Проблема дорожного движения в Одессе — одна из самых актуальных. Транспортные пробки, сковывающие город, для одесситов стали уже обыденностью. Да и велосипедистам по одесским улицам проехать не так-то просто. Правда, недавно городские власти решили усовершенствовать схемы движения на самых загруженных перекрестках. Что из этого получилось, выясняла «Одесская жизнь».

Турбокольцо на Заболотного – Добровольского

В советские времена на этом перекрестке было круговое движение. Но в 90-е его почему-то убрали. А ставший обыкновенным перекресток регулировали аж 11 светофоров.

Недавно круговое движение на одной из главных транспортных развязок по­селка Котовского надумали вернуть. 9 июля на Заболотного – Добровольского светофоры — в том числе и пешеходные — убрали. А на перекресток не просто вернули круговое движение, а создали там турбокольцо — модернизированную круговую развязку, где разметка нанесена не кругами, а рукавами-спиралями, которые сразу указывают нужное направление. Водители, приближаясь к такому перекрестку, снижают скорость. Тем самым движение упорядочивается без остановки на запрещающий сигнал светофора. В итоге водитель заранее занимает свою полосу и едет через перекресток с минимумом конфликтных точек.

Такая схема движения, считают ее создатели, имеет более высокую пропускную способность, чем перекрестки со светофорным регулированием. Поэтому и пробок должно стать меньше.

Что говорят водители?

СЕРГЕЙ: Пока мало ездил по новой развязке. Могу только сказать, что выезд с улицы Героев обороны Одессы, которая рядом с кольцом, стал сложнее. Особенно поворот налево — в сторону кольца. Убрали светофоры, нет паузы в потоке машин. По сути, поворот налево с улицы Героев обороны Одессы в сторону кольца вообще надо запретить — водители долго ловят паузу в потоке, чтобы повернуть, и тормозят всех. Думаю, надо лучше продумать развязки на прилегающих к кольцу улицах.

РОМАН: Очень много водителей тупят — едут не по нанесенной разметке. Просто нарушают. Собственно, разметка тоже не из самых качественных — до первых сильных осенних дождей или морозов. За несколько дней работы круга убедился, что нашим бравым водителям трамваев абсолютно все равно, что мой автомобиль уже находится на трамвайных путях, и я не могу сдвинуться. Ведь передо мной тоже стоит автомобиль. Водитель трамвая начинает трогаться, сигналить, и останавливается ориентировочно в метре от двери автомобиля, чуть ее не «поцеловав». Было бы неплохо поставить для них отдельный светофор уже на самом круге.

Площадь Независимости: светофоры все же включили

Первый опыт турбокольца на Заболотного – Добровольского в управлении дорожного хозяйства показался эффективным. И дорожники оперативно нанесли такую же пластиковую разметку на площади Независимости — перекрестке проспекта Глушко и улицы Королева.

15 июля турбокольцо на одном из сложнейших перекрестков Таирова было запущено. На следующий день там отключили пешеходные светофоры — изучали динамику изменений транспортных потоков, проходящих через площадь по новой схеме движения. Результаты были хорошими. Но светофоры пришлось включить. Безопасность пешеходов, пересекающих Глушко и Королева, все же предусмотрели.

Что говорят водители?

МИХАИЛ: Когда не работали светофоры, в утреннее время я никогда так быстро здесь не проезжал. Сейчас светофоры заработали, и тут же появились пробки. Парковка рядом с ТЦ «Панорама» закрывает одну из полос для поворота на проспект Глушко. Очередь голодных у «Макдональдса» и троллейбусная остановка забирают еще две-три полосы. Пешеходные светофоры на каждом выезде из круга мешают водителям из него выйти. Разметка быстро затирается. Стала уже серого цвета, хотя ночью светится. А без разметки турбокольцо работать не будет.

ЮРИЙ: Турбокольцо, несмотря на разметку, очень быстро превратилось в «турбопарковку». Особенно это ощущается, если ехать через круг по проспекту Академика Глушко. Здесь по-любому придется перестраиваться и пересекать сплошную разметку из-за припаркованных автомобилей: кто-то «сломался» и стоит с аварийкой, кому-то «только спросить» или «я только на минутку» — и длится это часами. Многие водители на сплошные полосы вообще не обращают внимания и едут по старинке, срезая лишние радиусы на кольце.

Ранее мы рассказывали о том, что мегаразвязку планируют устроить в Одессе на Двух столбах.

Площадь Толбухина: водители против велосипедистов

На этой одной из самых загруженных транспортных развязок Одессы, наоборот, с 10 июля круговое движение решили убрать. Проезд площади организовали как проезд сложного перекрестка — со светофорным регулировщиком и знаками приоритета.

А по периметру — нарисовали велодорожки, берущие начало на 3-й станции Люстдорфской дороги. В дальнейшем, по словам главы муниципальной транспортной комиссии Петра Обухова, если, конечно, финансирование будет, велополосы оградят делиниаторами — специальными бортиками и заграждениями, препятствующими водителям авто на велодорожках парковаться. А пока что за порядком должны следить парковочные инспекторы.

Что говорят водители?

ЮРИЙ: Проезжал в полдень по Люстдорфской дороге через Толбухина в сторону центра. Пробка была на половине участка между площадью и 3-й станцией Люстдорфской дороги. Причем четвертая полоса совершенно свободна, так как с нее можно поворачивать только на улицу Филатова или развернуться, не выезжая на круг. Раньше это могли сделать только троллейбусы, следующие в депо. Дальнейшее движение в центр на площади для автомобилей третьей и четвертой полосы, можно сказать, сразу и заканчивается. Пока колонна автомобилей ждала зеленый сигнал светофора, чтобы пересечь площадь, с улицы Толбухина (где нет светофора, только знак «Уступи дорогу») просачиваются автомобили и практически перекрывают передвижение другим водителям. Еще одна новинка — проскочить с Люстдорфской дороги на Краснова с третьего или четвертого ряда не получится, так как появился островок безопасности, на котором установлены ограждающие столбики. Однако и между ними умудряются проезжать ушлые автомобилисты, что также создает дополнительные заторы.

Позитивный момент — под знаками направления движения имеются надписи с названием улиц, куда можно ехать. Что, кстати, очень удобно. Ведь раньше довольно сложно было понять, в какой ряд заранее следует перестроиться. Было бы неплохо, чтобы эти знаки дублировались задолго при подъезде к площади. Если ездить строго по разметке, то все вполне понятно. Но вся беда в отсутствии этики поведения на дороге и уважения к другим участникам дорожного движения. Поэтому, будь моя воля, оставил бы круговое движение, как это было раньше.

Довольны ли изменениями велосипедисты?

ДМИТРИЙ: Удобно, что появилась велополоса. Теперь можно ехать, не съезжая на тротуар к трамваю из-за стоящих в пробке автомобилей, и гораздо быстрее, чем раньше. Но все равно водители решают объезжать пробку по велополосе. На площади Толбухина очень много запаркованных на велополосе машин. Особенно мешают грузовики, которые стоят возле магазина. С Комарова — некомфортный переход на Люстдорфскую дорогу. Нужно пересекать сплошную линию и перестраиваться через одну полосу с постоянным движением.

НАТАЛЬЯ: В некоторых местах велодорожка пересекается с автомобильными полосами, и выезжать туда страшно — автомобили сильно гоняют и не очень спешат пропускать. И почему разметка так быстро исчезает? Ее же, по идее, делали холодным пластиком, и продержаться она должна два года. И разве материал разметки не должен учитывать возможность загрязнения? А при повороте на Филатова велодорожка уходит «в никуда». Так же, как от Адмиральского до Артиллерийской. Доезжаешь до Среднефонтанской площади, а дальше — хоть взлетай. До вокзала невозможно доехать: узко, колдобины, бордюры.

Подготовила Вероника Полищук

Ранее мы рассказывали о том, как работает круговое движение на развязке на поселке Котовского.