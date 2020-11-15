До того как стать успешным украинским телеведущим, Савик Шустер работал в прессе и на радио, освещал вооруженные конфликты в Афганистане, Ливане и Израиле, Чаде, Никарагуа, бывших Югославии и Советском Союзе. С 2001-го по 2004 год он вел ток-шоу на российском канале НТВ, а с 2005-го по 2016 год жил и работал в Украине. Здесь он стал известен благодаря своим скандальным политическим шоу. Однако из-за конфликтов с властью ему пришлось прекратить работу и на время уехать из страны. В 2019 году журналист вернулся обратно в качестве ведущего программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Возвращаться на телевидение желания не было

– Поступило предложение от канала «Украина» сделать такое ток-шоу – хорошее, значимое, влиятельное. И я согласился из-за «любопытства» к новой власти. Интересно понаблюдать: получится – не получится, что получится, как это все будет меняться (если будет). Ведь для меня это еще один вызов, это еще один риск. Я вернулся в новую Украину и рад тому, что буду причастен к изменениям, происходящим в стране.

Работа над новым проектом в Индии

– Во-первых, я работал над книгой. Поверьте, это адский труд. Ну, а во-вторых, я еще кино снимал. Очень хорошую группу в южной Индии создал, талантливых ребят набрал. И мы приступили к работе над документальным фильмом об истоках нашей культуры: как пять тысяч лет назад все начиналось.

Я и не думал, что с публичной сцены уходить будет так тяжело, ведь я – из печатной журналистики. Прошел через все этапы: пресса, радио, и только потом уже – телевидение. Поэтому считал, что как у человека, не на экране рожденного, ломки у меня не будет, а оказалось, была – и ощутимая. Когда тебя узнают и тебе это приятно, хоть ты и скрываешь, но душу, сердце и все остальные органы это греет.

Медик по образованию, а специализация – невролог

– Я спец по нервам. По боли. Где-то в марте 80-го года я узнал о гуманитарной организации «Врачи мира», которые оказывали помощь в Афганистане, и захотел попасть туда. И вот встречаюсь я в Париже с руководством, и они считают, что я агент КГБ. Я сам был из Литвы, родители позже переехали в Канаду, а я приехал учиться во Флоренцию. Тогда даже допросы со мной проводили. Расспрашивали, кто я такой, где родился, почему из Союза выехал, как в Италии оказался. Наконец, мы отношения выяснили, и с их миссией я попал в Афганистан в первый раз. А потом в какой-то момент понял, что в медицине как-то мне узковато, и решил, что хочу податься в репортеры.

Секрет успеха в работе

– Я реально работал, через очень многое прошел. Всегда за выживание в моей профессии на многих языках боролся. Но дело совсем в другом. На радио и телевидении я одну очень важную вещь понял: самое главное – идея формата. Людям должно быть понятно, что ты делаешь и какое чувство, идею, эмоцию до них доносишь. Самое важное – мой формат. Это ключ к моему успеху.

Проекты Савика Шустера

1988 год – радио «Свобода»;

2001 год– «Третий тайм» на канале «НТВ»;

2007 год – «Свобода Савика Шустера» на канале «Интер»;

2008 год – «Шустер live» на каналах «Украина», «Интер», «1+1»;

2011 год – «Прямой эфир с Савиком Шустером» на телеканалах «Первый национальный» и «24»;

2019 год – «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».

Источники: gordonua.com, news.24tv.ua, segodnya.ua, nv.ua

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