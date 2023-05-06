Почти лето: первый майский выходной на улицах Одессы (фоторепортаж)

Погода смилостивилась, и сразу после апрельских дождей одарила настоящим майским солнцем. Произошло это достаточно резко, вот и наблюдаем на одесских улицах, как одни уже прыгнули в лето, а на других еще куртки, плащи и даже пальто. Первый выходной второго военного одесского мая – какой он?
Две пожилые женщины на скамейках (кстати, свободную скамейку уже не отыскать в парке или сквере) спорят, когда в прошлом году убрали противотанковые ежи с Дерибасовской.
– Такая теплая погода, людей на улицах много. Кажется, что война уже закончилась, – говорит одна из них.
Вторая грустно отвечает:
– Не кончилась…
Между тем, в уличных кафе – аншлаг. Впрочем, аншлаг, кажется, везде – у фонтанов (даже у давным-давно неработающего на Греческой площади), рядом с клумбами, на детских площадках.
Большие псы улеглись на солнце прямо посередине тротуара, виляют хвостами, словно приветствуют прохожих. Голуби у фонтанов принимают водные процедуры.
Цветение – полной мерой. На смену тюльпанам – сирень и каштаны. Под иудиным деревом в Горсаду – тьма народа. Многие фотографируют красоту. А вот на Соборной площади недалеко от детской площадки две подруги восхищаются самыми обыкновенными одуванчиками.
Стараются изо всех сил уличные музыканты, кто-то торопится на Книжку, чтобы послушать балконный концерт.
И да, звуки музыки доносятся не только с балкона, они, кажется, звучат отовсюду: вовсю стараются уличные музыканты, она доносится и из кафе.
Одесса так цветет и музицирует в первый майский выходной, словно старается провести для горожан сеанс общегородской психотерапии.
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