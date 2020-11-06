Олег Панюта: журналист, мечтатель и «автогонщик»

О выборе профессии Олег Панюта задумывался еще в школе. Но настоящая карьера журналиста началась в студенческие годы. В 2006-м о Панюте узнала вся страна – тогда он стал главным лицом утренней программы «Ранок з Інтером». А с 2007 года – продюсером и ведущим проекта «Сніданок з 1+1». С конца 2009-го Олег – ведущий программы «Подробности» на телеканале «Интер». Сейчас трудится на канале «Украина». Коллеги даже дали журналисту оригинальное прозвище – Вобла. Телевизионщики шутят, что без него ничего нельзя сделать, так же, как пить пиво без воблы. Завтра, 7 ноября, Олег Панюта отметит свой 50-летний юбилей.

Рассудительность в журналистике приобретается с опытом

Я часто проникаюсь проблемами, с которыми сталкиваются герои сюжетов, потому что нельзя пройти мимо человеческого горя, страшной трагедии, вопиющей несправедливости. А работа новостийщика требует прятать свои эмоции или контролировать их. Но, несмотря на это, мне хорошо, когда я имею возможность помогать, давать советы и чувствовать, что людям от этого лучше.

Юный фанат примадонны

Это были далекие 90-е. Однажды я обманул охрану «Дворца спорта» и личную охрану Аллы Пугачевой, чтобы подарить певице букетик цветов. Перед этим я сходил на рынок и купил гвоздички. Розы тогда не мог себе позволить. Прорвался за кулисы, оттолкнув человека. Как сейчас помню, что был в белом костюме, и, подбегая к Алле Борисовне, сказал: «Вы прелесть». Мы немного потанцевали и все. Сейчас вспоминаю это с улыбкой.

Живу мечтами и радуюсь каждому дню

Раньше планировал, что должно произойти через год, два, пять. Но теперь просто радуюсь тому, что происходит в данный момент. И не потому, что планировать не нужно – нет, это хорошая вещь, особенно когда ты видишь, как твоя мечта становится реальностью. Я просто считаю, что все события моей жизни происходят благодаря мечтам и замечательным людям, которые окружают меня.

Смог преодолеть пагубную зависимость

Курить начал в 18 лет, во время первой зимней сессии. Тогда мне казалось, что стресс можно снять только сигаретами. После 30-ти уже начал задумываться о том, что курение убивает мое здоровье. А прекратил курить, когда в нашей семье появилась дочь. За неделю я забыл, что такое сигареты. Избавляться от зависимости нужно осознано. Спросите себя: «Для чего это мне нужно?». И помните одну важную вещь: зависимость делает нас только слабее.

Спокойный по жизни, но и драйв мне не чужд

Люблю «гонять» на авто по автодрому. Это происходит не каждый день, но я получаю от этого истинное удовольствие. Однако езжу с настоящим автогонщиком и только на пассажирском сиденье – боюсь садиться за руль. Ведь у меня нет опыта и мастерства, чтобы управлять такими машинами.

А вы знали, что…

Олег Панюта снимается в художественных фильмах. В 2003 году дебютировал в картине «Завтра будет завтра». Спустя два года журналист сыграл врача в ленте «Небо в горошек». В 2015 году он получил роль в картине «Бессмертник».

Источники: focus.ua, nv.ua, ivi.ru, kp.ua