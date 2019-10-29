Копилка полезных советов: как правильно хранить тыкву

Чтобы тыква хранилась всю зиму, нужно выбирать плоды с плотной ярко-оранжевой блестящей кожурой, так как бледная тыква для долгого хранения непригодна.

Хранить тыкву нужно подальше от отопительных приборов и от других овощей. Самое подходящее для этого место – прохладная кладовая или утепленный балкон с температурой не ниже 5 и не выше 15 градусов.

Разрезанную тыкву можно хранить в холодильнике, причем если не удалять семечки, она останется свежей дольше, а нарезанную или тертую можно заморозить. При хранении тыквы следует избегать повышенной влажности, сквозняков, прямых солнечных лучей. При таких условиях ее можно сохранять до полугода.

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