Почти лето: первый майский выходной на улицах Одессы (фоторепортаж)

Погода смилостивилась, и сразу после апрельских дождей одарила настоящим майским солнцем. Произошло это достаточно резко, вот и наблюдаем на одесских улицах, как одни уже прыгнули в лето, а на других еще куртки, плащи и даже пальто. Первый выходной второго военного одесского мая – какой он?

Две пожилые женщины на скамейках (кстати, свободную скамейку уже не отыскать в парке или сквере) спорят, когда в прошлом году убрали противотанковые ежи с Дерибасовской.

– Такая теплая погода, людей на улицах много. Кажется, что война уже закончилась, – говорит одна из них.

Вторая грустно отвечает:

– Не кончилась…

Между тем, в уличных кафе – аншлаг. Впрочем, аншлаг, кажется, везде – у фонтанов (даже у давным-давно неработающего на Греческой площади), рядом с клумбами, на детских площадках.

Большие псы улеглись на солнце прямо посередине тротуара, виляют хвостами, словно приветствуют прохожих. Голуби у фонтанов принимают водные процедуры.

Цветение – полной мерой. На смену тюльпанам – сирень и каштаны. Под иудиным деревом в Горсаду – тьма народа. Многие фотографируют красоту. А вот на Соборной площади недалеко от детской площадки две подруги восхищаются самыми обыкновенными одуванчиками.

Стараются изо всех сил уличные музыканты, кто-то торопится на Книжку, чтобы послушать балконный концерт.

И да, звуки музыки доносятся не только с балкона, они, кажется, звучат отовсюду: вовсю стараются уличные музыканты, она доносится и из кафе.

Одесса так цветет и музицирует в первый майский выходной, словно старается провести для горожан сеанс общегородской психотерапии.

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