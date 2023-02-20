Восемь из десяти украинских мультимиллионеров в биткоинах – одесситы

Восемь одесситов вошли в топ-10 владельцев биткоинов в Украине. Примечательно, что 7 из них – бывшие или действующие депутаты советов разных уровней.

Рейтинг крупнейших владельцев биткоинов в Украине опубликовал журнал Bitcoin Magazine/

В списке можно найти как известных личностей, таких как бизнесмен Игорь Коломойский, так и тех, о ком мало кто знает.

Первое место в рейтинге занял бывший депутат Одесского городского совета Дмитрий Палпатин, владеющий более 7700 BTC (эквивалентно $178 млн по состоянию на 1 февраля).

В тройку лидеров также вошли депутат Одесского районного совета Иван Бойченко – 5750 BTC ($133 млн) и народный депутат VIII созыва Дмитрий Голубов – 4376 BTC ($101 млн).

Анатолий Урбанский, народный депутат, с активами в 4256 BTC ($98 млн), и юрист Сергей Хома, владеющий 4147 BTC ($96 млн), закрывают первую пятерку.

В Топ-10 также вошли владелец транспортной компании Star Shine Shipping Владимир Кривошея – 3493 BTC ($81 млн), руководитель ООО «Алания» Тарас Шаповалов – 3256 BTC ($75 млн) и бывший депутат Одесского областного совета Руслан Табунщик – 1600 BTC ($37 млн) ).

Последние два места в Топ-10 заняли эксдепутаты Одесского областного совета: Валентин Волканов – 1500 BTC ($35 млн) и Дмитрий Пеструев – 1318 BTC ($30 млн).

Самой известной личностью в рейтинге является Игорь Коломойский, в собственности которого находится около 800 BTC ($18 млн) по материалам британского суда.

Общий объем активов в рейтинге составляет около 47 000 BTC на сумму свыше $1 млрд.

Источниками информации для рейтинга стали публичные декларации об имущественном положении, данные судебных реестров и информация от участников списка.

Интересно, что экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Голубов из Одессы, комментируя свое третье место в рейтинге, заявил, что он уже остался большей части своего биткоинового состояния — передал эти деньги на благотворительность.

СПРАВКА

Биткоин – это одна из первых и самых дорогих криптовалют. Его особенностью является то, что у него нет эмитента и централизованного управления. Принадлежность единицы криптовалюты владельцу подтверждает уникальная и неподдельная цифровая подпись.