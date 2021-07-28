Кто из одесситов покоряет Олимпиаду в Токио

Сейчас в Токио проходят летние Олимпийские игры-2020. В прошлом году состязания перенесли из-за пандемии коронавируса. В соревнования принимают участие около 11 тысяч спортсменов более чем из 200 стран. Украину на них представляют 158 олимпийцев в 25 видах спорта. В сборную вошли восемь спортсменов из Одесской области. Кто эти спортсмены, давайте знакомиться…

В Японии уже полным ходом идут Олимпийские игры-2020. На счету украинской команды уже появились первые медали. Кто из спортсменов национальной сборной представляет Одесскую область, в каких видах спорта и чего они ожидают от участия в олимпиаде, выясняла «Одесская жизнь».

Тяжелая атлетика

Анастасия Лысенко — самая сильная женщина

Тяжелоатлетка Анастасия Лысенко — многократный серебряный призер чемпионатов Европы и участница летних Олимпийских игр 2016 года. Она также лучшая спортсменка среди женщин в 2019 году. Анастасия родилась в 1995 году в Донецкой области. Росла в спортивной семье — ее отец мастер спорта по жиму штанги. Уже с восьми лет Настя бегала и качала пресс вместе с мамой и попробовала поднять штангу: «Мама с бабушкой сначала отговаривали, мол, не девичье это дело — таскать железо. А я им говорю: зато какая от меня польза в быту: могу и диван передвинуть, если надо».

Сейчас девушка проживает в Черноморске, но тренировки проходят в Одессе.

Стендовая стрельба

Ирина Маловичко — первая среди первых

Ирина Маловичко первой в Одесской области завоевала олимпийскую лицензию на Олимпийские игры-2020. Путевку спортсменке принесло 5-е место на чемпионате Европы в Италии. В 2019 году девушка поставила рекорд, разбив 121 мишень, равный ее личному рекорду и рекорду Украины. Этот же результат планирует достичь и на играх.

Ирина родилась в 1993 году. Привел ее в стрельбу папа, который тоже занимался этим видом спорта: «В стрельбе главное — психологический аспект. Очень интересно бороться с собой, нравится побеждать: чувствую себя окрыленной. Такого ощущения, по моему мнению, не получишь ни в одной другой сфере жизни».

Вольная борьба

Василий Михайлов — призер Кубка мира

Борец Василий Михайлов — бронзовый призер чемпионата Европы и индивидуального Кубка мира по вольной борьбе. Василий родился в 1995 году в поселке Тарутино. Свой путь спортсмена он начал в местной детско-юношеской спортивной школе: «В Бессарабии, в болгарских и гагаузских поселках, ежегодно проводят фестивали по борьбе. Это уже традиция. Я с детства на них боролся. Вот и на Олимпиаде нужно сделать все, чтобы завоевать медаль. Об этом я мечтал всю жизнь».

Каратэ

Анита Серегина — лейтенант и мастер спорта

Анита Серегина — украинская каратистка, выступающая в категории кумитэ до 61 кг. Она многократная чемпионка Украины и победитель ряда международных турниров. Девушка родилась в 1990 году в Черноморске. С 11 лет профессионально тренируется. Но мало кто знает, что когда-то она была старшим инспектором Черноморского горотдела и носила звание лейтенанта полиции (милиции).

Анжелика Терлюга — звезда украинского каратэ

Одесская каратистка Анжелика Терлюга — заслуженный мастер спорта Украины по каратэ в весовой категории до 55 кг. Анжелика родилась в 1992 году в Одессе. Свой спортивный путь начала еще в детстве: «Сейчас каратэ — это моя жизнь, это моя страсть, это мои желания», — признается спортсменка.

Сегодня Анжелика самая известная и самая популярная каратистка Украины.

Гребля на байдарках и каноэ

Анастасия Тодорова — победительница Кубка мира

Одесситка Анастасия Тодорова — украинская спортсменка, гребчиха на байдарках, мастер спорта Украины международного класса. Девушка родилась в 1993 году в Белгороде-Днестровском. Заниматься греблей начала с мамой. Олимпийские игры в ее жизни будут вторыми. В 2016 году она выступала на играх в Бразилии: «Занимаюсь греблей с десяти лет. Вначале всегда интересно и даже где-то весело… А когда осознаешь, что на тебя уже возлагают большие надежды как на спортсмена, это уже перестает быть развлечением».

Сейчас у Анастасии одна главная цель — завоевать олимпийскую медаль.

Теннис

Даяна Ястремская — артистка и победительница

Украинская теннисистка Даяна Ястремская – вторая ракетка Украины и №38 в мировом рейтинге. Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде. Родилась в 2000 году в Одессе. Заниматься теннисом начала в 5-летнем возрасте. На корт Даяну привел дедушка. Уже в 7 лет она выиграла свой первый детский титул. Кстати, Ястремская призналась, что решила заняться творчеством. Недавно одесситка выпуста свой первый музыкальный трек.

Бокс

Цотне Рогава — молодой чемпион

Одессит Цотне Рогава — украинский боксер-профессионал грузинского происхождения, бывший кикбоксер и боец тайского бокса, выступающий в супертяжелой весовой категории. Цотне родился в 1992 году в Грузии. Спортом занимается с детства — в основном таиландским боксом. Долгие годы ему не было равных в этом виде единоборств. На играх в Токио боксер настроен только на победу.

Источники: on.od.ua, odessa-sport.info, sport.ua, olimparena.com.ua.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Ранее мы рассказывали о том, что одесситка Ирина Маловичко уже завершила выступление на Олимпиаде.