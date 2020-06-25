Что строится в историческом центре Одессы: создана онлайн-карта

Строительство новых объектов в историческом центре города всегда привлекает особое внимание, создает споры, а порой и становится предметом негодования одесситов.

Глава одесского ГАСКа Александр Авдеев сообщает, что отныне информацию о том или ином строительстве новых объектов в исторической части города может получить каждый желающий, воспользовавшись новшеством — созданной онлайн-картой «Проверки объектов капитального строительства».

Теперь, перейдя по ссылке, вы можете узнать информацию о том или ином объекте

— Мы создали для вас карту, по которой вы сможете онлайн следить за тем, какие объекты построены, и какие меры контроля принимаются. Она будет постоянно обновляться, — сообщает Александр Авдеев.

Фото: скриншот автора

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