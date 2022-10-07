Коронавирус в Одессе: заболеваемость растет, начинается вакцинация детей

Вспышку COVID-19 в Одесской области медики прогнозируют к концу осени-началу зимы. Больницы готовят койки и кислород для заболевших. Вакцинация от болезни продолжается. Особенность этого года – теперь прививать от коронавируса можно и детей.

Как рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Одесской областной военной администрации Анжела Попадюк, за последнюю неделю в Одесской области зарегистрировано случаев заболевания COVID-19. За неделю рост составил 18%. При этом болезнь стала протекать острее – число госпитализаций увеличилось на 39%.

«Сейчас на стационарном лечении находится 385 пациентов, в том числе 63 ребенка, 205 человек подключили к кислороду. За сутки госпитализированы 33 пациента, с подозрением — 25 человек. Загруженность коек на сегодня составляет 10,21%», — отмечает заместитель директора Департамента охраны ООВА Анжела Попадюк.

Чиновник отметила, что ковидные отделения в больницах готовы принимать пациентов и укомплектованы всем необходимым. Сейчас в регионе для больных коронавирусом зарезервировано 3 770 коек. Медики считают эту цифру достаточной.

Не должно возникнуть проблем и с обеспечение пациентов кислородом.

«В области работают 30 кислородных станций, которые могут обеспечивать все потребности. Пик заболеваемости ожидается где-то в конце осени — в начале зимы, когда прибавятся еще вирусные инфекции, которые никто не отменял», — говорит медик.

Прививка по-прежнему актуальна и необходима

Вакцина от коронавируса остается единственным способом профилактики этого заболевания. В Одесской области работают четыре центра вакцинации населения и 122 вакцинальных пункта. Доступны три вида вакцин в достаточном количестве. Это CoronaVac, Pfizer и Johnson & Johnson.

Анжела Попадюк отметила, что сейчас ожидается поступление обновленной вакцину Pfizer против штамма «Омикрон». Ее будут использовать для бустерной дозы.

Третью, бустерную прививку, медики рекомендует делать всем, кто старше 18 лет.

Вакцинация от коронавируса детей

Прививать детей в Одесской области начнут уже в ближайшее время. Пока ожидается поставка вакцин м детской дозировкой. Сейчас прививать от COVID-19 можно детей начиная от 5 лет.

Вакцинация детей от 5 до 12 лет проходит только с разрешения родителей. Для этого родители или опекуны должны обязательно заполнить информированное согласие (форма N 063-2/о).

Подростки в возрасте от 14 лет могут и сами обратиться в любой пункт вакцинации, чтобы получить прививку против COVID-19. Но им придется показать справку о наличии всех необходимых прививок. При этом иметь декларацию с педиатром или семейным врачом необязательно.

Медики еще раз призывают всех вакцинироваться, чтобы избежать роста заболеваемости коронавирусом. Тем более что процедура займет не более 15 минут, но, возможно, именно она спасет жизнь.

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Источник: Novyny.live