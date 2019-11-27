Кумиры: Федерико Феллини мечтал снять Галину Польских в своем фильме

Имя Галины Польских в Украине известно очень хорошо. Фильмы «По семейным обстоятельствам», «Суета сует», «Дорогой мой человек» и многие другие смотрят и пересматривают представители разных поколений. 27 ноября актриса празднует свое 80-летие.

Бабушка спасла Польских от детдома

Детство у актрисы было сложным — отец погиб на фронте, а мать через несколько лет умерла от туберкулеза. Девочка осталась сиротой и ее определили в детский дом. Однако кто-то вспомнил, что в одной из белорусских деревень у нее живет бабушка со стороны матери.

Ради внучки Ефросинья Андриановна бросила хозяйство и переехала в Москву. В столице она устроилась уборщицей в овощной магазин. Директор пожалел женщину с 8-летней девочкой на руках и выделил им крошечную комнатку в полуподвальном помещении. Там они и жили — бедно и трудно, пока Галина не окончила школу. Росла Галина настоящим сорванцом и могла дать фору любому мальчишке. В школе девочка училась хорошо, очень любила литературу и историю, а бабушка постоянно внушала ей, что главное в жизни — получить образование.

Получив аттестат, Галине не пришлось долго раздумывать, куда подавать документы. В то время каждая девчонка хотела стать актрисой, не обошла эта мечта и Галину. Не имея никакой специальной подготовки, кроме участия в художественной самодеятельности, Польских поступила во ВГИК легко и с первой попытки. Кроме того, она попала на курс к знаменитому режиссеру Михаилу Ромму. Как видно, судьба опомнилась и решила вернуть ей все долги.

Молодую актрису заметили на Венецианском фестивале

Еще в институте Галина Польских вышла замуж за Фаика Гасанова, студента режиссерского факультета. Будущему мужу Галина призналась, что мечтает увидеть море, полететь на самолете, и очень хочет… красное пальто. Муж выполнил все ее желания, хотя на них пришлось долго собирать деньги. Вскоре у них родилась дочь Ирада, и после декрета Польских вернулась в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. После института она сразу была принята в труппу Театра-студии киноактера.

А через несколько лет молодую актрису утвердили на главную роль в фильме «Дикая собака динго». Фильм попал на Международный кинофестиваль детских фильмов в Венеции и произвел настоящий фурор — картина получила главный приз «Лев святого Марка» и премию «Золотая ветвь» Национального центра фильмов для юношества.

На кинофестивале Галина Польских встретилась с Федерико Феллини, и знаменитый итальянец пришел в восторг от молодой актрисы. Он подарил ей свою фотографию с автографом и предложил сниматься в его фильме. Уже позже, после кинофестиваля, Феллини буквально забрасывал телеграммами Госкино с просьбой отпустить Польских на съемки, а чиновники от киноискусства дипломатично отвечали, что актриса занята и сняться в его фильме не сможет.

Не обошлось и без романов на съемочной площадке. Один из них случился с режиссером Вячеславом Чаплиным. Об этом узнал муж, однако семейных сцен закатывать не стал. Он приехал к месту съемок с несколькими бутылками чачи, и мужчины до утра выясняли отношения. Драк и прочих экстремальных ситуаций им удалось избежать.

Потери, неудачный брак и жизнь впроголодь

Другим фильмом, который принес Польских известность, был «Журналист». Но, кроме известности, картина принесла актрисе и много горя. Во время съемок на Урале Галине позвонили и сказали, что у ее бабушки случился инсульт. Польских бросилась в Москву, но бабушку в живых уже не застала. Через 10 дней, едва она вернулась на съемочную площадку после похорон, судьба нанесла ей новый удар. Она получила известие, что погиб ее муж 28-летний Фаик Гасанов. Он снимал фильм в Одессе и, выходя с киностудии, попал под трамвай. Актриса впала в депрессию, но работу в фильме не бросила — ведь ее учитель Сергей Герасимов писал роль Шурочки Окаемовой специально для нее.

Второй раз Польских вышла замуж за режиссера Александра Сурина, сына директора «Мосфильма». Она познакомилась с ним в Ялте, и сама называет этот брак случайным — он «вырос» из служебного романа. В этом браке у актрисы родилась дочь Мария. Мало того, что семейная жизнь с Суриным продлилась меньше года, так еще и снимать Польских режиссеры перестали. Многие из них боялись, что если ее после кинопроб не утвердят на роль в своем фильме, то наживут врага в лице директора киностудии. Пришлось Польских жить с двумя дочерьми в коммуналке едва не впроголодь. Ей помогали польские режиссеры Анджей Вайда и Анджей Пиотровский, занимая ее в своих фильмах.

А через несколько лет этот порочный круг разорвали и отечественные режиссеры — Игорь Гостев предложил актрисе роль в фильме «Фронт без флангов». Вскоре отец бывшего мужа Галины ушел на пенсию, на «Мосфильм» пришел новый директор и предложения посыпались одно за другим.

Сейчас самое большое увлечение актрисы — дача. Польских построила ее сама, сама вырастила сад. И теперь часто приезжает, чтобы повозиться в земле.

Дочери ревновали актрису к поклонникам

Дочери актрисы ревновали ее к профессии и враждебно относились к поклонникам матери. Поэтому актриса вот уже много лет живет одна. Ее старшая дочь Ирада пошла по стопам матери — она окончила режиссерский факультет ВГИКа и работает режиссером. Младшая Мария получила диплом Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и занимается бизнесом. Она вышла замуж за ливанца, родила сына Филиппа. В 2011 году юноша, заядлый мотоциклист, попал в аварию и лишился ноги. Он прошел реабилитацию, но даже после этого с любимым видом спорта не расстался.

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