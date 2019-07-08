Кому пообещали пенсию 2000 гривен?

Кроме повышения прожиточного минимума, роста минимальной пенсии и надбавок к пенсионным выплатам с 1 июля, правительство приняло еще одно важное решение. Некоторым пенсионерам обещают значительно увеличить пенсию. Кому именно?

В 2017 году был проведен очередной этап пенсионной реформы. Тогда, напомним, упростили формулу расчета пенсии, пересчитали пенсионные выплаты и уменьшили коэффициент оценки одного года стажа с 1,35 до 1. В результате обнаружился большой пробел — пенсионеры с большим стажем не дождались ожидаемого повышения пенсий. Оказалось, что проблема кроется в их маленьких зарплатах, которые были ниже, чем в среднем по стране. Как правило, пенсии в таком случае выплачивались в минимальном размере.

— Мы обязательно обеспечим их право на достойную пенсию, и сейчас проводится активная работа в этом направлении, — заявил в ноябре 2017 года министр соцполитики Андрей Рева.

Работа, видимо, шла, но не такая активная, как хотелось бы пенсионерам. Очередной приятный бонус «свалился» накануне парламентских выборов, что наверняка никого уже не удивляет.

Так, если с 1 июля 2019 года ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексаций и других доплат к пенсии (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) у пенсионера не достигает 2000 гривен, ему выплачивается доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Пенсию не меньше 2000 гривен гарантировали тем, кто получает выплаты по Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и имеет полный страховой стаж: для женщин — 30 лет и более, для мужчин — 35 лет и более.

Напомним, что с 1 января минимальная пенсия для пенсионеров старше 65 лет (опять-таки с полным стажем) составляла 1669 гривен, в то время как минимальная пенсия для остальных была 1497 гривен.

Мария Васильева

Фото: pfu.gov.ua