине же бороться с курением в неположенных местах обязали патрульных и участковых. И, действительно, помню, на перроне ж\д-вокзала суровые стражи порядка таки пытались штрафовать курильщиков — на сумму от 51 до 170 грн., а при повторном нарушении — до 340 грн.

Но, как правило, несознательный гражданин сигарету быстренько «бычкует». А главное в борьбе с нарушителем антитабачного закона — зафиксировать факт курения. Мой знакомый участковый, например, рассказывал, что для «поимки» курильщика, помещал телефон с камерой в верхний карман рубашки. Таким вот образом и фиксировал факт нарушения. Но основная сложность — даже не «шпионское» видео, а установление личности курильщика. Граждане документы с собой не часто носят.

Но, тем не менее, согласно данным Управления патрульной полиции в Одесской области, за прошедший год в Одессе за курение в общественных местах патрульными было составлено 7109 протоколов и еще 109 — за повторное нарушение.

Клуб по никотиновым интересам

Чтобы не травить домочадцев, многие граждане предпочитают курить на лестничной площадке. В нашем доме на никотиновой почве даже клуб по интересам образовался. Я туда, правда, не вхожу, а вот табачный дым в квартиру все же входит. Как с такими милыми соседями правовыми методами бороться? Оказывается, надо написать коллективное заявление в райотдел полиции или жаловаться по телефону 102. На помощь придут участковый либо экипаж патрульной полиции. Главное, чтобы курильщики к их прибытию не разошлись. Повезло — устанавливается личность правонарушителя и составляется административный протокол. Ну, а на нет — и суда нет. Впрочем, можно снять процесс курения в общественном подъезде на фото или видео. Только вот доказывать придется, что съемка сделана именно в вашем доме, да еще дату подтверждать.

До киосков — руки не доходят

Неподалеку от учебных заведений, зачастую — дым столбом. Правда, сегодня табачный чад разбавляют приторные «ароматы» вейпа. Хоть и утверждают медики: электронные сигареты отнюдь не безвредны.

И если на территориях вузов места для курения все же предусмотрены, то, понятно, рядом со школами и колледжами их по определению быть не должно. Юные курильщики прячутся, но курить не прекращают. Тем более что нередко сигареты рядом с учебными заведениями продаются — в киосках «Горпресса», например. Решение горсовета, запрещающее розничную торговлю табачными изделиями на расстоянии менее чем 300 метров от учебных учреждений им, видимо, не указ. Как-то мэр Геннадий Труханов пообещал самолично сносить такие киоски — но, видимо, у одесского головы других проблем хватает.

За никотином — на пляж и в парк!

На остановках общественного транспорта сегодня граждане дымят «в открытую», и, судя по всему, о запрете курения в общественных местах не подозревают. А, согласно закону, общественное место — это часть любого сооружения, доступная для населения. То есть — стал под козырек остановки, спустился в подземный переход, пришел на стадион — сигарету в урну.

Вот под козырьком трамвайной остановки у Пересыпского моста и угодил в суровые руки закона мой знакомый юный курильщик. Паспорт у него с собой был, потому протокол составили, повестку в суд юноша получил и заплатил 200 грн. штрафа.

А вот на пляже кури на здоровье. Пляж, увы, сооружением не является. Так же, как и парк, к сожалению. И специально отведенные для этого места здесь в принципе не предусмотрены. Можно курить и на улице, возле дома, на балконе собственной квартиры. Не важно, что в соседние окна табачный смрад поднимается. Согласно закону, балкон является продолжением квартиры — частной собственности. И чем на нем заниматься, касается лишь его владельца. Оштрафовать могут только, если он будет окурки с балкона бросать — во избежание пожароопасной ситуации.

Табакозависимая «Горпресса» и доходы в бюджет

А вот в России, Турции, Финляндии курение на балконах запрещено и карается весьма ощутимыми штрафами. Недавний законопроект об ужесточении табачного контроля предусматривал и в Украине подобный запрет и штраф в размере 340 грн. в случае его нарушения. Перенимая передовой опыт экологически чистой Исландии, его авторы призвали запретить выкладывать табачные изделия на витрины и прилавки. «Горпресса» в этом случае точно бы прогорела: кому тогда за обилием печатной продукции придет в голову ходовые сигареты искать?

Но тут в министерстве финансов подсчитали, что запрет этот «украдет» из госбюджета 4 млрд. грн. налогов от продажи табачных изделий. А в прошлом году именно четыре табачные компании стали одними из крупнейших налогоплательщиков. Потери могут обернуться закрытием, примерно, семи тысяч киосков, десятки тысяч граждан рискуют потерять работу. Да и мировой опыт показывает — на рынках, где вводили запреты на курение, продажи падали, примерно, на 20%. В общем, штрафы ужесточать не стали, и в газетных киосках до сих пор за сигаретными пачками на витринах, прессы, практически, не видать.

Куренью — перекур!

Но все же, в конце декабря Кабмин одобрил законопроект, который курильщикам жизнь значительно осложнит. Дабы уберечь молодежь от пагубного пристрастия, новый закон запретит в сигаретах вкусовые добавки, а графические «страшилки» о вреде курения займут 65% пачки. Чтобы не примелькались курильщикам антиникотиновые «ужастики», минздрав свои предупреждения будет творчески варьировать ежегодно. Электронные сигареты приравняют к обычным, и ограничат их рекламу. И, конечно — никакой рекламы, ассоциирующей курение со стильным имиджем.

Также запрещает законопроект производство «крепких» табачных изделий — с содержанием более 1 мг никотина, 10 мг смолы, 10 мг СО. Под запрет могут попасть жевательный табак, добавки для цветного дыма, табак для самокруток. К тому же, согласно новому закону, компании-производители обяжут ежегодно подавать в Минздрав отчеты об их продукции: перечень ингредиентов, уровень выбросов смолы, никотина, СО и других вредных составляющие сигаретного дыма.

Кстати, все перечисленные условия в странах ЕС действуют с 2016 года. И Украина, согласно обязательствам в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом, таким же образом об общественном здоровье своих граждан заботиться должна. И неуклонно повышать акциз на табачные изделия. С 1 января пачка сигарет в Украине стоит на 20% больше: в среднем — 45 гривен. Так что курить — вредить не только здоровью, но и собственному кошельку.

Так, может, действительно, «куренью с нынешнего дня объявим перекур»?

Фото: Картина Джованни Болдини “The Red Curtain”

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