Конкурс «Борща охота»: поздравляем победителей апреля

Прошел первый месяц нашего конкурса «Борща охота» на самый-самый борщ. А значит, время подводить промежуточные итоги.

Наш конкурс самых оригинальных и вкусных рецептов всеми любимого борща проводится в два этапа: ежемесячный и итоговый.

По результатам голосования на сайте «Одесской жизни» odessa-life.od.ua, в апреле были определены три рецепта-победителя. Это:

Український борщ

Автор рецепта — Олександр Палій, г. Днепр.

«Любимый борщ нашей семьи!»

Автор рецепта — Галина Яковлевна Левинзон, г. Одесса.

Борщ «Состояние души»

Автор рецепта — Лидия Чернявская.

ПОЗДРАВЛЯЕМ И БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ!

Победители месяца получают призы: кухонные весы и измельчитель, а также автоматически становятся участниками финального розыгрыша призов, который состоится в августе 2021 года.

Имена трех победителей мы также опубликуем в газетах-партнерах «На пенсии», «Пенсионная телепрограмма» и на сайте «Одесская жизнь».

А наш конкурс продолжается.

Итоговые победители конкурса «Борща охота» будут объявлены в номере «ОЖ» от 18.08.2021 накануне Дня Независимости.

Напомним, что «Одесская жизнь» объявила конкурс на самый-самый борщ.